W dniach 6 lutego - 22 lutego 2026 odbywać się będą zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Na początku grudnia informowaliśmy, że do Włoch przyleci prezydent RP Karol Nawrocki, który będzie wspierać polskich sportowców. - "Jeżeli pozwoli mu na to czas, to na pewno będzie chciał być z polskimi sportowcami. To coś niesamowitego. Cieszę się, że głowa państwa, tak jak poprzednik pan prezydent Andrzej Duda, przyjeżdżał choćby na jeden dzień, aby kibicować naszym sportowcom" - mówił Radosław Piesiewicz na antenie RMF FM.