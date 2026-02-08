Makabryczny wypadek Vonn, a potem takie obrazki. Poruszające sceny na trybunach

Lindesy Vonn to niekwestionowana legenda sportów zimowych. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych ma na swoim koncie triumfy na najważniejszych imprezach w narciarstwie alpejskim i w tej konkurencji dominowała przez lata. Z tras zniknęła na pięć lat, ale w 2024 roku wróciła do rywalizacji i mimo dłuższej przerwy udowodniła, że talentu i umiejętności się nie zapomina i ponownie plasowała się na czołowych miejscach.

Cel powrotu Vonn był jeden - wygrać na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Do pewnego momentu wszystko układało się po myśli Amerykanki. Narciarka świetnie spisywała się na trasach zjazdowych i była główną kandydatką do złotego medalu. Niestety 30 stycznia 2026 r. w Crans-Montanie wypadła z trasy. Okazało się, że Vonn doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego.

Dramat Vonn na igrzyskach. Publiczność zamarła po wypadku legendy

Po tej diagnozie wydawało się, że reprezentantka Stanów Zjednoczonych nie weźmie udziału na najważniejszej, tegorocznej imprezie. Niespodziewanie ogłosiła, że mimo poważnej kontuzji zamierza wystartować we Włoszech. I tak też się stało. Vonn podczas treningów spisywała się rewelacyjnie i wydawało się, że zerwane więzadło w kolanie nie przeszkodzi jej w osiągnięciu celu, jakim było złoto olimpijskie.

W niedzielne południe panie ruszyły do walki na trasie zjazdowej. Wszyscy czekali na to, co pokaże Vonn. Niestety na jednym z zakrętów Amerykanka zahaczyła prawą rękę o tyczkę, co spowodowało rotację ciała i następnie poważny upadek. Dramaturgii całej sytuacji dodały krzyki Vonn, która w nienaturalnej pozycji zamarła na stoku. Ostatecznie została zabrana z trasy helikopterem.

Fani znajdujący się na trybunach nie kryli przerażenia. Jak donosi dziennikarz TVP Sport, Jakub Pobożniak, publiczność wręcz zamarła po wypadku Vonn. "Niesamowita cisza zapadła na trybunach po koszmarnym upadku Lindsey Vonn. Niesamowita" - czytamy we wpisie na platformie "X". Następnie rozległy się gromkie brawa, które miały dodać otuchy Amerykance. Te obrazki przejdą do historii zimowych igrzysk olimpijskich.

Amerykańscy kibice załamani wypadkiem Lindsey Vonn Robert F. Bukaty East News

Amerykańscy kibice przerażeni wypadkiem Lindsey Vonn STEFANO RELLANDINI AFP

