Małysz pod ostrzałem. Szef PKOl wysuwa najcięższe działa. "Powinien odejść!"

Wydawało się, że ogłoszenie kadry na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo będzie formalnością. W poprzednich latach nie notowano przy podobnej okazji kontrowersji. Tym razem jednak było zupełnie inaczej.

Zarzewiem burzy okazała się olimpijska nominacja dla narciarki alpejskiej Nikoli Komorowskiej, co oznaczało absencję Anieli Sawickiej. Tymczasem według jasnych kryteriów PZN powinno być dokładnie odwrotnie. Szerzej o sprawie piszemy TUTAJ.

Piesiewicz nie bawi się w dyplomatę. Kompetencje Małysza ocenia surowo: "Jak sobie nie radzi - powinien odejść!"

Podczas poniedziałkowego briefingu w Centrum Olimpijskim szef PKOl poinformował zgromadzonych, że to na jego polecenie skorygowano listę olimpijczyków.

- Polski Komitet Olimpijski stanął po stronie zawodników. Zarząd PKOl jednogłośnie postanowił zmienić decyzję Polskiego Związku Narciarskiego. Zamiast Nikoli Komorowskiej jedzie Aniela Sawicka, a zamiast Piotra Habdasa - Michał Jasiczek. To, co się wydarzyło, to w naszej ocenie brak transparentności - oznajmił Piesiewicz.

Jak się okazuje, autor tych słów nie ograniczył się jedynie do krytyki związku. Z nieskrywaną dezaprobatą ocenił również kompetencje Adama Małysza w roli prezesa PZN.

- Jak sobie nie radzi - powinien odejść! Jak się jest wybitnym sportowcem, nie zawsze sprawdza się, że jest się potem świetnym managerem. To zostało pokazane przy tak drastycznym łamaniu regulaminu PZN - miał rzucić wprost Piesiewicz.

Powyższą wypowiedź przytacza w mediach społecznościowych reporter Radia ZET, Mateusz Ligęza.

Małysz nie unika konfrontacji z trudną rzeczywistością. Rzeczowo odpowiada na pytania mediów. Przyznał, że kierowany przez niego związek popełnił błąd i wytłumaczył, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy.

Niewykluczone, że twarde stanowisko Piesiewicza to forma odwetu za wotum nieufności, jakiego doświadczył niedawno ze strony szefów kilku krajowych federacji. Był wśród nich również Małysz. Wedle nieoficjalnych doniesień, jego podpis miał widnieć pod wnioskiem o zdymisjonowanie obecnego prezesa PKOl.

Zbliżająca się impreza czterolecia odbędzie się na włoskiej ziemi w dniach 6-22 lutego.

