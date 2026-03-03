Pilny komunikat MKOl-u. Chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie

Po zakończeniu XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich przyszedł czas na rywalizację paralimpijczyków, którzy już wkrótce staną do walki o medale. Sportowe emocje coraz częściej splatają się jednak z napiętą sytuacją międzynarodową. Trwające konflikty zbrojne - zarówno ten pomiędzy Rosją a Ukrainą, jak i ten na Bliskim Wschodzie - sprawiają, że idea olimpijskiej neutralności staje się wyjątkowo trudna do utrzymania, a sama impreza z dnia na dzień nabiera coraz bardziej politycznego wymiaru.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski przez dłuższy czas nie zabierał głosu w sprawie konfliktu pomiędzy USA i Izraelem a Iranem. W obliczu rosnących napięć zdecydowano się jednak wydać oficjalne oświadczenie.

MKOl apeluje o zapewnienie bezpieczeństwa paralimpijczykom

Międzynarodowy Komitet Olimpijski podkreślił w komunikacie, że w świecie "wstrząśniętym konfliktami, podziałami i tragedią" sport musi pozostać "latarnią nadziei" i siłą łączącą ludzi w pokojowej rywalizacji.

W komunikacie zaznaczono, że zasada neutralności Ruchu Olimpijskiego została niedawno ponownie podkreślona przez Radę Wykonawczą MKOl, a jej wzmocnienie ma kluczowe znaczenie w kontekście procesu "Fit for the Future". Organizacja przypomniała, że podczas każdej edycji igrzysk musi mierzyć się z konsekwencjami aktualnych wydarzeń politycznych, jednocześnie starając się zachować globalną, opartą na wartościach platformę sportową.

MKOl odwołał się również do rezolucji ONZ "Budowanie pokojowego i lepszego świata poprzez sport i ideał olimpijski", znanej jako rezolucja o rozejmie olimpijskim. Dokument ten ma umożliwić bezpieczny przejazd wszystkim zakwalifikowanym sportowcom do kraju gospodarza igrzysk. Jednocześnie podkreślono, że ma on charakter aspiracyjny i niewiążący, a jego egzekwowanie leży w gestii państw członkowskich ONZ, nie samego MKOl, który posiada w ONZ status stałego obserwatora.

W związku z obecną sytuacją Komitet zaapelował do państw członkowskich ONZ o wsparcie zawodników, którzy zakwalifikowali się na Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Mediolanie i Cortinie w 2026 roku, a których podróż może zostać zagrożona przez trwające konflikty. Podkreślono, że w tak wymagającym czasie bezpieczeństwo sportowców musi pozostać absolutnym priorytetem.

Kirsty Coventry Thanassis Stavrakis/Associated Press East News

Wojna na Ukrainie, zdj. ilustracyjne FERMIN TORRANO / ANADOLU AFP

USA zaatakowały obiekty nuklearne w Iranie Elyas / Middle East Images / Middle East Images via AFP AFP

