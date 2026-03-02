Mistrzyni olimpijska oddała swój strój. Aukcja osiągnęła zawrotną kwotę

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Jutta Leerdam rozpętała burzę na igrzyskach, kiedy po zdobyciu złota na dystansie 1000 m rozpięła swój kombinezon i odsłoniła stanik od swojego sponsora, naruszającym tym samym olimpijski regulamin. Ten jasno zabrania reklamowania prywatnych marek na strojach walczących o medale olimpijczyków. Holenderka uniknęła jednak kary, a po powrocie do ojczyzny przekazała swój strój na licytację. Niebywałe, ile jeden z kibiców zdecydował się zaoferować za olimpijski "outfit" panczenistki.

Jutta Leerdam oddała swój olimpijski strój na aukcję
Strój olimpijski Jutty Leerdam został wylicytowany na aukcjiscreen MatchWornShirt, The Yomiuri Shimbun AFP
Jutta Leerdam to jedna z najbardziej rozpoznawalnych panczenistek świata, łącząca sukcesy sportowe z ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Holenderka wzbudzała sporo emocji nie tylko wynikami, ale i stylem bycia. Część kibiców zachwycała się jej otwartością i charyzmą, inni krytykowali nadmierne skupienie mediów na jej osobie kosztem sportowej rywalizacji.

Kontrowersje dotyczyły również stroju startowego - po finale na 1000 m Leerdam rozsunęła zamek kombinezonu, odsłaniając sportowy stanik sponsora, co było sprzeczne z regulaminem zakazującym reklam prywatnych marek na strojach olimpijskich. Mimo tych dyskusji panczenistka spisała się znakomicie: zdobyła złoto na 1000 m oraz srebro na 500 m, potwierdzając miejsce w światowej czołówce łyżwiarstwa szybkiego.

Mistrzyni olimpijska podzieliła los Tomasiaka. Przepisy są bezlitosne

Jutta Leerdam rozpętała burzę na igrzyskach, a potem oddała strój na aukcję. Tyle "zarobiła"

Po igrzyskach wyjątkowy strój, w którym triumfowała, trafił na aukcję charytatywną. Licytacja wywołała prawdziwy wyścig ofert - jeszcze godzinę przed końcem najwyższa propozycja nie przekraczała 9 tysięcy euro, lecz w ostatnich minutach jeden kibiców złożył ofertę, której już nikt nie był w stanie przebić. Ostatecznie "outfit", w którym holenderska panczenistka sięgała po medale we Włoszech wylicytowany został za... 195 tys. euro, a więc około 825 tys. złotych. 

Jak przekazał "MatchWornShirt"za pośrednictwem mediów społecznościowych, jest to najwyższa kwota w historii sprzedaży pamiątek olimpijskich Leerdam i dowód na ogromne zainteresowanie jej osobą.

Na platformie wylicytowano także stroje mistrzyń olimpijskich Femke Kok (500 m) i Antoinette Rijpma-de Jong (1500 m). Dochód z tych aukcji zostanie przekazany na cele charytatywne i wsparcie klubów sportowych, z których wywodzą się zawodniczki i zawodnicy.

Organizatorzy podkreślili, że takie inicjatywy pomagają inwestować w młode talenty i oddać coś miejscom, które ukształtowały sportowców. Dzięki temu pamiątka po igrzyskach nie tylko trafia do kolekcjonera, ale również wspiera rozwój kolejnego pokolenia mistrzów.

Semirunnij wprost ws. swojego powrotu do Rosji. Podjął ostateczną decyzję

Sportsmenka w pomarańczowym stroju olimpijskim z długimi, rozwianymi włosami, z ręką przy twarzy, wyrażając silne emocje po zakończeniu zawodów, widoczne łzy wzruszenia na twarzy.
Jutta Leerdam na igrzyskach olimpijskich w MediolanieLUKAS KABONAFP
Zawodniczka ubrana w pomarańczowy strój sportowy, z wyrazem silnych emocji na twarzy, znajduje się na arenie sportowej, trzymając medal lub identyfikator.
Łzy Holenderki po zwycięstwie już stały się symbolem jej walki o medal DANIEL MUNOZEast News
Zawodniczka w pomarańczowym stroju sportowym z długimi rękawami i logo olimpijskim na ramieniu stoi na lodowisku, patrząc w bok, z dłońmi opartymi na biodrach, w tle rozmyty tłum widzów.
Jutta Leerdam na igrzyskach olimpijskich w MediolanieRobin UtrechtAFP
