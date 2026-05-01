PKOl reaguje ws. Zondacrypto, już jest po terminie. Oto co zrobili

Szerokim echem poniosła się afera Zondacrypto i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W końcu polska giełda kryptowalut była jednym ze sponsorów komitetu i zobowiązała się do wypłaty sowitych nagród dla najlepszych polskich olimpijczyków z zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech.

W pewnym momencie jednak przyszłość firmy stanęła pod znakiem zapytania, a co za tym idzie, pieniądze, jakie miał otrzymać dla sportowców PKOl, nie zostały wysłane. Z tego względu wypłacanie nagród dla najlepszych zaczęło się mocno komplikować.

Prezes komitetu, Radosław Piesiewicz jakiś czas temu zapowiedział, że Zondacrypto czas na przesłanie środków ma do końca kwietnia. W przeciwnym przypadku umowa między giełdą, a PKOl może zostać zerwana, i to bez większych problemów.

- Jeżeli do 30 kwietnia, tak mówią zapisy, do nas, do PKOl, nie wpłyną środki, mam podstawę do tego, żeby zerwać umowę i ta umowa zostanie zerwana bezkosztowo, bez żadnych perturbacji dla PKOl - tłumaczył w rozmowie z RMF FM.

Termin jednak już minął, a pieniądze dalej nie znalazły się na koncie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To oznacza, że współpracę można śmiało uważać za zakończoną. Co więcej, PKOl wykonał już pierwszy - symboliczny ruch.

Zondacrypto zniknęła z Centrum Olimpijskiego. Co za widok

Otóż w czwartkowy wieczór z Centrum Olimpijskiego zniknął neon Zondacrypto. Nagranie z miejsca zdarzenia opublikował w mediach społecznościowych Mateusz Ligęza. Wydaje się również, że zmianie ulegnie pełna nazwa "domu" polskiego olimpizmu, a z niej zniknie nazwa polskiej giełdy.

Jak zakończy się cała sprawa wypłat dla sportowców? Na rozwój wydarzeń należy jeszcze czekać, natomiast wydaje się, że zarówno PKOl, jak i naszych sportowców czeka burzliwy okres.

Zondacrypto na Centrum Olimpijskim

Radosław Piesiewicz

Radosław Piesiewicz

Bartosz Firszt - najlepsze akcje MVP meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa Polsat Sport