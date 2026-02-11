Niepokojące wieści ws. Lindsey Vonn. Nadeszły kilka dni po koszmarnym wypadku

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Szerokim echem odbił się dramatyczny wypadek Lindsey Vonn. 41-latka nie ukończyła swojego zjazdu na igrzyskach olimpijskich i wylądowała w szpitalu. Za sobą ma już kilka operacji po tym, jak złamała kość piszczelową. Głos na temat jej rekonwalescencji zabrali specjaliści. Ci podali, ile do zdrowia będzie wracać Amerykanka.

Narciarz w pełnym wyposażeniu podczas skoku na trasie zjazdowej, w tle ośnieżony stok i widoczna czerwona flaga wyznaczająca trasę.
Lindsey VonnIOC via Getty ImagesGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Zdecydowanie nie tak ostatnie tygodnie wyobrażała sobie Lindsey Vonn. Doświadczona alpejka była jedną z kandydatek do wywalczenia medalu w zjeździe na zimowych igrzyskach olimpijskich. Niestety dla niej tuż przed udaniem się do Włoch nabawiła się poważnej kontuzji - uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego w kolanie.

Zobacz również:

Grzegorz Galica
Polacy

Najmłodszy Polak na igrzyskach zadziwił świat. Zmotywował go Kacper Tomasiak

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    Mimo takich wieści Amerykanka nie poddała się i w niedzielę pojawiła się na trasie. Jej zjazd zakończył się jednak dramatycznie, co poskutkowało błyskawicznym przetransportowaniem do szpitala. Z czasem pojawiały się nowe komunikaty ws. jej stanu zdrowia. Początkowo dochodziły głosy o złamaniu i konieczności operacji. Finalnie na jednej się nie skończyło.

    41-latka złamała nogę kość piszczelową i jest wyłączona ze startów na długi czas. O oszacowanie dokładniejszego czasu rekonwalescencji pokusili się włoscy specjaliści, a dokładniej Filippo Pierfrancesco Calanna i Andrea Panzeri.

    Tyle Vonn będzie dochodzić do siebie. Złe wieści

    Jak zdradził pierwszy z wymienionych, powrót na stok będzie możliwy najwcześniej za osiem miesięcy, i to w przypadku, gdy nie wystąpią żadne powikłania. Zdaniem Calanny optymalny okres to między osiem, a jedenaście miesięcy.

    Zobacz również:

    Miłosz Krzempek
    Polacy

    Polak nie dowierzał, co zrobił na skoczni. Po wylądowaniu złapał się za głowę

    Paweł Nowak
    Paweł Nowak

      - W przypadku złamania kości piszczelowej z przemieszczeniem powrót na stoki narciarskie jest możliwy w ciągu ośmiu do jedenastu miesięcy, o ile nie wystąpią żadne powikłania - wyjaśnia Calanna, chirurg ortopeda z Centrum Ortopedyczno-Urazowego im. Gaetano Piniego w Mediolanie cytowany przez Independent.

      Szef Komisji Medycznej Włoskiej Federacji Sportów Zimowych natomiast wskazuje, że takie złamanie może znacznie wpłynąć na dalszą karierę sportowca.

      - To złożone złamanie, które niezależnie od wieku może ograniczyć karierę sportowca - uzupełnił Andrea Panzeri.

      Patrycja Maliszewska: Widać było, że przy dobrym ułożeniu ten medal był w zasięgu ręki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Na zdjęciu Kamil Stoch oraz Iga Świątek
      Skoki Narciarskie

      Doniesienia ws. Stocha z Kataru. Iga Świątek oficjalnie ogłasza

      Tomasz Brożek
      Tomasz Brożek
      Narciarka w kombinezonie z motywem flagi Stanów Zjednoczonych zjeżdża po stoku narciarskim podczas zawodów olimpijskich, trzyma w dłoniach kije narciarskie, za nią wiruje śnieg.
      Lindsey VonnFrançois-Xavier MARITAFP
      Zawodniczka w kasku i goglach narciarskich w stroju z emblematem igrzysk olimpijskich oraz flagą Stanów Zjednoczonych na ramieniu znajduje się na tle symbolu olimpijskich kół z napisem Milano Cortina.
      Lindsey VonnJEAN-CHRISTOPHE BOTTPAP/EPA
      Kobieta z długimi blond włosami ubrana w białą sportową kurtkę siedzi przy mikrofonie na tle niebieskiej ścianki z logotypami sponsorów.
      Lindsey VonnFatima Shbair/Associated PressEast News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja