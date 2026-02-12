Ostatni skok i taka scena w finale IO. Kwestia złota rozstrzygnięta

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Finały mają to do siebie, że oczekuje się od nich absolutnie najwyższego możliwego poziomu emocji - i trzeba przyznać że jeśli mowa o finale zmagań panów w snowboard crossie na tegorocznych zimowych igrzyskach, to ten z pewnością nie zawiódł jeśli mowa o dramaturgii. Kwestia złota rozstrzygnęła się dosłownie o setne części sekundy i... doszło do swoistej powtórki z Pekinu.

Młody mężczyzna w sportowej kurtce i czapce z olimpijskim logo uśmiecha się i unosi pięść w geście triumfu, w tle zimowy krajobraz górski. W prawym górnym rogu widać fragment zdjęcia, na którym sportowiec w granatowym stroju i kasku wykonuje dynamiczny...
Alessandro Haemmerle znów zwycięski na zimowych igrzyskach olimpijskichEXPA/ Johann Groder - x.com/SurtoOlimpicoNewspix.pl
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo trwają już w najlepsze - niebawem minie tydzień od ich oficjalnej inauguracji. Jak na razie Polska doczekała się na tej imprezie jednego medalu - srebra Kacpra Tomasiaka w skokach narciarskich, ale okazji do zdobycia kolejnych krążków nasi kadrowicze będą mieć jeszcze sporo.

Tymczasem 12 lutego okazał się niezwykle emocjonujący dla jeszcze jednej nacji, której flaga ma barwy w kolorach bieli i czerwieni. Austriacy, bo o nich mowa, doczekali się złota i brązu w snowboard crossie - i to w niezwykłych okolicznościach.

Co stało się z naszą gwiazdą? Polka szczerze do bólu. Kawa na ławę

Zimowe igrzyska olimpijskie. Kapitalny występ Haemmerle, znów wygrał finał o włos

W finale widowiskowej konkurencji wystartowało czterech zawodników - byli to Francuz Aidan Chollet, Kanadyjczyk Eliot Grondin i właśnie dwaj przedstawiciele Austrii - Jakob Dusek i Alessandro Haemmerle.

Ostatni z wymienionych sportowców przez zdecydowaną większość przejazdu jechał na trzeciej pozycji - i gdy wydawało się, że szczytem jego możliwości będzie tu brąz, 32-latek dosłownie przy ostatnim wyskoku wysunął się na czoło stawki i jako pierwszy przejechał linię mety.

Haemmerle w ten sposób obronił tytuł mistrza olimpijskiego sprzed czterech lat, wyprzedzając drugiego Grondina o... 0,03 s. Podium uzupełnił zaś Dusek, natomiast cała historia się tutaj nie kończy.

W Pekinie, w roku 2022, w wielkim finale Haemmerle również pokonał "srebrnego" Grondina i wówczas skończyło się na różnicy... 0,02 s. Można śmiało więc rzec, że mamy do czynienia z jedną z najbardziej niezwykłych i najbardziej zaciętych rywalizacji w dziejach zimowych IO. Tego typu starć chciałoby się wręcz obserwować jak najwięcej.

To nie koniec emocji w snowboard crossie. Kolejne odsłony walki o medale niebawem

Jeśli mowa o snowcrossie, to w najbliższych dniach we Włoszech czekać nas będą jeszcze dwa medalowe rozstrzygnięcia. 13 lutego odbędzie się bowiem współzawodnictwo pań, z kolei 15 lutego dojdzie do "drużynówki".

ZIO 2026 potrwają w ogólnym rozrachunku do 22 lutego.

Koła olimpijskie
Koła olimpijskieMagali Cohen / Hans Lucas AFP
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP
Snowboardzista sunie pośnieżnej trasie na tle dużych, kolorowych kół olimpijskich, w tle widać drzewa oraz ośnieżone góry i kursujące gondole.
Koła olimpijskie w LivignoALEX PLAVEVSKI/EPAPAP
