Ostateczna decyzja Zełenskiego. Nie powstrzymywał się, udzielił poparcia

Wołodymyr Zełenski bacznie obserwuje sportowców ze swojego kraju na igrzyskach olimpijskich. Przypadek Heraskewycza nie jest jedynym - już troje Ukraińców zostało upomnianych w kwestii ich sprzętu i musiało mierzyć się z żądaniami MKOl ws. jego wymiany ze względu na użyte cytaty i symbole. Heraskewycz był póki co jedynym, który nie zgodził się na zmianę i został zdyskwalifikowany.

Władysław Heraskewycz zdyskwalifikowany

12 lutego MKOl poinformowało o dyskwalifikacji skeletonisty, Władysława Heraskewycza, przez wzgląd na nie spełnienie wskazań komitetu ws. jego kasku. Znalazły się na nim podobizny ukraińskich sportowców, którzy zginęli od poprzednich zimowych igrzysk. Heraskewycz zapowiedział, że będzie odwoływał się w tej sprawie do Sportowego Trybunału Arbitrażowego.

Głos w aferze zabrało wielu polityków i sportowców, w tym m.in. prezydent i premierka Łotwy, a także choćby Eva Lys i przedstawiciele ukraińskiego rządu. Teraz kilka słów postanowił dodać również Wołodymyr Zełenski. Całym sobą wstawił się za wykluczonym sportowcem.

Wołodymyr Zełenski przedstawił oficjalne oświadczenie

"Sport nie powinien oznaczać amnezji, a ruch olimpijski powinien pomagać w powstrzymywaniu wojen, a nie służyć agresorom. Niestety, decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o dyskwalifikacji ukraińskiego skeletonisty Władysława Heraskewycza świadczy o czymś przeciwnym. Z pewnością nie chodzi tu o zasady olimpizmu, które opierają się na sprawiedliwości i wspieraniu pokoju" - zaczął swoją wypowiedź Zełenski.

"Dziękuję naszemu sportowcowi za jego zdecydowaną postawę. Jego kask, na którym widnieją portrety poległych ukraińskich sportowców, symbolizuje honor i pamięć. Przypomina całemu światu, czym jest rosyjska agresja i jaki jest koszt walki o niepodległość. I w tym przypadku żadna zasada nie została złamana" - kontynuował.

Później wskazał na to, że to Rosja od lat wyłamywała się z zasad olimpizmu, biorąc udział w igrzyskach mimo prowadzonych wojen w Gruzji czy Ukrainie, a teraz, mimo trwających właśnie zimowych igrzysk we Włoszech, trwają naloty na ukraińskie miasta.

Od początku inwazji na pełną skalę Rosja zabiła 660 ukraińskich sportowców i trenerów. Setki naszych sportowców nigdy więcej nie będą mogły wziąć udziału w igrzyskach olimpijskich ani żadnych innych zawodach międzynarodowych. A jednak trzynaścioro Rosjan przebywa obecnie we Włoszech, gdzie rywalizują na igrzyskach olimpijskich. Rywalizują pod „neutralnymi” flagami, jednocześnie publicznie wspierając rosyjską agresję na Ukrainę i okupację naszych terytoriów. I to oni zasługują na dyskwalifikację

"Jesteśmy dumni z Władysława i z tego, co zrobił. Odwaga jest cenniejsza niż jakikolwiek medal" - podsumował swoje oświadczenie Zełenski.

Władysław Heraskewycz z kaskiem, którym chciał oddać hołd ukraińskim ofiarom wojny, wywołanej przez Rosję DANIEL DAL ZENNARO PAP/EPA

Władysław Heraskewycz ANDREA SOLERO PAP/EPA

