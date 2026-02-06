Niebywałe sceny przy wyjściu Ukraińców. Te obrazki obiegną cały świat

Rywalizacja sportowców w ramach zimowych igrzysk olimpijskich trwa już od środy. Pierwsze treningi odbyli skoczkowie narciarscy, narciarze alpejscy czy saneczkarze. Ostatecznie rozpoczęła się również rywalizacja o medalu w curlingu, hokeju na lodzie oraz łyżwiarstwie figurowym.

Dotychczas jednak nie rozdano żadnych medali. To jest możliwe dopiero po zakończeniu uroczystej ceremonii otwarcia, którą zaplanowano na piątkowy wieczór. Na legendarnym stadionie San Siro w Mediolanie odbyła się główna część uroczystości. Przy pomocy realizatorów mogliśmy również obserwować to, co dzieje się również w Cortinie d'Ampezzo, Predazzo i Livingo.

Wyjątkowy moment na oczach całego świata. Tak przywitano Ukraińców na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich

Symbolicznym momentem każdej ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich jest defilada sportowców ze wszystkich krajów, biorących udział w rywalizacji sportowej. Jak nakazuje tradycja, pochód rozpoczął się od zawodników reprezentujących Grecję - organizatora pierwszych w historii nowożytnych igrzysk olimpijskich.

Kibice licznie zgromadzeni na San Siro z entuzjazmem witali kolejnych sportowców pojawiających się na arenie. Wśród nich oczywiście byli również Polacy, na czele których stanął duet chorążych - Natalia Czerwonka, a także Kamil Stoch.

Wyjątek stanowili tylko i wyłącznie sportowcy z Izraela, co jest rzecz jasna związane z sytuacją polityczną i działaniem rządu tego państwa w Strefie Gazy. Gdy skromna reprezentacja sportowców z tego kraju pojawiła się na wizji, z trybun słyszalne były gwizdy kibiców niezadowolonych z ich obecności na sportowym święcie.

Cały świat był świadkiem wyjątkowej rzeczy. Wystarczyło, że na horyzoncie pojawiła się tylko flaga Ukrainy, to publika zareagowała ogromnym entuzjazmem i rwetesem. Takie przyjęcie zawodników z Ukrainy jest oczywiście bezpośrednio związane z sytuacją polityczną. Nasi wschodni sąsiedzi cały czas borykają się ze skutkami zbrojnej inwazji armii rosyjskiej na swoim terytorium.

Ukraińcy podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich

Ukraińcy podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich JAVIER SORIANO AFP

Igrzyska olimpijskie wracają do Cortiny d'Ampezzo po 70 latach. Ale nie na skocznię Trampolino Italia JEAN-CHRISTOPHE BOTT PAP/EPA

