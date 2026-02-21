Nokaut w ostatniej chwili. Obrońcy tytułu kończą z brązem, minuta jak z horroru

Finlandia była na dobrej drodze do tego, aby obronić złoto olimpijskie z 2022 roku. W półfinale prowadzili oni już nawet 2:0 z Kanadą, jednak ekipa z Ameryki Północnej wściekle rzuciła się do odrabiania strat i udało się jej to koncertowo.

Najpierw Kanadyjczycy doprowadzili do remisu, a później - na sekundy przed zakończeniem trzeciej tercji, zdobyli trzeciego gola na wagę awansu.

W drugim półfinale, USA nie pozostawiło żadnych złudzeń i pewnie, 6:2 pokonali oni Słowaków. To sprawiło, że Finlandczycy stali się faworytami w meczu o brązowy medal igrzysk we Włoszech.

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport

I potwierdzili to już na początku pierwszej tercji. Sebastian Aho świetnie urwał się rywalowi, zajmując miejsce przed samą bramką rywali. Kiedy krążek pojawił się w jego okolicy, skierował go lekkim ruchem do bramki i wyprowadził Finalandię na prowadzenie.

Niedługo po wznowieniu gry w drugiej tercji padł kolejny gol dla Finlandii. Erik Haula wykorzystał fakt, że jego koledzy z drużyny odciągnęli wszystkich rywali i skupili na sobie uwagę bramkarza - wtedy, będąc pod bandą postanowił uderzył i zaskoczył rywali, trafiając do bramki.

Finom mogło wydawać się, że mają wszystko pod kontrolą, ale na sekundy przed końcem tercji, Słowacy złapali kontakt. Esa Lindell nie był w stanie złapał krażka w kontrze rywali i ostatecznie dopadł do niego Tomas Tatar, który nie kalkulował i uderzył mocno na bramkę, zdobywając gola na 1:2. To dodało emocji przed ostatnią tercją.

Finowie jednak nie mieli zamiaru zostawiać niczego przypadkowi i w połowie trzeciej tercji zamknęli w zasadzie losy tego meczu, grając w przewadze. Najpierw mistrzowie olimpijscy z 2022 roku podwyższli za sprawą Roope Hintza, który wykorzystał okazję i po strzale kolegi z dystansu, dotknął jeszcze krążek stojąc tuż przed bramką.

Chwilę później Finowie wyszli z kolejną okazją. Martin Gernat przewrócił się przy bandzie, a Kaapo Kakko go wyprzedził, uderzył po długim słupku i trafił na 4:1.

Ostatni cios nadszedł w momencie, kiedy Słowacy postawili już wszystko na jedną kartę i zostawili pustą bramkę, starając się jeszcze złapać kontakt. Finowi świetnie zagrali ciałem, przy próbie odbioru, a krażek trafił do Joela Armii. Ten się nie zastanawiał i uderzył - celnie.

Erik Haula, korzystając jeszcze okazji na minutę przed końcem, ze spokojnem wbił krażek do pustej bramki i ustalił wynik spotkania.

Słowacja 1:6 Finlandia

0:1 Sebatian Aho

0:2 Erik Haula

1:2 Tomas Tatar

1:3 Roope Hintz

1:4 Kaapo Kakko

1:5 Joel Armia

1:6 Erik Haula

Słowacja - Finlandia w meczu o brązowy medal igrzysk Hassan Ammar East News

