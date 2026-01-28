Ostateczna decyzja Nawrockiego. Tuż przed igrzyskami. Właśnie to potwierdzili
Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie Medional-Cortina, których oficjalna inauguracja nastąpi już za 9 dni. W środę członkowie polskiej delegacji do Włoch odbiorą swoje olimpijskie nominacje, a także wezmą udział w ślubowaniu. W środę Polski Komitet Olimpijski ogłosił, że w tym wydarzeniu weźmie udział także sam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Karol Nawrocki.
W ostatnich dniach dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza poinformował, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Mediolanu i dzień po oficjalnym otwarciu igrzysk wraz z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem weźmie udział w spotkaniu z szefową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.
Wśród tematów raczej nie zabraknie polskiej kandydatury olimpijskiej
Dodał także, że głowa naszego państwa ma wziąć udział w piątkowym ślubowaniu olimpijskiej reprezentacji Polski, po którym około 30-osobowy skład ruszy rządowym samolotem w kierunku północnej części Włoch.
Teraz te doniesienia znalazły potwierdzenie w oficjalnym komunikacie.
Igrzyska Mediolan-Cortina 2026. Karol Nawrocki weźmie udział w ślubowaniu reprezentacji Polski
Oficjalną wiadomość w tej sprawie przesłało Biuro Komunikacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
30 stycznia 2026 r. (piątek) o godz. 11.00 w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystości wręczenia nominacji olimpijskich oraz ślubowaniu Olimpijskiej Reprezentacji Polski na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
Jak czytamy dalej, w harmonogramie uroczystości zaplanowano także oficjalne wystąpienie głowy naszego państwa.
Tę informację potwierdziła także Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Tegoroczne igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina będą trwały od 6 do 22 lutego.
Wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego podczas zbliżających się igrzysk byłoby piękne. Będę trzymał kciuki za naszych reprezentantów
Lecz jednocześnie podkreśla: - Balonika nie należy w tej chwili dmuchać, żeby nie było zbyt dużej presji. MSiT inwestuje wspólne publiczne pieniądze przez lata, by polscy sportowcy mogli pojechać na igrzyska. Zrobiliśmy wszystko, aby w pełni zabezpieczyć cały proces szkoleniowy. Teraz wszystko jest w rękach i głowach naszych zawodniczek i zawodników.