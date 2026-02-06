O której ceremonia otwarcia igrzysk 2026? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 rozpocznie się dzisiaj 6 lutego o godzinie 20:00. Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa na stronie głównej Interii.

Eksperci o szansach medalowych Polaków w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

O której godzinie ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026? Gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Włochy są gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich po raz trzeci. Pierwszy raz miał miejsce w 1956 roku i wówczas Cortina d'Ampezzo była samodzielnym miastem-gospodarzem. Kolejny raz ZIO zawitały do Włoch dopiero w XXI wieku, a konkretnie w 2006 roku. Wtedy sportowcy rywalizowali w Turynie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego. Ich uczestnicy, a w tym rzecz jasna reprezentanci Polski powalczą o 116 medali (czyli łącznie 348 krążków) w 16 dyscyplinach.

Na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Polskę będzie reprezentowało 60 sportowców. W kadrze na najważniejszą imprezę czterolecia znalazło się 31 zawodniczek (plus jedna rezerwowa w bobslejach) oraz 28 zawodników. Łącznie polska delegacja liczy 157 osób, a funkcję chorążych w trakcie ceremonii otwarcia będą pełnić Natalia Czerwonka (łyżwiarstwo szybkie) oraz Kamil Stoch (skoki narciarskie).

Polacy będą rywalizowali w 12 dyscyplinach z 16, które zostaną rozgrywane na ZIO 2026. Naszych przedstawicieli zabraknie w curlingu, narciarstwie dowolnym, hokeju na lodzie oraz skeletonie. Biało-czerwoni walkę o medale rozpoczną od 7 lutego.

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 rozpocznie się dzisiaj 6 lutego o godzinie 20:00. Relacja tekstowa na stronie głównej Interii.

Transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można obejrzeć w TV na kanałach TVP 1 i Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej TVP Sport oraz dla abonentów platformy HBO Max.

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego 2026 roku Pierre Teyssot AFP

Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP