Tomasz Chabiniak

Przyjechał na igrzyska olimpijskie jako 20. zawodnik światowego rankingu, wyjedzie z nich ze złotym medalem. Australijczyk Cooper Woods w czwartek rzucił na kolana sportowy świat, wygrywając finał w jeździe po muldach. Co ciekawe, uzyskał identyczną notę co ikona dyscypliny. O zwycięstwie decydowała punktacja cząstkowa.

Zawodnik w stroju narciarskim i goglach trzyma narty, wyraża silne emocje, prawdopodobnie radość z wyniku sportowego, na piersi widnieje logo igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.
Cooper Woods celebrujący mistrzostwo olimpijskie, 12.02.2026 r.KIRILL KUDRYAVTSEV AFP
Na poprzednich igrzyskach był 6., nigdy nie wygrał zawodów Pucharu Świata, tylko raz stał w nich na podium (26 stycznia 2024 roku), a z Włoch wyjedzie ze złotym medalem. 25-letni Australijczyk Cooper Woods został mistrzem olimpijskim w narciarstwie dowolnym w jeździe po muldach.

Pokonał ikonicznego Kanadyjczyka Mikael Kingsbury'ego, który na koncie miał wcześniej już złoto z Pjongczangu oraz srebra z Soczi i Pekinu. Obaj uzyskali wynik 83,71. O zwycięstwie zadecydowała więc punktacja cząstkowa za turny (punkty za skręty, jakość i liczbę obrotów w muldach, to stanowi 60 procent wyniku).

Australijczyk miał ją odrobinę wyższą (48.4 do 47.7), co dało mu największy triumf w karierze. Jeśli tu również byłby remis, to kolejnym kryterium byłyby oczka uzyskane za skoki (20 proc. rezultatu). W ostateczności decydowałby krótszy czas przejazdu.

Z kolei brąz wywalczył broniący tytułu sprzed czterech lat Japończyk Ikuma Horishima. Czwarty był Szwed Walter Wallberg.

Jazda po muldach - wyniki:

1. Cooper Woods (Australia) - 83.71
2. Mikael Kingsbury (Kanada) - 83.71
3. Ikuma Horishima (Japonia) - 83.44
4. Walter Wallberg (Szwecja) - 82.40
5. Matt Graham (Australia) - 80.88
6. Julien Viel (Kanada) - 79.78
7. Nick Page (USA) - 75.00
8. Jackson Harvey (Australia) - 74.93

Trzech sportowców w zimowych strojach narodowych stoi razem na podium, prezentując swoje medale olimpijskie i maskotkę. Zwycięzca w centrum w żółtym ubraniu trzyma złoty medal, pozostali zawodnicy mają srebrny i brązowy medal.
Mikael Kingsbury, Cooper Woods i Ikuma HorishimaAbbie ParrEast News
Mężczyzna w żółtej kurtce sportowej i zielonej czapce stoi z uniesionymi rękami w geście triumfu na tle śniegu, uśmiechnięty, w jasnych rękawiczkach.
Cooper WoodsMichael ReavesGetty Images
