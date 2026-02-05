Organizatorzy postanowili ws. ceremonii otwarcia. Polacy pod ścianą. Decyzja zapadła

Jedynie dzień pozostał do rozpoczęcia imprezy czterolecia sportów zimowych - igrzysk olimpijskich. Zmagania odbędą się we Włoszech, a gospodarzami będą Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Sportowcy z całego świata zbierają się już na miejscu, aby niebawem zacząć rywalizację.

Większość z nich będzie mogła wziąć udział w ceremonii otwarcia, której start planowany jest na piątek 6 lutego na godzinę 20:00. Według najnowszych informacji nie wszyscy będą mogli wziąć w niej udział. I nie chodzi wcale o odpoczynek bądź przygotowania do startu. Organizatorzy zdecydowali się na ograniczenie wejściówek na to wydarzenie.

Taka decyzja dotknie m.in. szkoleniowców naszych łyżwiarek i łyżwiarzy figurowych. Ich podopieczni wystartują jako pierwsi ze wszystkich reprezentantów Polski, bowiem jeszcze przed piątkowym popołudniem. O 9:55 walkę rozpocznie para taneczna Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza, natomiast o 11:35 na lód wyjedzie para sportowa Julia Szczecinina i Michał Woźniak. Kilka chwil później wystartuje Jekatierina Kurakowa (solistka), a już w sobotę pojedzie Władimir Samoiłow (solista). Tajemnicą nie jest, że ci na ceremonię otwarcia wybiorą się w komplecie.

Cała kadra we Włoszech jest pod opieką wspominanych trenerów - Florenta Amodio (prowadzi solistkę) i Nolana Seegerta (prowadzi parę taneczną), Sylwii Nowak-Trębackiej (trenerka pary sportowej) i Angeliny Turenko (prowadzi solistę). Do tego na miejscu jest także prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, Magdalena Tascher. Szkoleniowcy jednak przepustki na San Siro, gdzie odbędzie się wydarzenie, nie otrzymali.

Prezes Tascher jasno. "Związki dostały po jednym miejscu"

W czwartek rano pojawiła się informacja, że polskie związki otrzymały raptem kilka dodatkowych wejściówek, a w przypadku ekipy łyżwiarstwa figurowego jest to tylko jedna. W rozmowie z TVP Sport Tascher tłumaczy, że takie wieści są niezwykle smutne i dotkliwe.

- W czwartek rano dowiedzieliśmy się, że otrzymaliśmy bardzo okrojoną liczbę miejsc dla ekipy. Jestem tym bardzo zasmucona, przykro mi. Polska otrzymała ledwie kilka dodatkowych wejściówek. Ekipy łyżwiarstwa szybkiego, figurowego i short tracku dostały po jednej. Oczywiście wszyscy sportowcy, którzy będą mieli ochotę, pójdą na stadion z tymi dodatkowymi wejściówkami, ale chodzi o trenerów - przekazała.

Związki sportowe dostały po jednym miejscu. Co to oznacza? Ano to, że ani jeden z czwórki trenerów naszych łyżwiarzy figurowych nie weźmie udziału w ceremonii, choć bardzo by chcieli

Do tego wskazuje, że taka decyzja organizatorów jest niezrozumiała i bardzo przykra. Mimo to dodaje, że do czasu rozpoczęcia całej ceremonii (piątek, godz. 20:00) może jeszcze uda się coś zmienić i Polacy na wydarzenie udadzą się jednak w komplecie.

- Przecież na kwalifikację olimpijską swojego zawodnika ciężko zapracowali, a teraz ominie ich coś, co może człowieka spotkać raz w życiu. W łyżwach szybkich i short tracku niektórzy zawodnicy odpuszczą ceremonię, więc ich miejsce zajmą szkoleniowcy. U nas udział wezmą wszyscy, nawet Władimir, który startuje w sobotę. Niewielkim pocieszeniem, by nie powiedzieć żadnym, jest to, że sprawa pominięcia trenerów, fizjoterapeutów, kierowników ekip, psychologów dotyczy wszystkich ekip. Nie tylko nas. Szkoda, że organizator zaplanował dla nich tak małą liczbę miejsc. Ale może jeszcze uda się coś zmienić - dodaje dla TVP Sport.

Cała sytuacja oczywiście nie dotyka tylko "Biało-Czerwonych", a także ekip wszystkich obecnych na miejscu ekip. Całe igrzyska olimpijskie rozpoczną się 6 lutego i potrwają przez 16 dni, do 22 lutego.

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Jekatierina Kurakowa YUAN TIAN AFP

Julia Szczecinina i Michał Woźniak GEOFF ROBINS AFP