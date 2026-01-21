Ogłoszono wysokość nagród za medale na igrzyskach. Tyle pieniędzy dostaną Polacy

Cztery lata temu musieliśmy się zadowolić jednym, brązowym medalem. Na podium stanął tylko Dawid Kubacki. Zajął trzecie miejsce w konkursie skoków narciarskich na obiekcie normalnym.

Jak będzie tym razem na włoskiej ziemi? Ministerstwo Sportu i Turystyki nie zna odpowiedzi na to pytanie, ale zadbało o aspekt motywacyjny. Ogłoszono właśnie wysokość nagród finansowych i stypendiów za zajęcie w olimpijskiej rywalizacji miejsc 1-8.

Premie dla polskich olimpijczyków. Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo startują za 16 dni

Mistrzowie olimpijscy otrzymają z kasy MSiT dokładnie 111 tys. zł premii. Do tego należy doliczyć 408 tys. zł stypendium sportowego. Wypłacane ono będzie przez 24 miesiące.

Srebrni medaliści mogą liczyć na 78 tys. zł nagrody jednorazowej. Stypendium, również dwuletnie, ustalono na poziomie 370 tys. zł. W przypadku zdobywców brązowych krążków będzie to odpowiednio - 61 tys. zł i 333 tys. zł.

Sportowcy z miejsc 4-8 zostaną uhonorowani stypendiami. Czwarte miejsce wyceniono na 211 tys. zł, piąte -181 tys. zł, szóste - 168 tys. zł, siódme - 151 tys. zł, ósme - 121 tys. Wypłacane one będą przez 18 miesięcy.

Członkowie olimpijskiej kadry wcześniej poznali taryfikator nagród PKOl. Tu złoty medal będzie oznaczał premię w wysokości 500 tys. zł (+250 tys. zł w tokenach), srebrny - 400 tys. zł (+ 200 tys. zł), a brązowy - 300 tys. zł (+150 tys. zł). Przewidziano również nagrody rzeczowe.

Zimowa impreza czterolecia odbędzie się w dniach 6-22 lutego.

Dawid Kubacki na olimpijskim podium w Pekinie YUTAKA Newspix.pl

Jakub Rutnicki, szef resortu sportu Marcin Obara PAP

Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport