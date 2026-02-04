Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niemka wywołała burzę. Stanowcza reakcja MKOl. "Dyskryminacja to przestępstwo"

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczynają się już w najbliższy piątek. Tymczasem zrobiło się głośno o Josephine Schlörb, czyli niemieckiej łyżwiarce szybkiej. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) podjął w jej sprawie zaskakującą decyzję. Sprawa ma swój początek już wiele miesięcy temu, ale dopiero teraz ujrzała światło dzienne.

Zawodniczka w stroju sportowym do łyżwiarstwa szybkiego siedzi na ławce i zawiązuje łyżwę, koncentrując się przed startem. W tle widoczna jest inna osoba oraz elementy lodowiska.
Josephine Schlörb spotkała się ze stanowczą reakcją MKOlPETER KNEFFELDPA
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zaplanowana została na piątek (6 lutego). Przez ponad dwa tygodnie tysiące sportowców będzie walczyć o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

Polscy kibice pokładają wielkie nadzieje w wydarzeniach na torze do łyżwiarstwa szybkiego. Wśród kandydatów do medali wymienia się Damiana Żurka, Wladimira Semirunnija czy Kaję Ziomek-Nogal.

Zobacz również:

Klamka zapadła ws. Rosjan. A jednak wystąpią w barwach narodowych
Sport Paralimpijski

Klamka zapadła ws. Rosjan. Jest komunikat. I to kilka dni przed igrzyskami

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński

    Afera tuż przed igrzyskami. Niemka mówi o "nienawiści". Bezwzględna odpowiedź

    Tymczasem kilka dni przed rozpoczęciem zmagań zrobiło się głośno o Josephine Schlörb. 22-latka chciała wystąpić w Mediolanie w swoich ulubionych, szytych na miarę, butach, na których widnieją dwa napisy: "Dyskryminacja to przestępstwo" i "Nienawiść to nie opinia".

    Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) już kilka miesięcy temu nie wyraził jednak na to zgody. Dlaczego? Otóż artykuł 50. Karty Olimpijskiej i mówi, że na arenach olimpijskich istnieje stanowczy zakaz jakiejkolwiek demonstracji politycznej, religijnej i rasowej. Niemiecka panczenistka odniosła się teraz do sprawy w rozmowie z "Sächsische Zeitung".

    Sprzęt musi być całkowicie czysty od przekazów politycznych. Można robić i mówić co się chce, ale podczas zawodów nie wolno wygłaszać takich oświadczeń 
    wyjaśniła 22-latka.

    Niemka przyznała w rozmowie z lokalnymi mediami, że chciała zamalować napisy na łyżwach. MKOl na to również się nie zgodził, ponieważ uznano, że wokół jej obuwia pojawiłoby się sporo pytań na temat tego, co się tam pierwotnie znajdowało.

    Ostatecznie 22-latka nie miała wyboru i potrzebne były jej nowe łyżwy, aby wystąpić w Mediolanie. Opracowany został nowy wzór graficzny na jej sportowym obuwiu. Widnieje tam kolorowa mapa świata, która jest ułożona ze słowa "szacunek". Ten projekt przeszedł pozytywną weryfikację MKOl. - Nowe buty są komfortowe. Uwielbiam je - przyznała.

    Zobacz również:

    Podczas pierwszego z treningów w zjeździe mężczyzn groźnej kontuzji doznał Fredrik Moeller. Norwega helikopterem odwieziono do szpitala
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie

    Igrzyska jeszcze nie wystartowały, a tu taki koszmar. Potrzebny był helikopter

    Bartłomiej Wrzesiński
    Bartłomiej Wrzesiński
    Łyżwiarka szybka w stroju sportowym i goglach unosi ręce w geście triumfu, z wyrazem radości na twarzy, tło rozmyte, wskazujące na obecność publiczności lub innych zawodników.
    Josephine Schlörb musiała zaprojektować nowe buty na ZIO 2026PETER KNEFFELDPA
    Łyżwiarz szybki w kombinezonie startowym pochylony do przodu podczas jazdy na lodowisku, w białym kasku i okularach ochronnych, skoncentrowany na wyścigu.
    Josephine Schlörb miała problem z łyżwami, w których chciała wystąpić w MediolanieSVEN HOPPEDPA
    Świetny występ Macieja Wyderki w biegu na 800 metrów. Poprawił halowy rekord PolskiPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja