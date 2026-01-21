Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ogłoszono wysokość nagród za medale na igrzyskach. Tyle pieniędzy dostaną Polacy

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Ministerstwo Sportu i Turystyki poinformowało o wysokości nagród dla polskich zawodników za udany start w zbliżających się zimowych igrzyskach olimpijskich. Na gratyfikacje pieniężne mogą liczyć nie tylko medaliści, ale także sportowcy, którzy uplasują się na lokatach 4-8. Przed czterema laty w Pekinie nasza ekipa zdobyła... ledwie jeden krążek. Teraz w Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo ma być zdecydowanie lepiej.

Sportowiec w białej kurtce i niebieskiej czapce z godłem Polski oraz logo Polskiego Komitetu Olimpijskiego, unosi ręce w geście zwycięstwa na tle błękitnej planszy olimpijskiej.
Przed czterema laty w Pekinie z medalu cieszył się tylko Dawid KubackiNewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Cztery lata temu musieliśmy się zadowolić jednym, brązowym medalem. Na podium stanął tylko Dawid Kubacki. Zajął trzecie miejsce w konkursie skoków narciarskich na obiekcie normalnym.

Jak będzie tym razem na włoskiej ziemi? Ministerstwo Sportu i Turystyki nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale zadbało o aspekt motywacyjny. Ogłoszono właśnie wysokość nagród finansowych i stypendiów za zajęcie w olimpijskiej rywalizacji miejsc 1-8.

Premie dla polskich olimpijczyków. Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo startują za 16 dni

Mistrzowie olimpijscy otrzymają z kasy MSiT dokładnie 111 tys. zł premii. Do tego należy doliczyć 408 tys. zł stypendium sportowego. Wypłacane ono będzie przez 24 miesiące.

Srebrni medaliści mogą liczyć na 78 tys. zł nagrody jednorazowej. Stypendium, również dwuletnie, ustalono na poziomie 370 tys. zł. W przypadku zdobywców brązowych krążków będzie to odpowiednio - 61 tys. zł i 333 tys. zł.

Zobacz również:

Justyna Kowalczyk
Sportowe życie

Wystawał pod domem Kowalczyk. Akcja służb. Od razu trafił na oddział zamknięty

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Sportowcy z miejsc 4-8 zostaną uhonorowani stypendiami. Czwarte miejsce wyceniono na 211 tys. zł, piąte -181 tys. zł, szóste - 168 tys. zł, siódme - 151 tys. zł, ósme - 121 tys. Wypłacane one będą przez 18 miesięcy.

    Członkowie olimpijskiej kadry wcześniej poznali taryfikator nagród PKOl. Tu złoty medal będzie oznaczał premię w wysokości 500 tys. zł (+250 tys. zł w tokenach), srebrny - 400 tys. zł (+ 200 tys. zł), a brązowy - 300 tys. zł (+150 tys. zł). Przewidziano również nagrody rzeczowe.

    Zimowa impreza czterolecia odbędzie się w dniach 6-22 lutego.

    Zobacz również:

    Donald Trump
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie

    Żelazna decyzja: zakaz startu pod biało-czerwoną flagą. Trump już zaciera ręce

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Sportowiec ubrany w biały strój z emblematem Polski stoi na podium, trzyma bukiet kwiatów i zaciska pięść. W tle logo zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie 2022 na niebieskim tle.
      Dawid Kubacki na olimpijskim podium w Pekinie YUTAKANewspix.pl
      Łysy mężczyzna w okularach, ubrany w garnitur i jasną koszulę, stoi w drzwiach drewnianego pomieszczenia, opierając rękę o usta i patrząc w bok.
      Jakub Rutnicki, szef resortu sportu Marcin ObaraPAP
      Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
      Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP
      Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwiskPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja