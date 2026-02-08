Perfekcyjny start Aleksandry Król-Walas na ZIO. Polka w grze o medal

Nie da się ukryć, że Aleksandra Król-Walas to jedna z legend polskiego snowboardu. Na jej koncie znajdziemy przede wszystkim dwa brązowe medale mistrzostw świata, które zgarniała kolejno w 2023 i 2025 roku. Ale nadal brakuje jej jednego, upragnionego krążka przywiezionego z igrzysk olimpijskich.

- Dla mnie priorytetem są igrzyska olimpijskie. Dlatego wróciłam na stok po ciąży. Brakuje mi tego medalu i będę o niego walczyć - przyznała sama w rozmowie z "Super Expressem", niedługo przed startem zmagań. W obecnym sezonie nadal utrzymuje się w czołówce. W Pucharze Świata stawała na podium w Carezzie, Bad Gastein i Bansku. Teraz przyszedł czas na rywalizację olimpijską.

Kto z Polaków sięgnie po medal na igrzyskach olimpijskich? "Największa szansa". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Król-Walas z awansem. Co z resztą Polaków w eliminacjach?

Około godz. 9:00 w Livigno wystartowały kwalifikacje snowboardzistek w slalomie gigancie równoległym. Każda z zawodniczek musiała wykonać dwa przejazdy - na czerwonej i niebieskiej trasie. Po zsumowaniu obu czasów wytypowano najlepszą szesnastkę, która uzyskała awans do fazy pucharowej. Tam rywalizacja odbywa się w parach: 1. miejsce walczy z 16., 2. z 15. itd, a zawodniczka, która uzyskała wyższą lokatę, wybiera trasę, na której chce rywalizować. Oprócz Król-Walas kadrę Polek reprezentowała również Maria Bukowska-Chyc.

Aleksandra Król-Walas ruszyła w szóstej parze, jako 11. zawodniczka z listy. Najpierw nasza snowboardzistka jechała na trasie czerwonej, na której uzyskała czas 46.37 sek., czyli bardzo solidny rezultat, drugi najlepszy po swojej próbie.

Rozwiń

W parze 14. wystartowała Bukowska-Chyc, która również na torze czerwonym przekroczyła metę z czasem 49.83 sek. Z takim wynikiem kwalifikacja stała pod olbrzymim znakiem zapytania, biorąc pod uwagę wyniki pozostałych uczestniczek.

O godz. 9:30 rozpoczęły się eliminacje z udziałem panów. Tam na start Oskar Kwiatkowski zanotował 43,68 sek. (niebieski tor), a Michał Nowaczyk 44.58 sek. (niebieski tor).

Pół godziny później do drugiego, decydującego przejazdu przystąpiły kobiety. Tym razem jako pierwsza wystartowała Maria Bukowska-Chyc. Nasza reprezentantka uzyskała łączy czas 1:39.17, co dało jej 27. lokatę i brak awansu.

Polscy kibice czekali przede wszystkim na Aleksandrę Król-Walas, która po przejeździe na niebieskim torze wykręciła końcowy rezultat 1:33.18. Ostatecznie 35-latka zajęła 5. pozycję w kwalifikacjach. To oznacza, że w fazie pucharowej zmierzy się z 12. Aurelie Moisan z Kanady. Zgodnie z ułożeniem drabinki najwcześniej w półfinale reprezentantka Polski może trafić na Czeszkę Ester Ledecką lub Japonkę Tsubaki Miki, które mogą być jednymi z najgroźniejszych przeciwniczek. W przypadku wygranej w 1/8 finału w ćwierćfinale Król-Walas zmierzy się z Lucią Dalmasso lub Jasmin Coratti.

Rozwiń

Oto drabinka 1/8 finału pań:

1 Ester Ledecka (CZE) vs 16 Claudia Riegler (AUT)

2 Zuzana Maderová (CZE) vs 15 Cheyenne Loch (GER)

3 Tsubaki Miki (JPN) vs 14 Kaylie Buck (CAN)

4 Lucia Dalmasso (ITA) vs 13 Jasmin Coratti (ITA)

5 Aleksandra Król-Walas (POL) vs 12 Aurélie Moisan (CAN)

6 Elisa Caffont (ITA) vs 11 Julie Zogg (SUI)

7 Ramona Theresia Hofmeister (GER) vs 10 Malena Zamfirova (BUL)

8 Michelle Dekker (NED) vs 9 Sabine Payer (AUT)

Po drugich przejazdach mężczyzn wiemy, że żaden z Polaków nie wystąpi w finałach. Nowaczyk zakończył kwalifikacje z łącznym czasem 1:28.08 (23. miejsce), a Kwiatkowski po bardzo kiepskim występie 1:28.70 (28. pozycja). Takie wyniki nie mogły dać awansu.

Aleksandra Król-Walas Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aleksandra Król-Walas Miha Matavz/FIS materiały prasowe

Jan Szymański: Podia Pucharu Świata dają nadzieję na realne szanse medalowe na ZIO. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport