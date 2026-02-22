Nagły zwrot ws. Trumpa, wszystko przed finałem na igrzyskach. To mogło skończyć się wielką burzą

To już niestety koniec zimowych igrzysk olimpijskich 2026 - w niedzielę 22 lutego doszło do domknięcia ostatnich zmagań o medale w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a końcowym, nie licząc oczywiście ceremonii zamknięcia, akcentem imprezy stał się finał rywalizacji hokeistów.

W potyczce o złoto stanęły naprzeciw siebie ekipy Kanady i USA - mowa więc była tu o prawdziwym hokejowym klasyku, starciu absolutnych gigantów. Jakby tego było mało, to atmosferę przed meczem podgrzewał jeszcze jeden aspekt...

Przed tym spotkaniem sporo mówiło się o tym, że na trybunach zasiądzie tu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump - i gdyby faktycznie tak się stało, to można byłoby się spodziewać, że reakcja części publiczności, tej kanadyjskiej, okazałaby się... znacząca.

Trump zasłynął bowiem wielokrotnie wypowiedziami o tym, że Kanada powinna zostać włączona w granice USA, bo "i tak jest od Stanów zależna". To marzenie polityka o 51. stanie oczywiście nie spodobało się wielu Kanadyjczykom.

Gorąco wokół meczu Kanada - USA. Trump jednak nie pojawił się na trybunach, miał ważny powód

Już rok temu, podczas Turnieju Czterech Narodów, doszło do znaczących scen podczas rywalizacji obu kadr - amerykański hymn został wygwizdany, a między zawodnikami doszło do... trzech bójek w ciągu pierwszych dziewięciu sekund trwania potyczki.

Tym samym można oczekiwać, że gdyby Trump znalazł się w Italii, to po hali w której doszło do finału mogłyby się rozlec, delikatnie rzecz ujmując, odgłosy pewnej dezaprobaty. Wygląda jednak na to, że lider ruchu MAGA w ostatniej chwili odpuścił sobie wyprawę.

Jak podaje "Daily Express" decyzja ta miała zapaść w związku z pewnym zamieszaniem, do którego doszło za oceanem - Sąd Najwyższy USA uznał bowiem, że niedozwolonym było nałożenie przez Trumpa niektórych z jego ceł w świetle ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. Polityk postanowił podnieść rękawice w tej sprawie, a IO zeszły na dalszy plan.

Ostatni sportowy akcent igrzysk za nami. Wielkie emocje w finale hokeja

Olimpijski finał ostatecznie rozstrzygnął się na korzyść USA, którzy pokonali Kanadę w stosunku 2:1 po dogrywce. Podium uzupełnili Finowie, którzy w sobotę rozbili Słowaków aż 6:1.

Magdalena Tascher: Igrzyska kończymy z bardzo pozytywnymi odczuciami