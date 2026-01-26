Partner merytoryczny: Eleven Sports

Małysz pod ostrzałem. Szef PKOl wysuwa najcięższe działa. "Powinien odejść!"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Na niespełna dwa tygodnie przed startem ZIO 2026 w polskim sporcie atmosfera daleka jest od wielkiego święta. Afera, jaka wybuchła po ogłoszeniu kadry narodowej na imprezę czterolecia, uderza z całym impetem w Adama Małysza. Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego atakuje bezpardonowo Radosław Piesiewicz. "Jak sobie nie radzi - powinien odejść! Jak się jest wybitnym sportowcem, nie zawsze sprawdza się, że jest się potem świetnym managerem" - rzucił szef PKOl, cytowany przez reportera Radia ZET.

Mężczyzna w jasnej marynarce przemawia przy mikrofonie, w tle logo związane ze sportem, w lewym górnym rogu widoczne powiększone okrągłe zdjęcie innego mężczyzny w czapce z daszkiem i logotypem Red Bull.
Adam Małysz (na małym zdj.) i Radosław Piesiewicz nie darzą się wzajemnym zaufaniemAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Wydawało się, że ogłoszenie kadry na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo będzie formalnością. W poprzednich latach nie notowano przy podobnej okazji kontrowersji. Tym razem jednak było zupełnie inaczej.

Zarzewiem burzy okazała się olimpijska nominacja dla narciarki alpejskiej Nikoli Komorowskiej, co oznaczało absencję Anieli Sawickiej. Tymczasem według jasnych kryteriów PZN powinno być dokładnie odwrotnie. Szerzej o sprawie piszemy TUTAJ.

Piesiewicz nie bawi się w dyplomatę. Kompetencje Małysza ocenia surowo: "Jak sobie nie radzi - powinien odejść!"

Podczas poniedziałkowego briefingu w Centrum Olimpijskim szef PKOl poinformował zgromadzonych, że to na jego polecenie skorygowano listę olimpijczyków.

- Polski Komitet Olimpijski stanął po stronie zawodników. Zarząd PKOl jednogłośnie postanowił zmienić decyzję Polskiego Związku Narciarskiego. Zamiast Nikoli Komorowskiej jedzie Aniela Sawicka, a zamiast Piotra Habdasa - Michał Jasiczek. To, co się wydarzyło, to w naszej ocenie brak transparentności - oznajmił Piesiewicz.

Jak się okazuje, autor tych słów nie ograniczył się jedynie do krytyki związku. Z nieskrywaną dezaprobatą ocenił również kompetencje Adama Małysza w roli prezesa PZN.

- Jak sobie nie radzi - powinien odejść! Jak się jest wybitnym sportowcem, nie zawsze sprawdza się, że jest się potem świetnym managerem. To zostało pokazane przy tak drastycznym łamaniu regulaminu PZN - miał rzucić wprost Piesiewicz.

Powyższą wypowiedź przytacza w mediach społecznościowych reporter Radia ZET, Mateusz Ligęza.

Zobacz również:

Radosław Piesiewicz, prezes PKOl
Polacy

Ogłoszenie polskich olimpijczyków w cieniu skandalu. Piesiewicz grzmi: To niedopuszczalne

Artur Gac
Artur Gac

    Małysz nie unika konfrontacji z trudną rzeczywistością. Rzeczowo odpowiada na pytania mediów. Przyznał, że kierowany przez niego związek popełnił błąd i wytłumaczył, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy.

    Niewykluczone, że twarde stanowisko Piesiewicza to forma odwetu za wotum nieufności, jakiego doświadczył niedawno ze strony szefów kilku krajowych federacji. Był wśród nich również Małysz. Wedle nieoficjalnych doniesień, jego podpis miał widnieć pod wnioskiem o zdymisjonowanie obecnego prezesa PKOl.

    Zbliżająca się impreza czterolecia odbędzie się na włoskiej ziemi w dniach 6-22 lutego.

    Zobacz również:

    Adam Małysz
    Zimowe Igrzyska Olimpijskie

    Skandal w PZN. Małysz ma już dość, ujawnia całą prawdę: Żałuję, że to zrobiłem

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
      Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News
      Radosław Piesiewicz
      Radosław PiesiewiczTomasz Jastrzebowski East News
      Radosław Piesiewicz
      Radosław PiesiewiczAFP
      Rafał Kot o aferze z nominacjami olimpijskimi: Chciałem przeprosić za zaistniałą sytuację. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja