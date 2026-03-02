Jutta Leerdam to jedna z najbardziej rozpoznawalnych panczenistek świata, łącząca sukcesy sportowe z ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Holenderka wzbudzała sporo emocji nie tylko wynikami, ale i stylem bycia. Część kibiców zachwycała się jej otwartością i charyzmą, inni krytykowali nadmierne skupienie mediów na jej osobie kosztem sportowej rywalizacji.

Kontrowersje dotyczyły również stroju startowego - po finale na 1000 m Leerdam rozsunęła zamek kombinezonu, odsłaniając sportowy stanik sponsora, co było sprzeczne z regulaminem zakazującym reklam prywatnych marek na strojach olimpijskich. Mimo tych dyskusji panczenistka spisała się znakomicie: zdobyła złoto na 1000 m oraz srebro na 500 m, potwierdzając miejsce w światowej czołówce łyżwiarstwa szybkiego.

Jutta Leerdam rozpętała burzę na igrzyskach, a potem oddała strój na aukcję. Tyle "zarobiła"

Po igrzyskach wyjątkowy strój, w którym triumfowała, trafił na aukcję charytatywną. Licytacja wywołała prawdziwy wyścig ofert - jeszcze godzinę przed końcem najwyższa propozycja nie przekraczała 9 tysięcy euro, lecz w ostatnich minutach jeden kibiców złożył ofertę, której już nikt nie był w stanie przebić. Ostatecznie "outfit", w którym holenderska panczenistka sięgała po medale we Włoszech wylicytowany został za... 195 tys. euro, a więc około 825 tys. złotych.

Jak przekazał "MatchWornShirt"za pośrednictwem mediów społecznościowych, jest to najwyższa kwota w historii sprzedaży pamiątek olimpijskich Leerdam i dowód na ogromne zainteresowanie jej osobą.

Na platformie wylicytowano także stroje mistrzyń olimpijskich Femke Kok (500 m) i Antoinette Rijpma-de Jong (1500 m). Dochód z tych aukcji zostanie przekazany na cele charytatywne i wsparcie klubów sportowych, z których wywodzą się zawodniczki i zawodnicy.

Organizatorzy podkreślili, że takie inicjatywy pomagają inwestować w młode talenty i oddać coś miejscom, które ukształtowały sportowców. Dzięki temu pamiątka po igrzyskach nie tylko trafia do kolekcjonera, ale również wspiera rozwój kolejnego pokolenia mistrzów.

