Na poprzednich igrzyskach był 6., nigdy nie wygrał zawodów Pucharu Świata, tylko raz stał w nich na podium (26 stycznia 2024 roku), a z Włoch wyjedzie ze złotym medalem. 25-letni Australijczyk Cooper Woods został mistrzem olimpijskim w narciarstwie dowolnym w jeździe po muldach.

Pokonał ikonicznego Kanadyjczyka Mikael Kingsbury'ego, który na koncie miał wcześniej już złoto z Pjongczangu oraz srebra z Soczi i Pekinu. Obaj uzyskali wynik 83,71. O zwycięstwie zadecydowała więc punktacja cząstkowa za turny (punkty za skręty, jakość i liczbę obrotów w muldach, to stanowi 60 procent wyniku).

Australijczyk miał ją odrobinę wyższą (48.4 do 47.7), co dało mu największy triumf w karierze. Jeśli tu również byłby remis, to kolejnym kryterium byłyby oczka uzyskane za skoki (20 proc. rezultatu). W ostateczności decydowałby krótszy czas przejazdu.

Z kolei brąz wywalczył broniący tytułu sprzed czterech lat Japończyk Ikuma Horishima. Czwarty był Szwed Walter Wallberg.

Rozwiń

Jazda po muldach - wyniki:

1. Cooper Woods (Australia) - 83.71

2. Mikael Kingsbury (Kanada) - 83.71

3. Ikuma Horishima (Japonia) - 83.44

4. Walter Wallberg (Szwecja) - 82.40

5. Matt Graham (Australia) - 80.88

6. Julien Viel (Kanada) - 79.78

7. Nick Page (USA) - 75.00

8. Jackson Harvey (Australia) - 74.93

Mikael Kingsbury, Cooper Woods i Ikuma Horishima Abbie Parr East News

Cooper Woods Michael Reaves Getty Images

Aleksandra Król-Walas: Miałam już dość drugich miejsc i wreszcie jest to upragnione pierwsze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport