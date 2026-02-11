Niepokojące wieści ws. Lindsey Vonn. Nadeszły kilka dni po koszmarnym wypadku

Zdecydowanie nie tak ostatnie tygodnie wyobrażała sobie Lindsey Vonn. Doświadczona alpejka była jedną z kandydatek do wywalczenia medalu w zjeździe na zimowych igrzyskach olimpijskich. Niestety dla niej tuż przed udaniem się do Włoch nabawiła się poważnej kontuzji - uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w kolanie.

Mimo takich wieści Amerykanka nie poddała się i w niedzielę pojawiła się na trasie. Jej zjazd zakończył się jednak dramatycznie, co poskutkowało błyskawicznym przetransportowaniem do szpitala. Z czasem pojawiały się nowe komunikaty ws. jej stanu zdrowia. Początkowo dochodziły głosy o złamaniu i konieczności operacji. Finalnie na jednej się nie skończyło.

41-latka złamała nogę kość piszczelową i jest wyłączona ze startów na długi czas. O oszacowanie dokładniejszego czasu rekonwalescencji pokusili się włoscy specjaliści, a dokładniej Filippo Pierfrancesco Calanna i Andrea Panzeri.

Tyle Vonn będzie dochodzić do siebie. Złe wieści

Jak zdradził pierwszy z wymienionych, powrót na stok będzie możliwy najwcześniej za osiem miesięcy, i to w przypadku, gdy nie wystąpią żadne powikłania. Zdaniem Calanny optymalny okres to między osiem, a jedenaście miesięcy.

- W przypadku złamania kości piszczelowej z przemieszczeniem powrót na stoki narciarskie jest możliwy w ciągu ośmiu do jedenastu miesięcy, o ile nie wystąpią żadne powikłania - wyjaśnia Calanna, chirurg ortopeda z Centrum Ortopedyczno-Urazowego im. Gaetano Piniego w Mediolanie cytowany przez Independent.

Szef Komisji Medycznej Włoskiej Federacji Sportów Zimowych natomiast wskazuje, że takie złamanie może znacznie wpłynąć na dalszą karierę sportowca.

- To złożone złamanie, które niezależnie od wieku może ograniczyć karierę sportowca - uzupełnił Andrea Panzeri.

