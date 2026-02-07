Ceremonia otwarcia XXV zimowych igrzysk olimpijskich jest oceniana pozytywnie, ale nie każdy element spodobał się opinii publicznej. W ogniu krytyki znalazła się kreskówka wygenerowana przez sztuczną inteligencję, w której włoska aktorka i gwiazda serialu "Biały lotos" Sabrina Impacciatore wirtualnie została wcielona w postać - jak czytamy na oficjalnym profilu IO na platformie X - "ukazującą pasję, dramatyzm i sukces Zimowych Igrzysk Olimpijskich".

Wywołało to burzę w sieci. "Trywializowanie całej kreatywności i nakładów włożonych w ceremonię otwarcia przez jeden z najbrzydszych 'montaży' sztucznej inteligencji, jakie kiedykolwiek widziałem na światowej scenie" - to jeden z ponad 100 komentarzy pod wpisem oficjalnego profilu IO.

Ceremonia otwarcia IO 2026. Głośno po kreskówce wygenerowanej przez sztuczną inteligencję

"Wykorzystanie sztucznej inteligencji podczas ceremonii było naprawdę okropne. To była chałtura, a przecież tę pracę mógłby wykonać utalentowany artysta. Jakie pieniądze oszczędzają organizatorzy igrzysk, skoro mają setki tysięcy sponsorów i funduszy?" - napisał na X inny użytkownik.

"O rany, globalna instytucja korzystająca z AI Slop (słabej jakości AI), czemu mnie to nie dziwi? Wyglądało to okropnie, kto to zatwierdził?" - czytamy.

Niektórym nawet uniemożliwiło to czerpanie przyjemności z oglądania. "Dzieje się tyle fajnych rzeczy związanych ze sportem, a wszystko to jest zepsute przez sztuczną inteligencję, która odbiera radość z tej chwili" - to jedna z opinii.

Nie tylko kibice źle odebrali kreskówkę. Mocny komentarz wydał dziennikarz norweskiej telewizji NRK.

Moją pierwszą reakcją było: piep...ć to. Wolałbym zobaczyć nieco chaotyczne, ale oryginalne filmy. Próbują stworzyć efektowną historię, to rozczarowujące, ale nie zaskakujące

Sabrina Impacciatore Elsa Getty Images

Mediolan/Cortina d'Ampezzo 2026 CROSNIER JULIEN AFP

Organizatorzy igrzysk w Cortina d'Ampezzo w 2026 roku Piero CRUCIATTI AFP

