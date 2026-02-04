Niemka wywołała burzę. Stanowcza reakcja MKOl. "Dyskryminacja to przestępstwo"

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zaplanowana została na piątek (6 lutego). Przez ponad dwa tygodnie tysiące sportowców będzie walczyć o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

Polscy kibice pokładają wielkie nadzieje w wydarzeniach na torze do łyżwiarstwa szybkiego. Wśród kandydatów do medali wymienia się Damiana Żurka, Wladimira Semirunnija czy Kaję Ziomek-Nogal.

Afera tuż przed igrzyskami. Niemka mówi o "nienawiści". Bezwzględna odpowiedź

Tymczasem kilka dni przed rozpoczęciem zmagań zrobiło się głośno o Josephine Schlörb. 22-latka chciała wystąpić w Mediolanie w swoich ulubionych, szytych na miarę, butach, na których widnieją dwa napisy: "Dyskryminacja to przestępstwo" i "Nienawiść to nie opinia".

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) już kilka miesięcy temu nie wyraził jednak na to zgody. Dlaczego? Otóż artykuł 50. Karty Olimpijskiej i mówi, że na arenach olimpijskich istnieje stanowczy zakaz jakiejkolwiek demonstracji politycznej, religijnej i rasowej. Niemiecka panczenistka odniosła się teraz do sprawy w rozmowie z "Sächsische Zeitung".

Sprzęt musi być całkowicie czysty od przekazów politycznych. Można robić i mówić co się chce, ale podczas zawodów nie wolno wygłaszać takich oświadczeń

Niemka przyznała w rozmowie z lokalnymi mediami, że chciała zamalować napisy na łyżwach. MKOl na to również się nie zgodził, ponieważ uznano, że wokół jej obuwia pojawiłoby się sporo pytań na temat tego, co się tam pierwotnie znajdowało.

Ostatecznie 22-latka nie miała wyboru i potrzebne były jej nowe łyżwy, aby wystąpić w Mediolanie. Opracowany został nowy wzór graficzny na jej sportowym obuwiu. Widnieje tam kolorowa mapa świata, która jest ułożona ze słowa "szacunek". Ten projekt przeszedł pozytywną weryfikację MKOl. - Nowe buty są komfortowe. Uwielbiam je - przyznała.

Josephine Schlörb musiała zaprojektować nowe buty na ZIO 2026 PETER KNEFFEL DPA

Josephine Schlörb miała problem z łyżwami, w których chciała wystąpić w Mediolanie SVEN HOPPE DPA

