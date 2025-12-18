PKOl ogłosił, jest potwierdzenie. Sportowcy tylko na to czekali. Takiej kwoty jeszcze nie było

Dokładnie 50 dni pozostało do rozpoczęcia długo oczekiwanych zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo (6 lutego 2026 - 22 lutego 2026). Z każdą chwilą emocje związane z tym wydarzeniem rosną, a w mediach pojawiają się kandydatury polskich sportowców, którzy mają szanse na medale. Cała impreza będzie rozgrywana w czterech głównych strefach, a najciekawsze dla kibiców z Polski będą trzy.

W Mediolanie wystartują panczeniści, w Predazzo skoczkowie narciarscy, a w Livigno swoją rywalizację stoczą snowboardziści. Wszystkie te lokacje są od siebie znacznie oddalone, co w porównaniu do poprzednich igrzysk, letnich w Paryżu może być sporym utrudnieniem nie tylko dla kibiców, jak i samych sportowców, którzy nieraz wspierali się nawzajem.

Z tego względu PKOl ogłosił w czwartek specjalny projektu Domu Polskiego, "Casa Polonia". Tym razem nie będzie to stała, jedna strefa, lecz trzy mobilne ciężarówki. Każda z nich uda się do Włoch prosto z Polski i pokona ponad trzy tysiące kilometrów. Miejsce to będzie miejscem, gdzie kibice będą mogli kibicować naszym reprezentantom, a także być może świętować z nimi (jak to miało miejsce w Paryżu) zdobyte medale.

- To jest coś innowacyjnego, nasz Polski Dom na ziemi włoskiej będzie miał zupełnie inny wymiar. Będziemy w trzech miejscach: w Mediolanie, Predazzo i Livigno. Do Livigno jest bardzo trudny dojazd, ale mamy nadzieję, że wszystko się uda. Będą atrakcje dla kibiców na zewnątrz, będą fanzony i strefy przeznaczone dla mediów - tłumaczył prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Tyle za medal zarobią polscy sportowcy, wszystko jasne

Co więcej, podczas wspominanego wydarzenia oficjalnie ogłoszono nagrody, jakie czekają polskich medalistów igrzysk. Te nigdy nie były większe. Za zdobycie złotego medalu wypłacone zostanie aż 500 tysięcy złotych plus 250 tysięcy w tokenach. Srebro wyceniono na 400 tysięcy zł oraz 200 tysięcy w tokenach, a za brązowy medal będzie to odpowiednio 300 i 150 tys. Do tego dojdą przeróżne nagrody rzeczowe. Wśród nich znajdzie się nowy samochód czy vouchery na podróże wakacyjne.

Dla porównania za złoty medal IO w Paryżu poza nagrodami rzeczowymi sportowiec mógł liczyć na premię w wysokości 250 tysięcy złotych.

Jako prezes zarządu jestem bardzo dumny z tego, że są to najwyższe nagrody w historii. Damy radę, wypłacimy, cieszymy się z tego

Poza lokatą w najlepszej trójce docenione zostaną także lokaty 4-8. W przypadku zajęcia tego miejsca nasz reprezentant będzie mógł liczyć na nagrodę od 10 do 50 tysięcy złotych w tokenach.

Igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo rozpoczną się 6 lutego i potrwają przez 16 dni do 22 lutego.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siedziba PKOl Tomasz Jastrzebowski/REPORTER East News

Radosław Piesiewicz Tomasz Jastrzebowski East News

Kamil Stoch PZN materiały prasowe