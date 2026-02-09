Nadszedł komunikat ws . stanu Lindsey Vonn. Na jednej operacji się nie skończyło

Do rywalizacji podczas zimowych igrzysk olimpijskich Lindsey Vonn przystąpiła z poważną kontuzją, konkretnie z zerwanym więzadłem krzyżowym przednim w lewym kolanie. Mimo to dwukrotna mistrzyni świata w narciarstwie alpejskim była zdeterminowana do tego, aby wystartować za wszelką cenę.

Ryzyko było ogromne. Niestety w niedzielę 8 lutego spełnił się najczarniejszy ze scenariuszy. Amerykanka podczas swojej próby z całym impetem runęła na tor, po czym wydała z siebie przeraźliwy krzyk. Przy pomocy helikoptera przetransportowano ją do szpitala. Ostatecznie przekazano, że 41-letnia legenda złamała nogę.

Są najnowsze wieści ws. Vonn. Reuters ogłasza

- To, co się stało, łamie mi serce. Lindsey jest wojowniczką, jedną z najsilniejszych osób, jakie znam. Dała z siebie absolutnie wszystko. Niestety, to nie był jej dzień - mówił ojciec zawodniczki Alan Kildow w rozmowie z telewizją Sportschau. - To było dokładnie to, czego najbardziej się baliśmy. Gdy widzisz przygotowywane nosze, wiesz, że sytuacja jest poważna - dodawała w amerykańskiej telewizji NBC siostra sportsmenki, Karin Kil.

Cały sportowy świat zareagował na to, co stało się we Włoszech. - Moje myśli są z Tobą - pisała m.in. Iga Świątek. W tym przypadku sport pokazał swoje najciemniejsze oblicze.

Lindsey Vonn przeszła jedną operację w szpital w Treviso, gdzie zajęto się złamaną nogą. W poniedziałkowe południe przekazano, że Amerykanka we Włoszech została poddana również drugiemu zabiegowi. Takie informacje przekazała agencja Reutera, którą cytuje PAP.

Jak czytamy, druga z operacji "miała na celu zapobieżeniu komplikacjom związanym z obrzękiem i przepływem krwi". Przeprowadził ją zespół ortopedów i chirurgów plastycznych. Na sali znajdował się także osobisty lekarz zawodniczki, który miał asystować miejscowym lekarzom.

Lindsey Vonn FABRICE COFFRINI AFP

Lindsey Vonn Mark Brown/Getty Images/AFP AFP

Lindsey Vonn Fatima Shbair/Associated Press East News

