Kirsty Coventry urodziła się 19 września 1983 roku w Harare, stolicy Zimbabwe. Od dzieciństwa jej życie kręciło się wokół pływania - dość wcześnie pływała w przydomowym basenie i powiedziała swojemu tacie, że jej celem jest mistrzostwo olimpijskie. W 1994 r. była wolontariuszką przy zawodach pływackich na Igrzyskach Afrykańskich, a 5 lat później brała w nich udział już jako zawodniczka, zdobyła złoto w sztafecie. W 1999 r. ukończyła Dominican Convent High School. Nie było żadnych problemów z opłaceniem czesnego, bo pochodziła z dobrze sytuowanego domu, jej rodzina prowadziła firmę produkującą środki chemiczne.

W 2000 r. po raz pierwszy pojawiła się na IO, choć jeszcze bez wielkich sukcesów, zajmowała miejsca w drugiej, trzeciej i czwartej dziesiątce. Niebawem wyleciała na studia do Stanów Zjednoczonych, otrzymała stypendium Solidarności Olimpijskiej na Uniwersytecie Auburn w Alabamie. Dyplom z zarządzania w hotelarstwie i gastronomii uzyskała w 2006 r. Przez ten czas święciła triumfy nie tylko dla akademickiego zespołu Tigers, ale i dla Zimbabwe. Igrzyska w Atenach przyniosły wielki "boom": 3 medale, w tym ten najcenniejszy na 200 metrów stylem grzbietowym. Ówczesny prezydent kraju Robert Mugabe nazwał wtedy 20-latkę "złotą dziewczyną" i podarował jej od państwa paszport dyplomatyczny oraz 50 tysięcy dolarów.

Polityk powtórzył to określenie cztery lata później, bo Coventry nie spoczęła na laurach i przywiozła z Pekinu cztery kolejne medale - jeden złoty i trzy srebrne. Obroniła tytuł na 200 m "grzbietem", ustanawiając rekord świata. Mugabe (oskarżany o łamanie praw człowieka i aresztowania dziennikarzy) postanowił przekazać - jak sam określił - "córce Zimbabwe" jeszcze więcej, bo 100 tysięcy dolarów. Uroczystość była transmitowana w państwowej telewizji, a walizkę z pieniędzmi wręczył prezes banku centralnego. Ta decyzja wywołała jednak kontrowersje. W kraju panowała inflacja na poziomie 11 milionów procent, 80-procentowe bezrobocie, niedostatek żywności i paliwa.

"Pani Coventry ma szczęście, że nagroda jest w dolarach amerykańskich, bo za teczkę zimbabwejskiej waluty raczej nie można by kupić bochenka chleba" - pisał Jonah Fisher, korespondent BBC w Republice Południowej Afryki. Niedługo później okazało się, że część kwoty zawodniczka przeznaczyła na cele charytatywne. To była również jedna z pierwszych okazji w jej życiu, gdy musiała wypowiadać się w sposób dyplomatyczny. - Prezydent wie, że coś musi się zmienić, bo tak wiele osób cierpi - powiedziała, co przez media zostało zinterpretowane jako "łagodna nagana" dla rządu. Dodajmy, że Mugabe odszedł z piastowanej funkcji w listopadzie 2017 r., kilka dni po przeprowadzeniu przez armię zamachu stanu i umieszczeniu go w areszcie domowym. Na jego miejsce partia ZANU-PF mianowała wcześniejszego wiceprezydenta Emmersona Mnangagwę.

Coventry pojechała jeszcze na IO do Londynu i Rio de Janeiro. Nie wywalczyła tam medali, ale 6. lokaty na obu tych zawodach można uznać za przyzwoite. Po wicemistrzostwie świata w Rzymie (2009 r.) zrobiła sobie roczną przerwę, przeprowadziła się do Johannesburga. Później już nie stawała na podium największych imprez, lecz to nie umniejsza jej wielkich osiągnięć. To właśnie CV w połączeniu ze specjalnymi cechami charakteru pomogło jej przechodzić na stronę pracy działaczki. Jeszcze w 2012 r. pojawiła się w Komisji Zawodniczej MKOl-u, 6 lat później objęła w nim ster. W okresie 2012-21 była przedstawicielką MKOl-u w Światowej Agencji Antydopingowej, a pomiędzy 2014 a 2021 r. członkiem Komitetu Sportowców w tej ostatniej instytucji. Założyła swoją akademię w Harare, działała na rzecz bezpieczeństwa w wodzie.

