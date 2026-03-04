Olimpijka znów pokazała się po wypadku. Ważne słowa, są kolejne zdjęcia

Nasi short trackowcy na Półwyspie Apenińskim nie zdobyli choćby jednego medalu. Ten fakt przysłoniły jednak wydarzenia dziejące się podczas kobiecych zmagań na dystansie 1500 metrów. Do mety w swoim wyścigu nie dojechała Kamila Sellier. Młoda zawodniczka próbowała walczyć o jak najlepsza pozycję, ale upadła. Dodatkowo oberwała łyżwą od znajdującej się blisko niej rywalki. Kibice zamarli, ponieważ pojawiło się dużo krwi ze względu na poważne rozcięcie. Polka natychmiast znalazła się w szpitalu.

Medycy w placówce przeprowadzili rekonstrukcję jednej z kości twarzy. Ponadto wszyscy obawiali się o lewe oko sportsmenki. "Mamy nowe wieści i na szczęście są one dobre. Kamila wychodzi ze szpitala i będzie wracała z rodzicami samochodem do Polski. Czuje się dużo lepiej, choć oczywiście jest jeszcze bardzo obolała. Resztę diagnostyki będzie przechodziła w kraju" - przekazała 23 lutego Katarzyna Kochaniak-Roman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Co najważniejsze, sytuacja Kamili Sellier z dnia na dzień zdaje się polepszać.

Kamila Sellier dochodzi do siebie po upadku. Ogromne wsparcie dla Polki

25-latka stara się w miarę na bieżąco opisywać kibicom, co dokładnie dzieje się w jej życiu. Meldunek otrzymali oni choćby dzisiaj za sprawą Instagrama. "Kolejny powrót do domu, tym razem po operacji rekonstrukcji oczodołu. wciąż czekają mnie pewnie liczne wizyty u okulisty ale wszystko zmierza w dobrym kierunku" - napisała sportsmenka z Elbląga. Udostępniła dodatkowo pięć zdjęć. Na trzech z nich znajduje się ona sama. Dodatkowo pojawiła się krótka relacja. "Moje prawe oczko tylko zasinione od dość mocnego uderzenia. Lewe jeszcze nie wystawne" - brzmiał opis.

Kamila Sellier może liczyć na wsparcie. W komentarzach nie brakuje ciepłych słów od zatroskanych fanów. Dodatkowo swoje trzy grosze dołożyły koleżanki oraz rywalki. Coś od siebie zostawiła przykładowo Yara van Kerkhof, mistrzyni olimpijska w sztafecie na dystansie 3000 metrów z 2022 roku.

