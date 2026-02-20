Mistrzyni olimpijska celem chińskiego wywiadu. Do akcji wkroczyło FBI, historia jak z filmu

Alysa Liu w 2022 roku, w wieku zaledwie 16 lat, zadebiutowała na zimowych igrzyskach olimpijskich, osiągając w Pekinie bardzo dobre, ósme miejsce w zmaganiach solistek. Jej występ poprzedziło jednak potworne zamieszanie - łyżwiarka figurowa oraz jej ojciec, Arthur, mieli bowiem stać się celem... chińskich szpiegów. W tej historii należy jednak cofnąć się aż do roku 1989...

Arthur Liu, rodzic późniejszej mistrzyni ZIO, pochodzi z Chin i swego czasu zaangażował się w działalność opozycyjną względem tamtejszego komunistycznego rządu, biorąc m.in. udział w protestach na Placu Tiananmen w 1989 roku. W latach 90. zdołał on wyemigrować do Stanów Zjednoczonych, ale, krótko mówiąc, władze Chińskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej nie zapomniały mu jego zaangażowania w brutalnie stłumiony ruch protestacyjny.

Alysa Liu i jej ojciec szpiegowani przez Chińczyków. FBI w porę zareagowało

W 2022 roku igrzyska olimpijskie po raz drugi w historii zawędrowały do Pekinu - tym razem w wydaniu zimowym i tak się złożyło, że córka, Arthura, Alysa, mimo młodego wieku zdołała wywalczyć sobie udział w tej prestiżowej imprezie.

Na kilka miesięcy przed startem ZIO rodzina Liu przeżyła jednak pewien wstrząs. W październiku 2021 roku z Arthurem skontaktowało się bezpośrednio FBI, dając mu do zrozumienia, że on oraz jego potomkini znaleźli się na celowniku wywiadu ChRLD. Alarm nadszedł tu w porę, bo już niedługo potem doszło np. do niepokojącego incydentu.

W listopadzie do Liu zadzwonił bowiem mężczyzna podający się za przedstawiciela Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego i Paralimpijskiego proszący o podanie numerów paszportów jego i jego dzieci (ma ich łącznie pięcioro). Oczywiście, będąc już w trybie wzmożonej czujności, Arthur odmówił przekazania tak wrażliwych danych, po czym odezwał się do FBI. "Nie czułem się z tym dobrze. Czułem, że dzieje się coś podejrzanego" - opisywał potem w rozmowie z Associated Press, które dokładnie opisało całą tę szpiegowską historię.

Chcąc uchronić przed niepotrzebnym stresem szykującą się do igrzysk Alysę pierwotnie nie powiedział on nic swojej córce, ale w końcu prawda musiała wyjść na jaw, a sama łyżwiarka również skontaktowała się bezpośrednio z FBI. Tak to wspominała:

Kilka razy jadłam z nią [tj. agentką] kolację, głównie rozmawiałyśmy, bo naprawdę interesuje mnie to, co robi. Ludzie mi mówili, że to musiało być czymś super. No nie wiem, spotkanie z agentką FBI to szalona sprawa

Mimo pewnych obaw, Alysa ostatecznie udała się na igrzyska w Pekinie, ale dopiero po tym, jak amerykański Departament Stanu i tamtejszy komitet olimpijski zapewniły jej ojca o przyznaniu ścisłej ochrony. Co najmniej dwie osoby nie odstępowały zawodniczki ani na krok - i obyło się bez żadnych incydentów.

"Prawdopodobnie próbowali nas po prostu zastraszyć, w pewien sposób pogrozić, żebyśmy nic nie mówili, żebyśmy nie sprawiali kłopotów i żebyśmy nie mówili niczego związanego z polityką i łamaniem praw człowieka w Chinach" - opisywał Arthur Liu, cytowany przez AP.

Co istotne, w związku z całą tą sprawą w USA zatrzymano pięciu mężczyzn, których oskarżono o nękanie chińskich dysydentów. Rząd w Pekinie zaś wszystkiego się wyparł.

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się oczernianiu nas przez Stany Zjednoczone poprzez wymyślanie problemów z niczego" - stwierdził ówczesny rzecznik chińskiego MSZ, Zhao Lijian, cytowany przez AP. Jak dodał, ChRLD zawsze prosi swoich obywateli o przestrzeganie lokalnego prawa w innych krajach...

Porzucenie łyżwiarstwa, wielki powrót i medale zimowych igrzysk. Wielkie triumfy Alysy Liu

Alysa Liu tym samym szczęśliwie zakończyła ZIO 2022 jako zawodniczka z czołowej dziesiątki zmagań, a tamten rok był dla niej udany również z powodu sięgnięcia po brązowy medal mistrzostw świata w Montpellier. Tym większym szokiem było potem... jej przejście na sportową emeryturę.

"Byłam tak zaangażowana w łyżwiarstwo, że właściwie nie robiłam niczego innego. Jazda na łyżwach wypełniła prawie całe życie. Nie wiem, czy inni ludzie czują to samo, patrząc wstecz na pewne momenty ze swojego życia, ale dla mnie zdecydowanie znalazło się to jak za mgłą, bo to wszystko się jakoś ze sobą zlało - chodzenie na lodowisko, powroty do domu, zawody" - napisała w kwietniu 2022 na Instagramie (cytat za USA Today).

Przemęczenie nie utrzymało się jednak długo. Wróciła w 2024 roku, a dwa lata potem stała się podwójną złotą medalistką IO w Mediolanie i Cortinie, raz w zmaganiach drużynowych, a raz jako solistka. Jej występ z programu dowolnego wręcz poderwał publikę z siedzeń. To historia pełna zakrętów, ale z happy endem:

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Igrzyska olimpijskie Marek Szandurski/East News East News

Koła olimpijskie Magali Cohen / Hans Lucas AFP

