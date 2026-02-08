Ojciec Vonn przemówił po wypadku mistrzyni. Podkreśla jedno

Lindsey Vonn to jedna z najwybitniejszych alpejek w historii narciarstwa. Amerykanka ma na koncie triumfy w Pucharze Świata, olimpijskie medale i tytuły mistrzyni świata, a przez lata uchodziła za ikonę szybkości i sportowej determinacji. Utytułowana zawodniczka miała nadzieję na powiększenie swojego dorobku medalowego na XXV ZImowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Na krótko przed startem ZIO 2026 los jednak brutalnie ją doświadczył. 41-letnia Vonn zerwała więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. Dla wielu zawodniczek oznaczałoby to koniec marzeń o starcie, ale Amerykanka nie zamierzała się poddać. Mimo problemów zdrowotnych zameldowała się w Cortinie, chcąc raz jeszcze stanąć do olimpijskiej rywalizacji. Niestety, nikt nie mógł przewidzieć, jak fatalnie rozpoczną się dla niej igrzyska.

Poważny wypadek Lindsey Vonn na igrzyskach. Amerykanka przeszła operację

Do dramatycznych scen doszło podczas niedzielnego zjazdu. Takiego błędu w wykonaniu doświadczonej narciarki nikt się nie spodziewał. Gdy tylko ruszyła na trasę, Vonn uległa poważnemu wypadkowi. Jej krzyk słyszało wielu kibiców zgromadzonych przy trasie, a sytuacja od początku wyglądała bardzo groźnie. Amerykanka błyskawicznie została przetransportowana do szpitala helikopterem ratunkowym.

Informacje o jej stanie zdrowia spływały stopniowo. Trener szybkości reprezentacji USA Alex Hodlmoser przekazał dla SRF, że szczegółów jest niewiele, ale najprawdopodobniej doszło do złamania podudzia. Wkrótce amerykańska federacja poinformowała, że stan zawodniczki jest stabilny i znajduje się ona pod opieką zespołu amerykańskich i włoskich lekarzy. Później szpital potwierdził, że Vonn przeszła operację złamania lewej nogi.

Ojciec Lindsey Vonn po wypadku córki: "Niefortunna pomyłka"

Szwedzki "Expressen" dotarł do ojca narciarki, Alana Kildowa. Jak wyznał mężczyzna, on i cała rodzina są zdruzgotani losem 41-latki. "To smutny dzień. To niefortunna pomyłka" - powiedział, zapytany o wypadek córki. Na pytanie o jej samopoczucie odpowiedział krótko: "Czuję się strasznie". Kildow podkreślił jednak, że wypadek nie miał związku z wcześniejszą kontuzją kolana. "To nie miało nic wspólnego z wcześniejszą kontuzją. Trąciła ramieniem bramkę. To nie miało nic wspólnego z więzadłem krzyżowym" - zaznaczył, dodając, że Lindsey pozostaje pod stałą opieką lekarzy i fizjoterapeutów kadry USA.

Lindsey Vonn Fatima Shbair/Associated Press East News

Lindsey Vonn François-Xavier MARIT AFP

Lindsey Vonn ALESSANDRO DELLA VALLE East News

