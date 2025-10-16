Niepokój przed igrzyskami. Trwa walka z czasem, już odwołali pierwsze zawody

Igrzyska olimpijskie 2026 rozpoczną się 6 lutego, ale jak to zawsze bywa, rywalizacja zacznie się jeszcze zanim zapłonie znicz. W przypadku letnich igrzysk szybciej zaczynają piłkarze, szczypiorniści, łucznicy i rugbyści. Podczas najbliższych zimowych czeka to snowboardzistów, curlerów i hokeistów.

Ci ostatni na razie nie wiedzą, czy na 100 procent zagrają w 16-tysięcznej Santagiulia Arena. Hala wciąż jest w budowie. Powyższe zdjęcie w kółku pokazuje jej stan z 15 stycznia tego roku, więc z dość dawna. Sytuacja jest już lepsza, co nie oznacza, że idealna.

Arena ma zostać oddana do użytku, jak to przystało na Italię, "za pięć dwunasta". Pierwsze spotkania w turnieju kobiet zaplanowano na 5 lutego, czyli dzień przed ceremonią otwarcia.

To będzie tuż przed rozpoczęciem igrzysk, harmonogram jest bardzo napięty. Ale wiedzieliśmy o tym

Organizatorzy potwierdzili w środę agencji Associated Press, że zaplanowane na Santagiulii grudniowe mecze mistrzostw świata do lat 20 zostały przeniesione na Rho Fiera, czyli mniejszy obiekt, który też jest budowany na IO, ale w sprawniejszy sposób. Impreza juniorska zacznie się 8. dnia tego miesiąca, a skończy 14.

Tym samym Santagiulia przed IO najprawdopodobniej nie zdąży ugościć żadnych zawodów testowych. To zawsze niepokojąca informacja. Opóźnienie Włochów mocno odstaje od normy, zazwyczaj obiekty olimpijskie są oddawane do użytku rok przed zapaleniem znicza.

"W przypadku dużej areny hokejowej nie chodzi tylko o lód i upewnienie się, że nawierzchnia jest gotowa i bezpieczna, ale też o przetestowanie stoisk gastronomicznych i toalet" - czytamy w depeszy Associated Press.

Santagiulia, budowana przez prywatną firmę, ma zostać największą halą sportową we Włoszech. Rozważa się przeniesienie tam tenisowego ATP Finals (obecnie rozgrywa się go w Pala Alpitour w Turynie).

Bilet na hokejowy finał turnieju mężczyzn pozostaje trzecią najdroższą wejściówką na całych igrzyskach (1400 euro). Wyżej są tylko - co zrozumiałe - ceremonie otwarcia i zamknięcia.

