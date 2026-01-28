Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ostateczna decyzja Nawrockiego. Tuż przed igrzyskami. Właśnie to potwierdzili

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie Medional-Cortina, których oficjalna inauguracja nastąpi już za 9 dni. W środę członkowie polskiej delegacji do Włoch odbiorą swoje olimpijskie nominacje, a także wezmą udział w ślubowaniu. W środę Polski Komitet Olimpijski ogłosił, że w tym wydarzeniu weźmie udział także sam prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Karol Nawrocki.

Mężczyzna w garniturze mówi do mikrofonu, na piersi ma przypinkę z godłem Polski. W prawym górnym rogu okrągłe wstawienie z innym mężczyzną w zimowej kurtce i czapce z widoczną nazwą, wokół pada śnieg.
Na zdjęciu prezydent RP - Karol NawrockiTomasz Jastrzebowski/REPORTER / Pawel Murzyn/East News East News
W ostatnich dniach dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza poinformował, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Mediolanu i dzień po oficjalnym otwarciu igrzysk wraz z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem weźmie udział w spotkaniu z szefową Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Kirsty Coventry.

Wśród tematów raczej nie zabraknie polskiej kandydatury olimpijskiej
zaznaczył

Dodał także, że głowa naszego państwa ma wziąć udział w piątkowym ślubowaniu olimpijskiej reprezentacji Polski, po którym około 30-osobowy skład ruszy rządowym samolotem w kierunku północnej części Włoch.

    Teraz te doniesienia znalazły potwierdzenie w oficjalnym komunikacie.

    Igrzyska Mediolan-Cortina 2026. Karol Nawrocki weźmie udział w ślubowaniu reprezentacji Polski

    Oficjalną wiadomość w tej sprawie przesłało Biuro Komunikacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

    30 stycznia 2026 r. (piątek) o godz. 11.00 w Warszawie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki weźmie udział w uroczystości wręczenia nominacji olimpijskich oraz ślubowaniu Olimpijskiej Reprezentacji Polski na XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026
    ogłoszono

    Jak czytamy dalej, w harmonogramie uroczystości zaplanowano także oficjalne wystąpienie głowy naszego państwa.

    Tę informację potwierdziła także Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

    Tegoroczne igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina będą trwały od 6 do 22 lutego.

    Wysłuchanie Mazurka Dąbrowskiego podczas zbliżających się igrzysk byłoby piękne. Będę trzymał kciuki za naszych reprezentantów
    deklaruje przed ich startem w rozmowie z PAP minister sportu Jakub Rutnicki

    Lecz jednocześnie podkreśla: - Balonika nie należy w tej chwili dmuchać, żeby nie było zbyt dużej presji. MSiT inwestuje wspólne publiczne pieniądze przez lata, by polscy sportowcy mogli pojechać na igrzyska. Zrobiliśmy wszystko, aby w pełni zabezpieczyć cały proces szkoleniowy. Teraz wszystko jest w rękach i głowach naszych zawodniczek i zawodników.

