Pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie odbyły się w dniach 25 stycznia - 5 lutego 1924 roku w francuskim kurorcie Chamonix. Jest to więc impreza ciesząca się już ponad stuletnią tradycją.

W ciągu całego wieku historii ZIO "przewinęło się" przez nie kilka bardzo nietypowych, a nawet bardzo niebezpiecznych dyscyplin. Oto najciekawsze przykłady.

Zimowe szaleństwo na igrzyskach. Oto najdziwniejsze dyscypliny, jakie zagościły na imprezie

Narciarstwo szybkie

To przykład chyba najbardziej ekstremalny. Dyscyplina, która prawdopodobnie nigdy nie powinna pojawić się na igrzyskach olimpijskich. Rywalizowano w niej tylko raz - w 1992 roku we francuskim Albertville.

Później narciarstwo szybkie nie znalazło się już w programie olimpijskim. Przyczynić się do tego mogła tragedia, jaka miała miejsce w Albertville. Podczas przygotowań Nicolas Bochatay ze Szwajcarii uderzył w zaparkowany za muldą pojazd i zmarł na skutek odniesionych obrażeń wewnętrznych.

W tej pokazowej dyscyplinie chodziło o to, aby zjeżdżając ze stromej trasy, osiągnąć jak najwyższą prędkość na stumetrowym odcinku. Jedyny w historii tej dyscypliny zwycięstwo u męczyzn odniósł Francuz Michael Prufer. Osiągnął on 229,229 km/h. W kategorii kobiet triumfowała Finka Tarja Mulari (219,245 km/h).

Psie zaprzęgi

Nazwa mówi już wiele, ale warto jeszcze dodać, o co chodziło w ciągnięciu zawodników przez psy na igrzyskach olimpijskich.

Była to dyscyplina pokazowa, która pojawiła się tylko w 1932 roku w Lake Placid. Startowali w niej tylko Amerykanie i Kanadyjczycy, a zwyciężył Emilie St. Godard z miasta Winnipeg.

W zawodach chodziło natomiast o to, że jeden zawodnik był ciągnięty przez zaprzęg złożóny z siedmiu psów na trasie mieżącej ok. 40 km.

Skijoring

Psy nie były jedynymi zwierzętami wykorzystywanymi podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Były nimi również konie. Skijoring to dyscyplina, która zagościła na imprezie w 1928 roku w Sankt Moritz.

O co chodziło? Ośmiu startujących zawodników na nartach było ciągniętych przez konia na trasie 1900 metrów. Ale uwaga. Nie po zwykłym śniegu, a po zamarzniętym jeziorze. Najlepszy okazał się Rudolf Wettstein. Szwajcarzy całkowicie zdominowali tę dyscyplinę, zajmując wszystkie miejsca na podium.

Balet narciarski

Dyscyplina podobna do łyżwiarstwa figurowego. Jej zawodnicy startowali jednak nie na łyżwach, lecz jak wskazuje nazwa, na nartach.

Łączyła ona jazdę na nartach ze skokami do muzyki, piruetami i innymi artystycznymi figurami.

Na igrzyskach olimpijskich balet olimpijski zagościł dwa razy: w 1988 i 1992 roku. Po 2000 roku FIS (Międzynarodowa Federacja Narciarska) zaprzestała organizowania zawodów, więc dyscyplina straciła na popularności i dziś jest już sportem zapomnianym.

Skoki narciarskie

Czyli dyscyplina, która jako jedyna z powyższych przetrwała próbę czasu i dziś jest postrzegana jako jedna z najpopularniejszych - szczególnie w Polsce, co w dużej mierze zawdzięczamy Adamowi Małyszowi.

Jednak kiedy skoki narciarskie powstawały i powoli zyskiwały popularność, postrzegano je jako dyscyplinę kompletnie szaloną, a uprawianie jej było uznawane za akt odwagi, a może nawet brawury.

Skoki narciarskie były postrzegane jako bardzo niebezpieczne już pod koniec XIX wieku. A przecież wtedy nikt jeszcze nawet nie pomyślał, że w przyszłości zawodnicy będą skakać na ponad 100, a następnie 200 metrów. Początkowo skoczkowie używali nart bez specjalnych wiązań, a do utrzymania równowagi używali kijów, co czyniło lądowanie niezwykle trudnym i ryzykownym.

Pierwsza poważna skocznia została zbudowana w norweskim Holmenkollen, a premierowe zawody ze skokiem na odległość 21,5 metra wygrał Arne Ustvedt. Skoki narciarskie zadebiutowały na I zimowych igrzyskach olimpijskich we francuskim Chamonix.

Dziś zawody te traktujemy jako element naszej zimowej codzienności. Przyzwyczailiśmy się do tego, że człowiek zjeżdżający na dwóch nartach po stromej skoczni rozpędza się do ponad 100 km/h, a następnie oddaje skok na ponad 130 metrów.

Zapominając jednak o tym, do czego się przyzwyczailiśmy i oceniając skoki narciarskie jako dyscyplinę sportową można jednak ocenić, że jest ona dość szalona, aby znaleźć się w takim zestawieniu.

