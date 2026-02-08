Partner merytoryczny: Eleven Sports

Możdżonek wściekł się po tym, co zrobił Rutnicki. Atak na ministra sportu

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Tegoroczne zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina d'Ampezzo ruszyły na dobre. W dzień ceremonii we Włoszech był już m.in. Jakub Rutnicki. Minister sportu i turystyki wspierał reprezentantów Polski, w jego mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym dumnie pozuje z biało-czerwoną flagą. Niedociągnięcia zauważył Marcin Możdżonek. Były siatkarz opublikował bardzo wymowny wpis.

Mężczyzna w garniturze przemawia na tle logotypu olimpijskiego, trzymając notatki i stojąc przed mikrofonem. W rogu pojawia się wstawka z innym mężczyzną mówiącym do mikrofonu.
Jakub Rutnicki, Marcin MożdżonekWojciech Olkusnik/East News / Artur Szczepanski/REPORTEREast News
Przez długi czas wyjazd Jakuba Rutnickiego na XXV zimowe igrzyska olimpijskie stał pod znakiem zapytania. Wszystko przez konflikt z szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosławem Piesiewiczem. Ostatecznie minister sportu i turystyki zameldował się na włoskiej ziemi, aby na żywo śledzić zmagania z udziałem naszych reprezentantów.

"Dobrze, że wygrało dobro polskiego sportu. Panie Ministrze Jakubie Rutnicki widzimy się w Mediolanie. Zapraszamy także do odwiedzenia Domu Polskiego. Bądźmy jednym Team PL" - przekazywał w mediach społecznościowych Piesiewicz.

Prezes PKOl-u zaatakował ministra sportu ws. flagi. Kamera uchwyciła całą prawdęPolsat Sport

Rutnicki pokazał flagę. Możdżonek nie wytrzymał

Tym sposobem w piątek 6 lutego, w dzień otwarcia imprezy Rutnicki wspierał już Polaków na igrzyskach. Jeszcze przed ceremonią ruszyły m.in. zmagania w łyżwiarstwie figurowym. Na trybunach pojawili się chociażby prezydent Karol Nawrocki, wspomniany Radosław Piesiewicz oraz minister sportu, który zasiadł w innym miejscu.

Po godz. 19:00 na profilu 47-latka pojawiło się zdjęcie z lodowiskiem w tle. Na głównym planie widniał sam Jakub Rutnicki, który w dłoniach trzymał biało-czerwoną flagę. "Kibicujemy reprezentacji Polski. Wszyscy jesteśmy biało-czerwoną drużyną. Wielka duma!" - dodał w opisie. Problem w tym, że była ona nieco pognieciona, wymięta, dopiero co rozłożona. Już w komentarzach na ten szczegół uwagę zwróciło wielu internautów i polityków.

"Co za wstyd. Flaga państwowa to nie dekoracja - to zobowiązanie. Szczególnie jeśli występujesz w imieniu Rzeczypospolitej, masz obowiązek dbać o symbole! Szacunek dla flagi to element podstawowej kultury państwowej. Oczekuję, by każdy przedstawiciel rządu dbał o godne, nienaganne eksponowanie barw narodowych. Standardów nie negocjujemy" - pisał m.in. Paweł Szefernaker.

W niedzielny poranek post ministra udostępnił Marcin Możdżonek. Były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski i obecny prezes Naczelnej Rady Łowieckiej także skrytykował Rutnickiego za to, w jakim stanie pokazał polską flagę. "Minister i szacunek do polskiej flagi..." - czytamy. W komentarzu Możdżonek dodał: "On jest ministrem! PS.: żelazka są w hotelach".

Trwa trzeci dzień igrzysk olimpijskich. Zapraszamy do śledzenia relacji w Interii Sport.

Mężczyzna w okularach i szarym garniturze przemawia energicznie przy mównicy w drewnianej sali, gestykulując ręką, w tle widoczne są rzeźbione elementy drewnianej boazerii.
Jakub RutnickiFilip Naumienko/REPORTERReporter
Mężczyzna z krótkimi włosami i brodą w kurtce skórzanej oraz koszuli w kratę patrzy przed siebie, tło rozmyte z gałęziami drzew.
Marcin MożdżonekArtur Szczepanski/REPORTERReporter
Łysy mężczyzna w okularach i jasnej koszuli patrzy w górę, stojąc na tle pustych, niebieskich trybun stadionu.
Jakub RutnickiLukasz GdakEast News
