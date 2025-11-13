Minister sportu wprost przyznał nt. Stocha. To byłby hit, chodzi o igrzyska

Oczy całej sportowej Polski przez najbliższe miesiące będą zwrócone na Kamila Stocha nie bez powodu. Po wielu latach sukcesów, skoczek postanowił skończyć z zawodowym uprawianiem ukochanej dyscypliny. Oczywiście zakopiańczyk nie zrobi tego od razu. Ostatnią próbę odda dopiero podczas kończących zimową kampanię zawodów w Planicy. Zanim jednak to, "Orzeł z Zębu" ma misję do wykonania na igrzyskach olimpijskich.

Ciężko przewidzieć, co dokładnie stanie się w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Obiecująco wyglądał sezon Letniego Grand Prix. W pewnym momencie Kamil Stoch realnie bił się o prowadzenie w klasyfikacji generalnej, lecz finisz nie poszedł po jego myśli. Nie zmienia to faktu, że motywacji w zimie mu nie zabraknie. A właśnie sporą dawkę dał mu minister sportu. Jakub Rutnicki udzielił krótkiej wypowiedzi Polskiej Agencji Prasowej. Podczas rozmowy polityk poruszył temat igrzysk i szans "Biało-Czerwonych".

Jakub Rutnicki wierzy w Kamila Stocha. Ale to nie koniec, jest też łyżwiarz szybki

"O medale będzie bardzo trudno. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale ufam, że mamy jeszcze kilku takich wielkich mistrzów, jak choćby Kamil Stoch. Na zakończenie jego kariery chyba wszyscy byśmy pękli z dumy, gdyby mu się udało" - przyznał szef resortu, który liczy na happy-end. Podobnie zresztą miliony kibiców z kraju nad Wisłą. Wśród polskich nadziei pojawiło się ponadto inne nazwisko.

To startujący w łyżwiarstwie szybkim Władimir Semirunnij. Pochodzący z Rosji sportowiec dopiero niedawno uzyskał polskie obywatelstwo. Ewentualne zdobycie krążka przez młodego zawodnika jest jak najbardziej realne. Z marcowych mistrzostw świata wrócił on z aż dwoma medalami. "Zdobył brązowy medal na 5000 m i srebrny na 10 000 m. W obu przypadkach uzyskał wyniki lepsze od rekordów Polski" - przypomina w końcowej części artykułu Polska Agencja Prasowa.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Stoch Damian Klamka East News

Kamil Stoch Jure MAKOVEC AFP

Kamil Stoch LUKASZ SZELAG/REPORTER East News