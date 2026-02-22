Nagły zwrot ws. Trumpa, wszystko przed finałem na igrzyskach. To mogło skończyć się wielką burzą
Niedziela 22 lutego przyniosła zwieńczenie rywalizacji na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026. Jako ostatni do walki o medale ruszyli hokeiści Kanady i USA i to spotkanie miało bez dwóch zdań naprawdę elektryzujący charakter. Atmosfera mogła zgęstnieć jeszcze bardziej, gdyby na trybunach pojawił się, zgodnie ze wcześniejszymi spekulacjami, Donald Trump. Plany amerykańskiego prezydenta miały jednak ulec zmianie na ostatniej prostej.
To już niestety koniec zimowych igrzysk olimpijskich 2026 - w niedzielę 22 lutego doszło do domknięcia ostatnich zmagań o medale w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a końcowym, nie licząc oczywiście ceremonii zamknięcia, akcentem imprezy stał się finał rywalizacji hokeistów.
W potyczce o złoto stanęły naprzeciw siebie ekipy Kanady i USA - mowa więc była tu o prawdziwym hokejowym klasyku, starciu absolutnych gigantów. Jakby tego było mało, to atmosferę przed meczem podgrzewał jeszcze jeden aspekt...
Przed tym spotkaniem sporo mówiło się o tym, że na trybunach zasiądzie tu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump - i gdyby faktycznie tak się stało, to można byłoby się spodziewać, że reakcja części publiczności, tej kanadyjskiej, okazałaby się... znacząca.
Trump zasłynął bowiem wielokrotnie wypowiedziami o tym, że Kanada powinna zostać włączona w granice USA, bo "i tak jest od Stanów zależna". To marzenie polityka o 51. stanie oczywiście nie spodobało się wielu Kanadyjczykom.
Gorąco wokół meczu Kanada - USA. Trump jednak nie pojawił się na trybunach, miał ważny powód
Już rok temu, podczas Turnieju Czterech Narodów, doszło do znaczących scen podczas rywalizacji obu kadr - amerykański hymn został wygwizdany, a między zawodnikami doszło do... trzech bójek w ciągu pierwszych dziewięciu sekund trwania potyczki.
Tym samym można oczekiwać, że gdyby Trump znalazł się w Italii, to po hali w której doszło do finału mogłyby się rozlec, delikatnie rzecz ujmując, odgłosy pewnej dezaprobaty. Wygląda jednak na to, że lider ruchu MAGA w ostatniej chwili odpuścił sobie wyprawę.
Jak podaje "Daily Express" decyzja ta miała zapaść w związku z pewnym zamieszaniem, do którego doszło za oceanem - Sąd Najwyższy USA uznał bowiem, że niedozwolonym było nałożenie przez Trumpa niektórych z jego ceł w świetle ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych. Polityk postanowił podnieść rękawice w tej sprawie, a IO zeszły na dalszy plan.
Ostatni sportowy akcent igrzysk za nami. Wielkie emocje w finale hokeja
Olimpijski finał ostatecznie rozstrzygnął się na korzyść USA, którzy pokonali Kanadę w stosunku 2:1 po dogrywce. Podium uzupełnili Finowie, którzy w sobotę rozbili Słowaków aż 6:1.