"Miss igrzysk" z drugim medalem olimpijskim. Tak świętowała z narzeczonym multimilionerem

Jutta Leerdam z Włoch wróci z cennym bagażem. Holenderka po wcześniejszym zdobyciu złota w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1000 m, w niedzielę 15 lutego dołożyła do swojej kolekcji kolejny medal olimpijski. Tym razem jej łupem padło srebro w biegu na 500 m. Po odebraniu wyróżnienia kobieta nie czekała zbyt długo i natychmiast ruszyła świętować u boku swojego narzeczonego. Szczęści wypisane na twarzy.

Zimowe igrzyska olimpijskie na długo pozostaną w pamięci Jutty Leerdam. Holenderska panczenistka najpierw 7 lutego pobiła rekord olimpijski w biegu na 1000 m - sięgając przy tym po złoto -, a tydzień później ponownie stanęła na podium, zajmując miejsce na jego drugim stopniu.

Obrażał Polaków, znów o sobie przypomniał. Rosyjski skandalista uderza, wmieszał we wszystko Leona

W biegu na 500 m lepsza od Jutty Leerdam okazała się jedynie Femke Kok, a Holenderki wymieniły się miejscami w porównaniu do wcześniejszych zawodów na dłuższym dystansie.

Ponownie na trybunach w Mediolanie zasiadł również Jake Paul, który nie mógł stracić okazji, by dopingować swoją narzeczoną. Multimilioner, mający za sobą starcia z Tysonem i Joshuą, chwilę po zakończeniu konkursu postanowił podzielić się z fanami sposobem, w jaki świętuje on sukces wspólnie z mistrzynią olimpijską.

Ogromny sukces "Miss igrzysk". Tak Jutta Leerdam celebruje dwa medale olimpijskie

Na nagraniu z 15 lutego opublikowanym w mediach społecznościowych pary widzimy, że Leerdam po zakończeniu rywalizacji wsiadła do luksusowego samochodu, a następnie wspólnie z Paulem tańczyła do piosenki "Call Me Maybe" artystki Carly Rae Jepsen. Panczenistka zrobiła to ponadto... w tym samym stroju, w którym zdobywała chwilę wcześniej medal olimpijski. Na kamerze nie mogło zabraknąć również ujęcia przedstawiającego nowe "łupy" Leerdam.

Jeszcze przed rozpoczęciem zmagań zimowych w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Leerdam została okrzyknięta przez fanów tytułem "Miss igrzysk". Na nieszczęście Holenderki jej ogromna rozpoznawalność wynikająca ze związku z popularnym bokserem i celebrytą przełożyła się także na kontrowersje wokół jej osoby.

Holenderscy dziennikarze zarzucali Leerdam zbytnie obnoszenie się ze swoją sławą i krytykowali jej decyzje o przylocie do Włoch prywatnym odrzutowcem wraz z rodziną - reszta sportowego zespołu przybyła do Mediolanu wspólnie. Mediom nie spodobała się również jej odmowa przed startem w biegu na 1000 m. Panczenistka wówczas utarła jednak nosa wszystkim krytykom, zdobywając olimpijskie złoto i bijąc przy tym rekord.

Zawodniczka ubrana w pomarańczowy strój sportowy, z wyrazem silnych emocji na twarzy, znajduje się na arenie sportowej, trzymając medal lub identyfikator.
Łzy Holenderki po zwycięstwie już stały się symbolem jej walki o medal DANIEL MUNOZEast News
Zawodniczka w sportowym stroju trzyma rękę przy ustach, na twarzy widać wzruszenie i łzy, a w okrągłym wycięciu w prawym górnym rogu widoczna jest zaintrygowana i przejęta grupa kibiców, którzy również reagują emocjonalnie.
Jutta LeerdamDANIEL MUNOZ / AFP/ ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP VIA AFPAFP
Holenderska panczenistka w pomarańczowym stroju olimpijskim z emocjonalnym wyrazem twarzy, w tle rozmyta publiczność, a w okrągłej wstawce dwie osoby rozmawiają i śmieją się.
Jutta Leerdam, Jake PaulLUKAS KABON / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP/INSTAGRAM/JAKE PAULAFP