Karierę sportową zakończyła po igrzyskach w Brazylii. Nie nacieszyła się długo większym spokojem od uwagi mediów. Rozgłos przyszedł mimo wszystko z nieoczekiwanej strony, bo została mianowana ministrem ds. młodzieży, sztuki, sportu i rekreacji. Powołał ją wspomniany Mnangagwa, była jedyną białą osobą w 23-osobowym gabinecie. Postać prezydenta już wtedy wywoływała kontrowersje, a proces wyborczy podejrzenia międzynarodowych ruchów kontroli. Podkreślmy, że 4 marca 2024 r. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje między innymi na Mnangagwę, jego żonę Auxillię oraz wiceprezydenta Constantino Chiwengę za rzekomy udział w naruszeniach praw człowieka, korupcji i przemycie minerałów.

Nigdy nie brałam tego pod uwagę i nawet nie wiedziałam, że jestem rozważana do tej roli, ale zgodziłam się

Jej praca w rządzie nie była jednak oceniana jako wyśmienita. Być może problemem było szerokie spectrum działania tak rozbudowanego typu resortu, w pełnieniu obowiązków zawodowych nie pomogła też ciąża. Krytykowano ją za spędzanie większości czasu za granicą. Pojawiły się głosy niezadowolenia z poszczególnych sektorów. We wrześniu 2023 r. ministerstwo zamieniło "młodzież" na "kulturę".

- Daję jej 0 na 100 punktów. Czy może nam powiedzieć, co zrobiła dla sztuki? To jest minus, to rozczarowujące. Gdy usłyszeliśmy, że Kirsty będzie ministrem, to myśleliśmy, że przynajmniej coś się u nas zadzieje - komentowała gorzko w 2021 r. aktorka i komiczka Sharon Chideu.

Nie najlepsze noty zbierała także w krajowym środowisku sportu. Nie doprowadziła do odwieszenia kary FIFA, która od 2020 r. uniemożliwia Zimbabwe organizowanie międzypaństwowych meczów piłkarskich z powodu niebezpieczeństwa na trybunach. Tamtejsza reprezentacja do teraz gra domowe spotkania w RPA. Coventry musiała się też zmierzyć z falą krytyki po doniesieniach o liczebności delegacji kraju na igrzyska w Paryżu. Pojawiło się w niej 7 sportowców, a według niektórych mediów również aż 67 działaczy. Zimbabwejski Komitet Olimpijski (ZOC) zaprzeczył tej drugiej liczbie, twierdząc że zabrał ich kilkunastu. Niezależnie od tego niesmak w społeczeństwie - dotkniętym biedą - pozostał. Wiceprezydent Chiwenga z małżonką miał się rzekomo udać do stolicy Francji wyczarterowanym odrzutowcem.

- Za prezydenta Mugabego Kirsty była czczona przez wielu za swoje osiągnięcia. Nie zawiodła, założyła organizację non-profit Kirsty Coventry Academy, która oferuje lekcje pływania i treningi, uruchomiła program dla obszarów zaniedbanych i o niskich dochodach. Działała w różnych organizacjach i instytucjach sportowych, w tym jako wiceprezes ZOC. Wszystko to odbywało się w duchu tego, jak ją rozumieliśmy i znaliśmy. Rozczarowanie przyszło przy funkcji ministra u Mnangagwy. Nie spełniła oczekiwań, była skazana na porażkę. Nigdy nie była politykiem. Jej nominacja opierała się na umiejętnościach technicznych w systemie, który nie przywiązuje wagi do takowych kompetencji. Biurokracja w rządzie i niedofinansowanie jej ministerstwa uniemożliwiły jej wywarcie jakiegokolwiek znaczącego wpływu. Co więcej, jej nieskłonna do konfrontacji natura sprawiła, że była posłuszna [...]. Co więcej, bycie jedyną białą minister w gabinecie stawiało ją w niekorzystnym położeniu. Wielu interpretowało jej pobyty za granicą jako ucieczkę od dławiącej biurokracji reżimu - oceniła w marcu 2025 r. Fungisai Sithole, ekspertka ds. demokracji i zarządzania, pracująca w niemieckiej Fundacji im. Friedricha Naumanna, promującej idee liberalizmu.

Jak tamten etap wspomina sama zainteresowana? Wydaje się mieć świadomość, że nie wszystko poszło dobrze, ale w swoim życiu nie ucieka od pełnienia odpowiedzialnych ról.

Postanowiłam spróbować wprowadzić zmiany od wewnątrz. Spotyka się to z krytyką i to jest w porządku. Uważam, że nie można stać z boku i krzyczeć o zmiany, tylko trzeba siadać przy stole

Od krajowej polityki "wybawiło" ją wygranie wyborów w MKOl-u przed jedenastoma miesiącami (jej miejsce w resorcie zajął generał wojskowy). Poparcie ustępującego po 12 latach Thomasa Bacha przełożyło się na zwycięstwo już w pierwszej turze, co można było uznać za zaskoczenie, bo w szranki stanęli też prezes World Athletics Sebastian Coe, szef Międzynarodowej Unii Kolarskiej David Lappartient, wiceprzewodniczący MKOl-u Juan Antonio Samaranch Jr (jego ojciec był przewodniczącym w latach 1980-2001), sternik Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej Morinari Watanabe, prezes FIS-u Johan Eliasch i książę Feisal Al Hussein. Wszyscy oprócz Coventy i Samaranchy zanotowali jednak minimalne poparcie.

Bach przekazał władzę 23 czerwca, dokładnie w Dniu Olimpijskim. - Nowe czasy wymagają nowego przywództwa. Jej wybór to mocny sygnał, że MKOl wciąż się rozwija. Jako pierwsza kobieta, pierwszy Afrykanin na tym stanowisku i najmłodszy przewodniczący MKOl od czasów Pierre'a de Coubertina odzwierciedla prawdziwie globalny charakter i młodzieńczy, przyszłościowy ducha naszej wspólnoty olimpijskiej. Wnosi swój własny, niepowtarzalny styl i dynamiczną perspektywę. Ma nowy głos, który rezonuje z młodym pokoleniem - podkreślał Niemiec.

Na "dzień dobry" Coventry ogłosiła powstanie czterech grup roboczych do spraw: IO młodzieży, programu olimpijskiego, partnerstw komercyjnych i marketingu oraz ochrony uczciwości w rywalizacji kobiet. Z powodu obaw o bezpieczeństwo nazwiska członków tej ostatniej na razie nie zostały ujawnione.

Pierwsze igrzyska z Kirsty Coventry jako przewodniczącą MKOl-u. "Jestem zdeterminowana"

- Bardzo dobrze ją pamiętam, zawsze była zrównoważona, spokojna, bardzo otwarta. Wiem, że bardzo dobrze radziła sobie w roli przewodniczącej komisji zawodniczej [...] Wierzę w to, że w procesie zarządzania bardzo umiejętnie wykorzysta miękkie kompetencje, że dobrze poprowadzi MKOl. Na pewno nie będzie to łatwe w aktualnej sytuacji z uwagi na konflikty zbrojne na świecie, ale poradzi sobie [...] Potrafi być wymagająca. Na takim stanowisku nie można być zbyt delikatnym, ale także nie można być zbyt miękkim. Kiedy wiesz, że idziesz w dobrą stronę, to należy być konsekwentnym - zaznaczała w rozmowie z Polską Agencją Prasową Otylia Jędrzejczak.

W przemówieniach nowej przewodniczącej słychać sporo ogólnikowych zdań, da się odczuć, że przez lata była czynnym politykiem. Sama przyznała, że praca w resorcie przygotowywała ją na to, co "mogło nadejść", a z "trudnymi ludźmi na wysokich stanowiskach" ma do czynienia od 20 lat. Konkretów jednak nie brakuje. Z racji swoich obowiązków spotkała się już z prezydentami Chin, Włoch, Korei Południowej, Węgier, Senegalu, Paragwaju, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen czy premierem wspomnianej Italii. Widziała się też z delegacją Narodowego Komitetu Olimpijskiego Palestyny (NKOl). Z drugiej strony patrząc, nie wchodzi w tematy polityczne, nie wydaje opinii chociażby ws. potencjalnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, mimo że mogłaby być całkiem ważną figurą na geopolitycznej szachownicy.

W przededniu ceremonii otwarcia w Mediolanie uścisnęła dłoń wiceprezydenta USA JD Vance'a. Coventry przyznała niedawno, że nie miała jeszcze oficjalnej komunikacji z Białym Domem. Donald Trump przyleciał w styczniu na forum w Davos, a szefowa MKOl-u urzęduje w oddalonej o 400 kilometrów Lozannie, ale nie podjęto próby kontaktu. Zimbabwejka nie jest tym zmartwiona.

Komentowanie suwerenności i rozmów politycznych nie leży w naszych kompetencjach. Jesteśmy organizacją sportową. Rozumiemy politykę i wiemy, że nie działamy w próżni. Ale naszą grą jest sport, a celem zapewnienie udziału reprezentacji wszystkich naszych Narodowych Komitetów Olimpijskich na wszystkich igrzyskach

Przypomina, że gdyby na jej "pogrążony w chaosie kraj" nałożono sankcje, nigdy nie przyjechałaby na IO i jej historia potoczyłaby się inaczej. Wypowiada się w temacie równości bardzo często, co zapowiada walkę o tych mniejszych, ale i być może oznacza otwieranie drzwi dla Rosjan i Białorusinów. - Sport musi pozostać neutralnym miejscem, w którym każdy sportowiec może swobodnie rywalizować, nie będąc ograniczanym przez politykę lub podziały między rządami - ta jej ostatnia wypowiedź z otwarcia 145. kongresu MKOl-u w Mediolanie nieco podgrzała spekulacje, choć nie odnosiła się do nikogo konkretnego. - Relacje z MKOl-em znacznie się poprawiły. Jak dotąd wszystko idzie gładko i honorowo. Ale wciąż mamy wiele do omówienia - powiedział rosyjski członek ten instytucji Szamil Tarpisczew.

Coventry od czerwca zdążyła już ogłosić pogłębienie współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych w kwestii walki z przemocą wobiec kobiet. MKOl realizuje też działania w realizacji Agendy 2030 oraz Celów Zrównoważnego Rozwoju. Ten ostatni termin pada w prawie każdej wypowiedzi 41-latki. Podkreśla, że te IO będą najbardziej zrównoważonymi w historii pod względem płci sportowców oraz że zaledwie 15 procent aren musiało zostać zbudowanych od zera. Efektywne wykorzystanie obiektów po zakończeniu igrzysk to jedno z założeń Agendy Olimpijskiej 2020. MKOl nie chce już widzieć, jak hale niszczeją lub są rozbierane.

W programie przewodniczącej znalazły się także postulaty zaostrzenia walki z dopingiem, nowych przepisów w kwestii kwalifikowalności sportowców transseksualnych (konkretów jeszcze nie ma, niektórzy spodziewali się ich na 145. sesji) oraz łatwego dostępu do aktywności fizycznej w każdym zakątku świata. - Badania pokazują, że każdy dolar zainwestowany w programy sportowe może przynieść wartość społeczną rzędu pięciu do sześciu dolarów, a czasem znacznie wyższą. Niewiele innych inwestycji przynosi tak szerokie i trwałe korzyści przy tak niskich kosztach. Każdy krok, każdy mecz, każdy ruch ratuje życie i oszczędza pieniądze. Brak aktywności fizycznej kosztuje systemy opieki zdrowotnej około 27 miliardów dolarów rocznie na leczenie chorób, którym można zapobiec - podkreślała.

W najbliższych dniach skupia się na Włoszech. - Igrzyska te zabiorą sportowców i kibiców do miejsc, gdzie sporty zimowe są częścią codziennego życia, prezentując istniejące obiekty światowej klasy i pokazując regiony, w których sport żyje i oddycha. To będzie nowy rodzaj igrzysk, taki w których innowacja spotyka się z tradycją, równość płci osiąga nowe szczyty, a kultowe krajobrazy stanowią idealną scenerię. To pierwsze igrzyska mojej kadencji, jestem zdeterminowana, aby były sukcesem, dla sportowców, dla Włoch i dla całego Ruchu Olimpijskiego - powiedziała ostatnio. Czy trzeba barwniejszej zapowiedzi?

