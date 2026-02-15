Niespodziewany medal. Szalona radość w polskim obozie. Różnica niespełna 0,2 s

Bezkonkurencyjny w wyścigu na 1500 metrów okazał się Jens van 't Wout. Dla Holendra to drugi złoty medal w short tracku wywalczony w Mediolanie. Poza zasięgiem rywali był także na dystansie 1000 m.

W rywalizacji na półtora kilometra Roberts Kuzbergs stracił do zwycięzcy niespełna 0,2 s. Pozwolił się jeszcze wyprzedzić Koreańczykowi Daeheon Hwangowi. Ale brązowy krążek ZIO to i tak dla Łotysza największy sukces w karierze.

Roberts Kruzbergs to dla Polaków "Bobby". Oni pierwsi rzucili się do niego z gratulacjami

Kiedy było już jasne, że Kruzbergs stanie na olimpijskim podium, w jego stronę pobiegli natychmiast obecni na mediolańskim torze reprezentanci Polski. Ktoś niezorientowany mógł popaść w zdumienie. Obrazek doprawdy niecodzienny.

Sympatycy tej dyscypliny sportu wiedzą jednak doskonale, że 24-letni Łotysz mógł się spodziewać dokładnie takiej reakcji "Biało-Czerwonych".

- Od około sześciu lat Roberts jeździ w naszym teamie, dlatego nasi zawodnicy biegli tak do "Bobby'ego". Tak na co dzień go nazywają. W short tracku to pierwszy historyczny medal dla Łotyszy - wytłumaczył na antenie Eurosportu Jakub Jaworski, były kadrowicz i olimpijczyk z Vancouver.

Nasi reprezentanci tym razem musieli się zadowolić dalszymi miejscami. Felix Pigeon zakończył rywalizację na półfinale. Michał Niewiński nie przebrnął fazy ćwierćfinałowej.

W klasyfikacji medalowej Mediolan-Cortina 2026 zajmujemy 20. pozycję z trzema krążkami na koncie. Srebro i brąz w skokach narciarskich - konkursy indywidualne na obiekcie normalnym i dużym - zdobył Kacper Tomasiak. Drugie srebro w łyżwiarstwie szybkim dołożył Władimir Semirunnij (10000 m).

Łotysze plasują się jedno miejsce niżej. Na podium stawali do tej pory dwukrotnie. Zanim brąz wywalczył Kruzbergs, z tytułu wicemistrzyni olimpijskiej cieszyła się Elina Bota - startująca w saneczkarskich jedynkach.

Łotwa sięgnęła w historii ZIO w sumie po 13 medali. Kruzbergs jest pierwszym sportowcem z tego kraju, który uczynił to poza lodową rynną. Wcześniej krążki w trzech kolorach trafiały wyłącznie do saneczkarzy, bobsleistów i skeletonistów.

Roberts Kruzbergs (pierwszy z prawej) nie opuści Włoch bez medalu. Na pierwszym planie reprezentant Polski, Michał Niewiński Grzegorz Momot PAP

Roberts Kruzbergs fetuje brązowy medal olimpijski WU HAO EPA

