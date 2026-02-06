Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrzyni świata znów szokuje. Potworny uraz, a teraz takie obrazki

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Tuż przed wyjazdem na zimowe igrzyska olimpijskie Lindsey Vonn zaliczyła koszmarny upadek, przez który doznała poważnej kontuzji kolana. Mistrzyni olimpijska z Vancouver nie odpuszcza i zapowiada start na olimpijskim czempionacie. Amerykanka wystartowała w piątkowym treningu w zjeździe. Słowa jej trenera po próbnym przejeździe nie pozostawiają wątpliwości co do możliwości Vonn.

Zawodniczka narciarstwa alpejskiego w stroju z motywami flagi USA wyskakuje nad trasą slalomu obok pomarańczowego znacznika olimpijskiego, w tle śnieg i drzewa.
Lindsey Vonn podczas treningu przed konkursem w zjeździe na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026STEFANO RELLANDINI AFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W piątkowy wieczór oczy całego świata zwrócone będą na Mediolan. Na legendarnym stadionie San Siro od godziny 20:00 odbywać się będzie ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich. Rywalizacja medalowa rozpocznie się już w sobotę, gdy rozstrzygnie się m.in. rywalizacja w narciarstwie alpejskim.

Na stoku Olympia delle Tofane jako pierwsi, bo już w środę pojawili się zawodnicy - odbył się wówczas pierwszy trening w zjeździe mężczyzn. Piątek był przeznaczony dla kobiet, które o medale w tej samej konkurencji zawalczą już w niedzielę od godziny 11:30. Piątkowy trening przyniósł sporo emocji, a na starcie pojawiła się m.in. Maryna Gąsienica-Daniel.

Zobacz również:

Jekaterina Kurakowa
Polacy

Efektowny występ polskiej gwiazdy. A po chwili dramatyczne wyznanie

Artur Gac
Artur Gac

    Mistrzyni olimpijska dokonała "niemożliwego". Lindsey Vonn przejechała piątkowy trening

    Czołowe zawodniczki świata już na samym początku napotkały spore trudności. Czwartkowy trening z powodu mocnych opadów śniegu został odwołany. Piątkowa sesja została natomiast przerwana na ponad godzinę z powodu mgły, która znacząco utrudniała widoczność na trasie.

    Duże zainteresowanie kibiców wywołał start Lindsey Vonn. Mistrzyni olimpijska w zjeździe z Vancouver tuż przed igrzyskami olimpijskimi zaliczyła koszmarny upadek, po którym diagnoza zdawała się być bezlitosna. Amerykanka uszkodziła więzadło krzyżowe przednie w kolanie, lecz pomimo tego nie zrezygnowała z udziału w zawodach olimpijskich.

    Duże zdumienie obserwatorów wzbudziły obrazki Vonn intensywnie trenującej na siłowni. Jej dyspozycja aż do piątku pozostawała jednak niewiadomą. 41-latka dokładnie tydzień po upadku, który spowodował poważną kontuzję, wróciła do startów opatrzona w ortezę założoną na lewym kolanie. Podczas treningu Amerykanka pokazała się z dobrej strony. Osiągnięty rezultat 1:40.33 dał jej w ostatecznym rozrachunku 11. miejsce. Najlepsza w rywalizacji okazała się inna Ameykanka Jacqueline Wiles. Vonn do swojej koleżanki z kadry straciła ponad sekundę.

    Vonn pokazała tym samym, że pomimo poważnego urazu nie ma zamiaru rezygnować z walki o swój czwarty w życiu medal olimpijski. Pełen nadziei jest również trener Amerykanki Aksel Lund Svindal.

    - Z tego, co widziałem, myślę, że może wystąpić w niedzielę. Pokazała rezerwy. Wyglądała symetrycznie. W tym sezonie widzieliśmy, że kiedy dobrze jeździ, potrafi wygrać. Będzie trudno, ale myślę, że w niedzielę może to pokazać - ocenił Norweg cytowany przez Eurosport.

    Zobacz również:

    Zimowe igrzyska olimpijskie 2026
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie

    Kibice zjeżdżają do Włoch, tak wygląda codzienność mieszkańców. "Wzbudza sporo emocji"

    Natalia Kapustka
    Natalia Kapustka
    Lindsey Vonn
    Lindsey VonnFABRICE COFFRINIAFP
    Zawodniczka ubrana w strój narciarski i kask przygotowuje się do startu na trasie zjazdowej, obok stoi trener lub członek ekipy wspierający ją przed rozpoczęciem biegu, w tle widoczne są logo sponsora Audi oraz kibice.
    Lindsey VonnALESSANDRO DELLA VALLEEast News
    Sportowczyni w stroju narciarskim z uniesionymi rękami i rozpuszczonymi blond włosami, na tle banerów sponsorów wydarzenia narciarskiego.
    Lindsey VonnFABRICE COFFRINIAFP
    Kamil Łączyński: Jest mi trochę wstyd, bo uważam, że ten zespół nie powinien tak grać. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja