W ostatnich dniach dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza poinformował, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Mediolanu i dzień po oficjalnym otwarciu igrzysk wraz z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem weźmie udział w spotkaniu z szefową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.

Wśród tematów raczej nie zabraknie polskiej kandydatury olimpijskiej

Dodał także, że głowa naszego państwa ma wziąć udział w piątkowym ślubowaniu olimpijskiej reprezentacji Polski, po którym około 30-osobowy skład ruszy rządowym samolotem w kierunku północnej części Włoch.

Teraz te doniesienia znalazły potwierdzenie w oficjalnym komunikacie.

Igrzyska Mediolan-Cortina 2026. Karol Nawrocki weźmie udział w ślubowaniu reprezentacji Polski

Oficjalną wiadomość w tej sprawie przesłało Biuro Komunikacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

30 stycznia 2026 r. (piątek) o godz. 11.00 w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystości wręczenia nominacji olimpijskich oraz ślubowaniu Olimpijskiej Reprezentacji Polski na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026

Jak czytamy dalej, w harmonogramie uroczystości zaplanowano także oficjalne wystąpienie głowy naszego państwa.

Tę informację potwierdziła także Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tegoroczne igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina będą trwały od 6 do 22 lutego.

Wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego podczas zbliżających się igrzysk byłoby piękne. Będę trzymał kciuki za naszych reprezentantów

Lecz jednocześnie podkreśla: - Balonika nie należy w tej chwili dmuchać, żeby nie było zbyt dużej presji. MSiT inwestuje wspólne publiczne pieniądze przez lata, by polscy sportowcy mogli pojechać na igrzyska. Zrobiliśmy wszystko, aby w pełni zabezpieczyć cały proces szkoleniowy. Teraz wszystko jest w rękach i głowach naszych zawodniczek i zawodników.

