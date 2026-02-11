Niepokojące wieści ws. Lindsey Vonn. Nadeszły kilka dni po koszmarnym wypadku
Szerokim echem odbił się dramatyczny wypadek Lindsey Vonn. 41-latka nie ukończyła swojego zjazdu na igrzyskach olimpijskich i wylądowała w szpitalu. Za sobą ma już kilka operacji po tym, jak złamała kość piszczelową. Głos na temat jej rekonwalescencji zabrali specjaliści. Ci podali, ile do zdrowia będzie wracać Amerykanka.
Zdecydowanie nie tak ostatnie tygodnie wyobrażała sobie Lindsey Vonn. Doświadczona alpejka była jedną z kandydatek do wywalczenia medalu w zjeździe na zimowych igrzyskach olimpijskich. Niestety dla niej tuż przed udaniem się do Włoch nabawiła się poważnej kontuzji - uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w kolanie.
Mimo takich wieści Amerykanka nie poddała się i w niedzielę pojawiła się na trasie. Jej zjazd zakończył się jednak dramatycznie, co poskutkowało błyskawicznym przetransportowaniem do szpitala. Z czasem pojawiały się nowe komunikaty ws. jej stanu zdrowia. Początkowo dochodziły głosy o złamaniu i konieczności operacji. Finalnie na jednej się nie skończyło.
41-latka złamała nogę kość piszczelową i jest wyłączona ze startów na długi czas. O oszacowanie dokładniejszego czasu rekonwalescencji pokusili się włoscy specjaliści, a dokładniej Filippo Pierfrancesco Calanna i Andrea Panzeri.
Tyle Vonn będzie dochodzić do siebie. Złe wieści
Jak zdradził pierwszy z wymienionych, powrót na stok będzie możliwy najwcześniej za osiem miesięcy, i to w przypadku, gdy nie wystąpią żadne powikłania. Zdaniem Calanny optymalny okres to między osiem, a jedenaście miesięcy.
- W przypadku złamania kości piszczelowej z przemieszczeniem powrót na stoki narciarskie jest możliwy w ciągu ośmiu do jedenastu miesięcy, o ile nie wystąpią żadne powikłania - wyjaśnia Calanna, chirurg ortopeda z Centrum Ortopedyczno-Urazowego im. Gaetano Piniego w Mediolanie cytowany przez Independent.
Szef Komisji Medycznej Włoskiej Federacji Sportów Zimowych natomiast wskazuje, że takie złamanie może znacznie wpłynąć na dalszą karierę sportowca.
- To złożone złamanie, które niezależnie od wieku może ograniczyć karierę sportowca - uzupełnił Andrea Panzeri.