Nadszedł komunikat ws . stanu Lindsey Vonn. Na jednej operacji się nie skończyło

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Od niedzieli cały sportowy świat żyje koszmarnym upadkiem Lindsey Vonn, która nie dokończyła swojego zjazdu na zimowych igrzyskach olimpijskich. 41-latka w dramatycznych okolicznościach złamała lewą nogę. W poniedziałek doczekaliśmy się kolejnych komunikatów ws. stanu zdrowia Amerykanki.

Grupa ratowników pochylona nad osobą potrzebującą pomocy na ośnieżonym stoku narciarskim, wokół nich rozrzucony sprzęt narciarski, obok widoczny sprzęt ratowniczy i sanie.
Lindsey VonnAssociated PressEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Do rywalizacji podczas zimowych igrzysk olimpijskich Lindsey Vonn przystąpiła z poważną kontuzją, konkretnie z zerwanym więzadłem krzyżowym przednim w lewym kolanie. Mimo to dwukrotna mistrzyni świata w narciarstwie alpejskim była zdeterminowana do tego, aby wystartować za wszelką cenę.

Ryzyko było ogromne. Niestety w niedzielę 8 lutego spełnił się najczarniejszy ze scenariuszy. Amerykanka podczas swojej próby z całym impetem runęła na tor, po czym wydała z siebie przeraźliwy krzyk. Przy pomocy helikoptera przetransportowano ją do szpitala. Ostatecznie przekazano, że 41-letnia legenda złamała nogę.

Maja Storck - najlepsze akcje MVP turnieju finałowego PP siatkarek. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Są najnowsze wieści ws. Vonn. Reuters ogłasza

- To, co się stało, łamie mi serce. Lindsey jest wojowniczką, jedną z najsilniejszych osób, jakie znam. Dała z siebie absolutnie wszystko. Niestety, to nie był jej dzień - mówił ojciec zawodniczki Alan Kildow w rozmowie z telewizją Sportschau. - To było dokładnie to, czego najbardziej się baliśmy. Gdy widzisz przygotowywane nosze, wiesz, że sytuacja jest poważna - dodawała w amerykańskiej telewizji NBC siostra sportsmenki, Karin Kil.

Cały sportowy świat zareagował na to, co stało się we Włoszech. - Moje myśli są z Tobą - pisała m.in. Iga Świątek. W tym przypadku sport pokazał swoje najciemniejsze oblicze.

Zobacz również:

Megan Oldham zaliczyła upadek podczas finału IO. Nie przekreśliło to jej jednak szans na medal
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Upadła podczas finału, skończyła z medalem IO. Niesamowite sceny we Włoszech

Igor Szarek
Igor Szarek

    Lindsey Vonn przeszła jedną operację w szpital w Treviso, gdzie zajęto się złamaną nogą. W poniedziałkowe południe przekazano, że Amerykanka we Włoszech została poddana również drugiemu zabiegowi. Takie informacje przekazała agencja Reutera, którą cytuje PAP.

    Jak czytamy, druga z operacji "miała na celu zapobieżeniu komplikacjom związanym z obrzękiem i przepływem krwi". Przeprowadził ją zespół ortopedów i chirurgów plastycznych. Na sali znajdował się także osobisty lekarz zawodniczki, który miał asystować miejscowym lekarzom.

    Zobacz również:

    Po Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi doszło do masowej dyskwalifikacji sportowców z Rosji
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie

    Skandal na igrzyskach, masowa dyskwalifikacja Rosjan. Stracili łącznie 13 medali

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki
    Sportowczyni w stroju narciarskim z uniesionymi rękami i rozpuszczonymi blond włosami, na tle banerów sponsorów wydarzenia narciarskiego.
    Lindsey VonnFABRICE COFFRINIAFP
    Lindsey Vonn
    Lindsey VonnMark Brown/Getty Images/AFPAFP
    Kobieta z długimi blond włosami ubrana w białą sportową kurtkę siedzi przy mikrofonie na tle niebieskiej ścianki z logotypami sponsorów.
    Lindsey VonnFatima Shbair/Associated PressEast News
    TOP 10 akcji tygodnia spotkań Plusligi. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja