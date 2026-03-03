Pilny komunikat MKOl-u. Chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie
Sytuacja na Bliskich Wschodzie staje się coraz bardziej napięta, a liczba zaangażowanych państw rośnie. Do tej pory Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie poruszał tematu eskalacji konfliktu w tamtym rejonie, na kilka dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk paralimpijskich wydano jednak specjalnie oświadczenie.
Po zakończeniu XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich przyszedł czas na rywalizację paralimpijczyków, którzy już wkrótce staną do walki o medale. Sportowe emocje coraz częściej splatają się jednak z napiętą sytuacją międzynarodową. Trwające konflikty zbrojne - zarówno ten pomiędzy Rosją a Ukrainą, jak i ten na Bliskim Wschodzie - sprawiają, że idea olimpijskiej neutralności staje się wyjątkowo trudna do utrzymania, a sama impreza z dnia na dzień nabiera coraz bardziej politycznego wymiaru.
Międzynarodowy Komitet Olimpijski przez dłuższy czas nie zabierał głosu w sprawie konfliktu pomiędzy USA i Izraelem a Iranem. W obliczu rosnących napięć zdecydowano się jednak wydać oficjalne oświadczenie.
MKOl apeluje o zapewnienie bezpieczeństwa paralimpijczykom
Międzynarodowy Komitet Olimpijski podkreślił w komunikacie, że w świecie "wstrząśniętym konfliktami, podziałami i tragedią" sport musi pozostać "latarnią nadziei" i siłą łączącą ludzi w pokojowej rywalizacji.
W komunikacie zaznaczono, że zasada neutralności Ruchu Olimpijskiego została niedawno ponownie podkreślona przez Radę Wykonawczą MKOl, a jej wzmocnienie ma kluczowe znaczenie w kontekście procesu "Fit for the Future". Organizacja przypomniała, że podczas każdej edycji igrzysk musi mierzyć się z konsekwencjami aktualnych wydarzeń politycznych, jednocześnie starając się zachować globalną, opartą na wartościach platformę sportową.
MKOl odwołał się również do rezolucji ONZ "Budowanie pokojowego i lepszego świata poprzez sport i ideał olimpijski", znanej jako rezolucja o rozejmie olimpijskim. Dokument ten ma umożliwić bezpieczny przejazd wszystkim zakwalifikowanym sportowcom do kraju gospodarza igrzysk. Jednocześnie podkreślono, że ma on charakter aspiracyjny i niewiążący, a jego egzekwowanie leży w gestii państw członkowskich ONZ, nie samego MKOl, który posiada w ONZ status stałego obserwatora.
W związku z obecną sytuacją Komitet zaapelował do państw członkowskich ONZ o wsparcie zawodników, którzy zakwalifikowali się na Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie w Mediolanie i Cortinie w 2026 roku, a których podróż może zostać zagrożona przez trwające konflikty. Podkreślono, że w tak wymagającym czasie bezpieczeństwo sportowców musi pozostać absolutnym priorytetem.