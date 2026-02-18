Niemcy odebrali Rosjanom medale, i to po 12 latach. Już wybuchła spora afera

O 3,5 sekundy lepsi w rywalizacji sztafet biathlonistów okazali się Rosjanie od Niemców na igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku. Po długiej batalii sądowej wyniki te zostały jednak zmienione, bowiem Jewgienij Ustiugow, jeden z członków rosyjskiej ekipy był wówczas na dopingu. To poskutkowało dyskwalifikacją. Tym samym złoto należało się właśnie reprezentantom Niemiec.

Do przekazania krążków z najcenniejszego kruszcu doszło w niedzielę przy okazji igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Coritnie d'Ampezzo, czyli po 12 latach od wydarzeń z rozgrywanej w Rosji imprezy czterolecia. Wszystko odbyło się zgodnie z planem, lecz w całej sprawie nie brakuje kontrowersji.

Jak się okazuje, nie wszyscy z rosyjskiej sztafety oddali swoje medale. W posiadaniu krążka jest m.in. Anton Szipulin, który jasno tłumaczy, że zasłużył na niego na trasie przed laty. Tym samym oryginalność przekazanych niedawno medali do rąk niemieckich biathlonistów stoi pod sporym znakiem zapytania.

Lesser wprost o medalu. "Zakładam, że porysowałby go"

Zdaniem Erika Lessera te nie są oryginalne. W końcu MKOl musiałby najpierw zdobyć komplet krążków od rosyjskich zawodników, a dopiero potem przekazać je w ręce "nowych" mistrzów olimpijskich. Co więcej, Niemiec uważa, że Rosjanie porysowaliby je przed oddaniem.

- Myślę, że nie, bo nie ma na nim rys. Zakładam, że Rosjanin porysowałby go przed wysłaniem - mówił cytowany przez t-online.de.

Niemcy natomiast swoje srebrne medale przekazali do MKOl, a następnie wręczono je Austriakom.

Igrzyska w Soczi odbyły się w 2014 roku DAMIEN MEYERAFP AFP

Park Olimpijski w Soczi PATRIK STOLLARZAFP AFP

