Zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpoczynają się za niespełna dwa tygodnie. Okazuje się, że w ich trakcie ma dojść do ważnego spotkania m.in. z udziałem prezydenta RP Karola Nawrockiego. Pojawiła się nawet data.

Uśmiechnięty mężczyzna w granatowym garniturze stoi na tle metalowego ogrodzenia i ściany z białym oknem, w tle widoczna jest fasada budynku.
Karol Nawrocki poleci do MediolanuWiktor SzymanowiczAFP
W dniach 6 lutego - 22 lutego 2026 odbywać się będą zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Na początku grudnia informowaliśmy, że do Włoch przyleci prezydent RP Karol Nawrocki, który będzie wspierać polskich sportowców. - "Jeżeli pozwoli mu na to czas, to na pewno będzie chciał być z polskimi sportowcami. To coś niesamowitego. Cieszę się, że głowa państwa, tak jak poprzednik pan prezydent Andrzej Duda, przyjeżdżał choćby na jeden dzień, aby kibicować naszym sportowcom" - mówił Radosław Piesiewicz na antenie RMF FM.

Tymczasem w poniedziałek (26 stycznia) w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbył się briefing prasowy, podczas którego oficjalnie zatwierdzony został nasz skład.

    Karol Nawrocki leci do Mediolanu. Tematem igrzyska olimpijskie w Polsce

    Mateusz Ligęza z Radia Zet przekazał także informacje dotyczące spotkania, do którego ma dojść w Mediolanie, tuż po rozpoczęciu igrzysk.

    W Mediolanie 7 lutego dojdzie do trójstronnego spotkania: Prezydent Karol Nawrocki, Prezes PKOl Radosław Piesiewicz i szefowa MKOl Kirsty Coventry. Wśród tematów raczej nie zabraknie polskiej kandydatury olimpijskiej
    napisał na portalu X.com.

    Należy się więc spodziewać, że jednym z głównych tematów rozmowy będzie organizację przez Polskę letnich igrzysk olimpijskich. Nasz kraj chciałby gościć największą imprezę w 2040 lub 2044 roku i rozpoczął już starania.

