W październiku 2023 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski jeszcze pod przewodnictwem Thomasa Bacha zawiesił Rosyjski Komitet Olimpijski w ramach członka organizacji. Kara została nałożona po decyzji ROC o włączeniu do swoich struktur organizacji sportowych z okupowanych terenów Ukrainy - obwodów ługańskiego, donieckiego (samozwańcze republiki ludowe), zaporoskiego i chersońskiego.

MKOl uznał to za złamanie zapisów Karty Olimpijskiej. Rosjanie odwołali się do Sportowego Sądu Arbitrażowego (TAS, Tribunal arbitral du sport), ale w Lozannie nic nie zdziałali, apelacja została oddalona.

Minister sportu i zarazem przewodniczący ROC Michaił Diegtiariew jest przekonany, że sytuacja niebawem się zmieni.

- Całkowicie zmieniliśmy statut i jest on zgodny z Kartą Olimpijską. Gdy tylko przewodnicząca MKOl Kirsty Coventry objęła stanowisko, przekazała nasz wniosek do Komisji Prawnej tej instytucji. Wiemy, że potwierdzono tam brak przeszkód prawnych i przestrzeganie przez naszą organizację wszystkich przepisów - powiedział w środę podczas Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy Państwowej (parlamentu Federacji Rosyjskiej).

Oczekiwanie na decyzję MKOl, w Rosji pewni sukcesu. "Decyzja może być tylko jedna"

44-letni polityk urodzony w Samarze jest na tyle pewny swego, że już odlicza miesiące. Przewiduje, że kiedy tylko zwołany zostanie Komitet Wykonawczy, dojdzie do powrotu.

- Czekamy na posiedzenie. Może się ono odbyć w każdej chwili. Nie liczyłbym na luty ani marzec, bo wtedy odbywają się igrzyska olimpijskie i paralimpijskie. W tym czasie nie porusza się skomplikowanych kwestii. A nasza jest skomplikowana i upolityczniona. Mam wrażenie, że komitet wykonawczy może rozpatrzyć naszą sprawę w kwietniu lub maju - podkreślił.

Decyzja może być tylko jedna. Przywrócenie

Diegtiariew został wybrany na przewodniczącego ROC w grudniu 204 roku po dymisji Stanisława Pozdniakowa. Był jedynym kandydatem, za przyjęciem wniosku głosowało wtedy 197 delegatów, dwóch wstrzymało się od głosu.

Michaił Diegtiariew SOPA Images Getty Images

Michaił Diegtiariew Anadolu Getty Images

