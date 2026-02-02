Piesiewicz zaczepił Rutnickiego. Szpilka to mało powiedziane, znów zawrzało

Nie da się ukryć, że Jakub Rutnicki wszedł w publiczny spór z Radosławem Piesiewiczem. Kością niezgodny jest brak akredytacji dla ministra sportu i turystyki na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, które startują już za kilka dni. Nadal nie milkną echa całego konfliktu.

- Panie ministrze, ja mam nadzieję, że dzisiaj uda się nam na 5 minut, tak jak wczoraj pana zapraszałem, na spotkanie na piąte piętro na szybką kawę, byśmy porozmawiali chociaż chwilę na temat polskiego sportu. Dziękuję, wczoraj to było bardzo dobre spotkanie. I mam nadzieję, że polski sport łączy. Uważam, że wszystko powinniśmy robić, bo sport jest apolityczny, sport nie ma barw. Wszyscy jesteśmy kibicami tych samych zawodników, wszyscy kibicujemy i chcemy cieszyć się ze zdobywanych medali. Liczymy na złoto, srebro, brąz. Chcielibyśmy usłyszeć "Mazurka Dąbrowskiego". Bądźmy jednym Team PL - mówił Radosław Piesiewicz, zwracając się do ministra sportu.

Tymczasem Rutnicki pośpiesznie opuścił spotkanie. "Zaczął kierować się w stronę wyjścia. Jeśli nawet ktoś nie zwrócił uwagi, bo wzrok mógł kierować gdzie indziej, minister Rutnicki zadbał, by jak największe grono osób usłyszało o jego wyjściu" - opisywał nasz dziennikarz.

W poniedziałek 2 lutego szef PKOI udostępnił w mediach społecznościowych wpis, za pośrednictwem którego kolejny raz zwrócił się do ministra. "Bardzo żałuję, że Pan Minister Jakub Rutnicki wyszedł w piątek podczas ślubowania i nie przyjął mojego zaproszenia, żeby porozmawiać o nadchodzących igrzyskach - tych w Mediolanie-Cortinie i tych, które miałyby się odbyć w Polsce" - rozpoczął.

Piesiewicz udostępnił również zdjęcie tego, czego członek rządu zapomniał wziąć po opuszczeniu ceremonii ślubowania. "opuszczając w pośpiechu Centrum Olimpijskie, zostawił teczkę i flagę Polski. Za biało-czerwoną dziękuję, jest ona ważna dla każdego Polaka" - czytamy.

