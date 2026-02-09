Mocny przekaz Ukraińca na igrzyskach. Nie potrzebował słów. Przerażający manifest

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Trzeba przyznać, że to bez dwóch zdań jeden z mocniejszych przekazów na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego). W czasie poniedziałkowego treningu skeletonistów uwagę przykuwał kask Ukraińca Władysława Hersakiewcza. On dobitnie pokazuje, z czym mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą, gdzie Rosjanie mordują tysiącami Ukraińców.

Sportowiec ubrany w strój ochronny podczas startu w konkurencji skeletonu na lodowym torze, w tle logo igrzysk olimpijskich.
Władysław HeraskiewiczFRANCK FIFEAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W skrócie

  • Władysław Heraskiewicz podczas zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo użył kasku z portretami poległych Ukraińców, by zwrócić uwagę na wojnę.
  • Na kasku sportowca znalazły się m.in. wizerunki przyjaciół, którzy zginęli w czasie wojny.
  • Heraskiewicz w publicznych wypowiedziach podkreślił ryzyko swoich działań i wezwał do większej świadomości na temat skutków rosyjskiej agresji.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Działanie Władysława Heraskiewicza było zamierzone. W ten sposób spełnił obietnicę, że wykorzysta zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, by zwrócić uwagę świata na rosyjską agresję na jego kraj.

Trzeba przyznać, że to, co zaprezentował, wstrząsa. Nie potrzebował słów. Na czarno-białym kasku Ukraińca są portrety poległych na wojnie rodaków.

Polacy przeszli ulicami Predazzo, sceny na igrzyskach w sercu miasta. Tego nie widać w TV

Jagna Marczułajtis-Walczak: To jest bardzo przykre, bo Król-Walas była w dobrej dyspozycji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Portrety zabitych Ukraińców na kasku sportowca

- Niektórzy byli moimi przyjaciółmi - mówił Heraskiewicz cytowany przez agencję Reuters.

Wśród nich jest łyżwiarz figurowy Dmytro Szarpar, który zginął na wojnie dwa lata temu, oraz biathlonista Jewhen Małyszew, który zmarł w marcu 2022 roku. W sumie w czasie wojny zginęły już setki ukraińskich sportowców.

Heraskiewicz już cztery lata temu zwrócił na siebie uwagę świata. Kiedy w Pekinie trwały zimowe igrzyska olimpijskie, przy granicy z Ukrainą następowała koncentracja dziesiątek tysięcy wojsk rosyjskich. On wtedy pokazał do kamery kartkę z napisem: "Żadnej wojny w Ukrainie".

Po czterech latach wciąż hasło jest aktualne. Tyle tylko, że życie w Ukrainie straciły tysiące osób, bo od czterech lat trwa pełnoskalowa inwazja Rosji. Przerażająca. Siejąca spustoszenie. Jesteśmy świadkami ludobójstwa i próby unicestwienia narodu ukraińskiego, co zresztą miało miejsce już wiele razy w przeszłości.

Zobacz również:

Tomasz Sikora w czasie biegu po medal w ZIO 2006
Biathlon

Niemiec zabrał Polakowi złoto, ale pomógł stanąć na podium. Te łzy widziała cała Polska

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    "Ryzykuję, ale nie mogę milczeć"

    W piątek, 6 lutego, Heraskiewicz był chorążym reprezentacji Ukrainy podczas ceremonii otwarcia. Udzielił wówczas wywiadu dla CNN, w którym wskazał między innymi na dowody na to, że niektórzy obecni rosyjscy "neutralni" sportowcy wspierali w przeszłości rosyjską agresję w mediach społecznościowych.

    - Wiem, że ryzykuję wydalenie, mówiąc w ten sposób, ale nie mogę milczeć. Potrzebujemy, aby ludzie z innych krajów zrozumieli ogrom wojny i ogromną liczbę ofiar. Straszne jest obserwowanie, jak ludzie na Ukrainie przyzwyczajają się do przelatujących nad głowami pocisków i chodzenia na pogrzeby przyjaciół niemal co tydzień. Na Ukrainie giną tysiące ludzi, a my dajemy Rosjanom pozwolenie na wykorzystywanie platformy sportowej do swojej propagandy - mówił Ukrainiec.

    Zobacz również:

    Maciej Maciusiak
    Skoki Narciarskie

    Maciej Maciusiak zaapelował do matek. Mówił o sukcesie i przełomie

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Zawodnik skeletonowy w trakcie jazdy po lodowym torze w sportowym stroju, jego kask ozdobiony grafikami przedstawiającymi twarze różnych osób i motywy artystyczne, skupiony wzrok sportowca widoczny przez wizjer.
    Władyslaw HersakiewiczHahn LionelAFP
    Grupa sportowców ubranych w żółto-niebieskie stroje maszeruje z flagą Ukrainy podczas oficjalnej ceremonii, otoczona przez widzów i efektowne oświetlenie budynku w tle.
    Władyslaw Hersakiewicz z ukraińską flagąFRANCK FIFEAFP
    Zawodnik w kolorowym stroju sportowym ślizga się na skeletonie po zlodowionym torze, dynamiczna poza z uniesionymi nogami i skupioną twarzą, wyraźne emocje oraz energia rywalizacji sportowej.
    Władyslaw HersakiewiczHahn LionelAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja