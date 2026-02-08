Partner merytoryczny: Eleven Sports

Małysz był w niego wpatrzony. 19-latek wdał się w jeden z największych olimpijskich pojedynków w dziejach

Paweł Czechowski

Zimowe igrzyska olimpijskie co prawda nigdy w historii nie zawędrowały za żelazną kurtynę - ale już do kraju rządzonego przez partię komunistyczną jak najbardziej. W 1984 roku areną zmagań o medale stało się Sarajewo, a cała impreza stała się swoistym łabędzim śpiewem dla zmierzającej ku rozpadowi Jugosławii. Tamta edycja ZIO przyniosła m.in. niezwykła rywalizację dwóch wielkich skoczków - Mattiego Nykanena oraz Jensa Weissfloga, a więc zawodnika, który stanowił jedną z największych inspiracji dla Adama Małysza.

Skoczek narciarski w niebieskim kombinezonie w locie na tle zaśnieżonego krajobrazu, w lewym górnym rogu widoczne powiększenie twarzy sportowca ze sprzętem narciarskim i uśmiechem.
Jens Weissflog, idol Adama Małysza, zachwycał formą podczas zimowych IO w Sarajewie w lutym 1984 rokuSTAFF / AFP - GERO BRELOER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Lata 80. były czasem, w których ruch olimpijski otworzył się na organizację igrzysk w państwach znajdujących się pod rządami komunistów - co obyło się nie bez sporego zamieszania.

Najpierw, w 1980 roku, letnie IO zorganizowano w Moskwie, co spotkało się z bojkotem sporej grupy państw, na czele ze Stanami Zjednoczonymi (a potem, w ramach swoistego odwetu, kraje "demokracji ludowej" w zdecydowanej większości zbojkotowały IO 1984 w Los Angeles).

Pomiędzy tymi imprezami odbyły się jeszcze zimowe igrzyska, których organizatorem stało się Sarajewo - i tu wszystko odbyło się bez większych spięć, ale też sytuacja polityczna Jugosławii była dosyć specyficzna, bo ta mimo bycia socjalistyczną republiką nie wchodziła w skład tzw. bloku wschodniego, zdominowanego przez ZSRR.

Niemniej, decyzja MKOl o przyznaniu organizacji ZIO Sarajewu była dość "egzotyczna" - zwłaszcza, że budziła znaczące obawy, czy gospodarze udźwigną to całe brzemię. Od czasu śmierci Josipa Broza Tity Jugosławia coraz mocniej osuwała się w ogólny kryzys funkcjonowania państwa - wewnątrz kraju pojawiały się napięcia na tle narodowościowym, które po latach eskalowały do serii konfliktów zbrojnych. Pod względem gospodarczym sytuacja również była nieciekawa - szalała inflacja, a społeczeństwo dramatycznie biedniało. Brytyjska historyczka Leslie Benson w swojej książce "Jugosławia. Historia w zarysie" wskazała, że akurat w 1984 roku około 25 proc. mieszkańców państwa żyło poniżej progu ubóstwa.

Ostatecznie zawody doszły do skutku - i pod wieloma względami zapisały się w wyjątkowy sposób w historii sportu.

Sarajewo 1984. Co zapamiętano z jugosłowiańskich igrzysk?

Jedną z największych gwiazd igrzysk okazała się Finka Marja-Liisa Hamalainen, która wywalczyła w biegach narciarskich aż trzy złote medale (na dystansie 5, 10 i 20 km), a do tego dołożyła jeszcze brąz ze sztafety. Rok 1984 był dla niej wyjątkowy pod wieloma względami - oprócz sukcesów w Sarajewie zdobyła wówczas drugą w karierze Kryształową Kulę w Pucharze Świata, a latem wyszła za Harrieg Kirvesniemiego, również biegacza narciarskiego i... również multimedalistę ZIO.

Wiele mówiło się też w przypadku biegów o Gunde Svanie, Szwedzie, który sięgnął po krążki z każdego możliwego kruszcu - dwa złota, srebro oraz brąz. Najwięcej laurów zgarnęli wówczas w ogólnym rozrachunku sportowcy z ZSRR (25), ale w klasyfikacji medalowej wygrało NRD, które wśród łącznie wywalczonych 24 medali miało aż dziewięć złotych. Niemcom ze wschodu bez dwóch zdań pomogła tu dominacja w łyżwiarstwie szybkim - w tej dyscyplinie ich przedstawiciele stawali na podium łącznie 11 razy.

Prawdziwą ozdobą zmagań w Sarajewie było to, czego dokonała brytyjska para łyżwiarzy figurowych - Jayne Torvill i Christopher Dean. Wywalczyli oni bowiem złoto w swej konkurencji dzięki kapitalnemu układowi zaprezentowanemu do utworu "Bolero" Maurice'a Ravela. Do dziś uważa się to za jeden z najbardziej ikonicznych popisów w dziejach sportu.

W obecnej stolicy Bośni i Hercegowiny doszło ponadto do jeszcze jednego, niezwykle interesującego zdarzenia - absolutnie kosmicznej walki o medale w skokach narciarskich między dwoma młodymi zawodnikami, którzy dziś mają już statusy legend.

Małysz ujawnił mało znany fakt, wprost to uwielbia. "To często czarna magia"

Weissflog kontra Nykanen. Sarajewo było świadkiem wspaniałej walki o najwyższe laury

Sezon 1983/1984 upłynął przede wszystkim pod znakiem rywalizacji reprezentanta NRD Jensa Weissfloga z przedstawicielem Finalndii Mattim Nykanenem - dość powiedzieć, że w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pierwszy z nich na koniec kampanii miał 230 punktów, drugi 217, a zamykający podium Pavel Ploc "zaledwie" 148.

Mimo wszystko do Sarajewa w roli faworyta jechał przede wszystkim Weissflog, który niedługo przed igrzyskami w wielkim stylu zatriumfował w Turnieju Czterech Skoczni - wygrał wszystkie zawody w cyklu, z wyjątkiem tych w Oberstdorfie, gdzie był... drugi, za swym rodakiem, Klausem Ostwaldem.

W planie zimowych IO pojawiły się ostatecznie dwa konkursy - oba indywidualne. Oczywiście do współzawodnictwa nie doszło bezpośrednio w oficjalnym mieście-gospodarzu prestiżowej imprezy, a nieco na południowy zachód od Sarajewa - w masywie górskim Igman, gdzie niedługo wcześniej otwarto dwie skocznie - normalną K-90 i dużą z punktem konstrukcyjnym umieszczonym na 112. metrze.

Zawodnicy zaczęli od "dziewięćdziesiątki" - i 12 lutego 1984 roku po złoto sięgnął tu Weissflog, który wyprzedził Nykanena o... zaledwie 1,2 pkt. Fin w pierwszej serii oddał skok o długości 91 m, czyli o metr dalej od swojego najpoważniejszego konkurenta, ale ten odgryzł się w drugiej serii - skoczył 87 m, podczas gdy Nykanen dotarł do 84. metra.

Brąz wywalczył wtedy Jari Puikkonen, kolejny reprezentant Finlandii w stawce, a dość wysokie, siódme miejsce, zajął wówczas Polak Piotr Fijas. Na drugą odsłonę walki o medale trzeba było czekać następnie przez blisko tydzień.

Ostatecznie, 18 lutego 1984 roku, na dużym obiekcie pod Igmanem fantastyczny popis dały Nykanen, który skoczył odpowiednio 116 i 111 metrów, podczas gdy Weissflog zapisał przy swym nazwisku próby o długości 107 i 107,5 m. Tym razem oddanie dwóch niemalże równych skoków nie opłaciło się Niemcowi - uległ swemu rywalowi o 17,5 pkt. Trzeci był wspominany już wcześniej Czech Ploc.

Piekło w Zakopanem. Ohydne zachowanie polskich kibiców. Małysz przepraszał Niemca

Weissflog i Nykanen odcisnęli ogromne piętno na skokach. W zachwyt wpadł tu m.in. Adam Małysz

"Jens i Matti mają tak doskonały stosunek wagi do wzrostu, przy równoczesnych technicznych umiejętnościach, że muszą lecieć dalej od innych" - miał swego czasu rzec Ewald Roscher, słynny skoczek, a potem i trener kadr RFN oraz Szwajcarii (cytat za "Kroniką sportu" w opracowaniu zespołu pod kierownictwem Mariana B. Michalika). Faktycznie ta dwójka okazała się prawdziwym fenomenem - Weissflog w czasie igrzysk miał zaledwie 19 lat, a Nykanen był jedynie rok starszy. Panowie zdominowali uprawianą przez siebie dyscyplinę na lata i stanowili inspirację dla kolejnych pokoleń skoczków.

Dobrym przykładem jest tu... Adam Małysz, który wielokrotnie podkreślał swój podziw dla gwiazdora z NRD. "Moim idolem pozostanie Jens Weissflog. Weissflog, osiągnął znacznie więcej ode mnie. Nie udało mu się to, co ja uczyniłem dzisiaj, ale i tak osiągnął więcej. Jeszcze mam dużo do zrobienia i nie wiem, czy uda mi się go dogonić" - mówił w 2003 roku "Orzeł z Wisły" po wywalczeniu trzeciej z rzędu Kryształowej Kuli (cytat za serwisem Skijumping.pl.

Niemiec po latach w swoisty sposób odbił piłeczkę - podczas wywiadu udzielonego w 2020 roku Michałowi Chmielewskiemu, dziennikarzowi "Onet Przeglądu Sportowego", Weissflog został zapytany o to, czy fan przerósł swojego idola.

"Bez cienia wątpliwości. Zobaczcie tylko, ile on wygrał, a ile mam ja! W porządku, nie zdobył może złota w igrzyskach, ale lista jego trofeów jest po prostu oszałamiająca" - skwitował bohater z Sarajewa. Mistrz zawsze pozna mistrza.

(dane statystyczne pochodzą z serwisów Sport Reference, Skijumping.pl i Olympics.com)

