PKOl reaguje ws. Zondacrypto, już jest po terminie. Oto co zrobili

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Do końca kwietnia zgodnie z zapowiedzią Radosława Piesiewicza Zondacrypto miała czas na wywiązanie się ze swoich zobowiązań względem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i przesłania pieniędzy. Tak się jednak nie stało, a to pozwala prezesowi PKOl zerwać obowiązującą umowę. Co ciekawe, już doszło do pierwszego ruchu w tej sprawie. W czwartkowy wieczór na Centrum Olimpijskim zgasł neon wspomnianej firmy.

Szerokim echem poniosła się afera Zondacrypto i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W końcu polska giełda kryptowalut była jednym ze sponsorów komitetu i zobowiązała się do wypłaty sowitych nagród dla najlepszych polskich olimpijczyków z zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech.

W pewnym momencie jednak przyszłość firmy stanęła pod znakiem zapytania, a co za tym idzie, pieniądze, jakie miał otrzymać dla sportowców PKOl, nie zostały wysłane. Z tego względu wypłacanie nagród dla najlepszych zaczęło się mocno komplikować.

Zobacz również:

Joan Laporta i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski gotowy na transfer, prezes Barcelony reaguje. Agent Polaka wezwany

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki

Prezes komitetu, Radosław Piesiewicz jakiś czas temu zapowiedział, że Zondacrypto czas na przesłanie środków ma do końca kwietnia. W przeciwnym przypadku umowa między giełdą, a PKOl może zostać zerwana, i to bez większych problemów.

- Jeżeli do 30 kwietnia, tak mówią zapisy, do nas, do PKOl, nie wpłyną środki, mam podstawę do tego, żeby zerwać umowę i ta umowa zostanie zerwana bezkosztowo, bez żadnych perturbacji dla PKOl - tłumaczył w rozmowie z RMF FM.

Termin jednak już minął, a pieniądze dalej nie znalazły się na koncie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To oznacza, że współpracę można śmiało uważać za zakończoną. Co więcej, PKOl wykonał już pierwszy - symboliczny ruch.

Zondacrypto zniknęła z Centrum Olimpijskiego. Co za widok

Otóż w czwartkowy wieczór z Centrum Olimpijskiego zniknął neon Zondacrypto. Nagranie z miejsca zdarzenia opublikował w mediach społecznościowych Mateusz Ligęza. Wydaje się również, że zmianie ulegnie pełna nazwa "domu" polskiego olimpizmu, a z niej zniknie nazwa polskiej giełdy.

Zobacz również:

Mecz Lecha z Rakowem
Ekstraklasa

Komfort polskich klubów. Znów możemy "masowo" zaatakować europejskie puchary

Przemysław Langier
Przemysław Langier

Jak zakończy się cała sprawa wypłat dla sportowców? Na rozwój wydarzeń należy jeszcze czekać, natomiast wydaje się, że zarówno PKOl, jak i naszych sportowców czeka burzliwy okres.

Zobacz również:

Zygmunt Chajzer
Sportowe życie

Zygmunt Chajzer świętuje 72. urodziny. Niewielu wie, co robił w młodości

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński
