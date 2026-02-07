Zmagania w ramach tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich rozpoczęły się jeszcze przed oficjalną inauguracją imprezy. W ramach "dnia zerowego" mogliśmy podziwiać między innymi występy łyżwiarzy figurowych, wśród których znalazło się miejsce dla piszącej historię grupy reprezentantów kraju nad Wisłą.

Na pierwszy finał, zwieńczony premierowym przyznaniem medali, przyszło nam jednak poczekać do 7 lutego. To właśnie tego dnia o godzinie 11:30 do rywalizacji na słynnej przełęczy Stelvio przystąpili zawodnicy, uprawiający niezwykle widowiskowy sport - zjazd alpejski. Niestety, w tej konkurencji nie wystąpił żaden z "biało-czerwonych" zawodników. Absolutnie nie ujmowało to jednak emocji.

Sensacja. Faworyt poza podium IO. Oto pierwsi medaliści włoskiej imprezy

Rywalizację w zjeździe alpejskim mężczyzn rozpoczął Daniel Hemetsberger. Austriak pokonał wyznaczoną trasę w całkiem niezłym czasie (1:52.58). Kilku następnych rywali nie zdołało pobić jego wyczynu. Pierwszym, który nie poradził sobie na trudnym technicznie odcinku był natomiast Maxence Muzaton. Na zaawansowanym etapie trasy francuski narciarz, występujący z 4. numerem startowym, stracił równowagę i niestety nie był już w stanie wyratować się przed upadkiem. Na szczęście obyło się bez urazów. Co ciekawe, występujący chwilę później Nils Alphand również doświadczył problemów na tym samym odcinku.

Wielkie emocje towarzyszyły próbie Alexisa Monneya. Szwajca był bowiem typowany jako jeden z pretendentów do walki o krążek. Początek jego przejazdu wcale nie wróżył jednak spektakularnego sukcesu. Mniej więcej w połowie trasy tracił on bowiem dość sporo do lidera. W kluczowym etapie przejazdu Monney zaczął znacznie przyspieszać, sukcesywnie odrabiając powstałe straty. Ostatecznie Szwajcar dojechał do mety o 0.22 sekundy szybciej niż Hemetsberger.

Monney nie cieszył się z prowadzenia zbyt długo. Już chwilę później do akcji wkroczył jego niezwykle utytułowany rodak oraz faworyt do zdobycia złotego medalu IO - Marco Odermatt. Mistrz olimpijski sprzed czterech lat pobił wynik lidera, jednak jego rezultat był lepszy o zaledwie 0.05 sekundy. Chwilę później sam został zdetronizowany przez kolejnego reprezentanta Szwajcarii - startującego tuż za nim Franjo von Allmena. 24-latek zaliczył świetną próbę, wyraźnie zaznaczył swoją dominację. Pobił on czas faworyta aż o 0.70 sekundy. Jako pierwszy ze startujących tego dnia narciarzy przebił on również barierę 1 minuty i 51 sekund.

Szwajcarską hegemonię przełamał dopiero Giovanni Franzoni. Reprezentant gospodarzy zakończył swoją próbę w świetnym czasie 1:51.81, co na tamten czas dało mu 2. miejsce. Strącony nieco niżej Odermatt wciąż miał szansę na zachowanie pozycji na podium. Nadzieje czterokrotnego zwycięscy Kryształowej Kuli zostały jednak przekreślone przez Dominika Parisa, który wyprzedził Szwajcara o 0.20 sekundy. Tym samym sensacyjnie pozbawił on utytułowanego zawodnika szans na zakończenie tegorocznych IO z medalem.

Kolejni zawodnicy próbowali pobić opisane wyżej rezultaty. Żaden z nich nie był jednak w stanie zbliżyć się do czołowej trójki zawodów. Tym sposobem poznaliśmy pierwszych medalistów IO 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Złoty krążek w zjeździe alpejskim mężczyzn dość sensacyjnie wywalczył Franjo von Allmen. Na kolejnych stopniach podium ulokowali się natomiast dwaj reprezentanci gospodarzy: Giovanni Franzoni oraz Dominik Paris. Obrońca tytułu Marco Odermatt ostatecznie zakończył zmagania na 4. miejscu.

Giovanni Franzoni (srebrny medalista IO 2026 w zjeździe alpejskim) Christian Petersen Getty Images

Dominik Paris (brązowy medalista IO w zjeździe alpejskim) Michel Cottin/Agence Zoom Getty Images

Marco Odermatt był faworytem do złotego medali IO 2026. Ostatecznie skończył tuż za podium Sean M. Haffey Getty Images

ZIO 2026. Znicz olimpijski zapłonął w Mediolanie. WIDEO EMELINE HENRY, SOFIANE OUANES / AFPTV / AFP AFP