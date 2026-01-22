Maciusiak odsłonił karty, a potem takie wieści ws. Stocha. Niebywałe, co zrobił

Zimowe igrzyska olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami - ich oficjalna inauguracja nastąpi już 6 lutego i następnie przez nieco ponad dwa tygodnie będziemy mogli emocjonować się występami "Biało-Czerwonych" w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo.

22 stycznia tymczasem ogłoszono oficjalnie, których skoczków trener Maciej Maciusiak postanowił zabrać ze sobą do Włoch na najważniejszą imprezę czterolecia - i tu warto wspomnieć o pewnym wyjątkowym szczególe.

Kamil Stoch w niezwykłym gronie. Garstka gwiazd osiągnęła podobne wyniki

W kadrze znaleźli się Paweł Wąsek, spisujący się ostatnio rewelacyjnie jak na swój wiek Kacper Tomasiak oraz weteran Kamil Stoch. "Rakieta z Zębu" tym samym osiąga w ten sposób swoisty kamień milowy.

Jak zwrócił uwagę na portalu X Adam Bucholz, dziennikarz portalu Skijumping.pl, dla Stocha będą to już szóste zimowe igrzyska w karierze - i tym samym jedynie trzech innych zawodników przewyższa pod tym względem 38-latka - mowa tu o Noriakim Kasaim, Janne Ahonenie i Simonie Ammannie, a więc innych ikonach dyscypliny. Chciałoby się rzec - po prostu elita.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Kamil Stoch to multimedalista zimowych IO. Przed nim ostatnie zawody tej rangi w karierze

Kamil Stoch podczas zimowych IO w ogólnym rozrachunku sięgał po medale czterokrotnie, zgarniając trzy złota indywidualnie oraz jeden brąz drużynowo - sukcesy te nadeszły w 2014 roku w Soczi oraz w 2022 roku w Pjongczangu.

Tym razem nasz utytułowany sportowiec nie znajduje się w gronie faworytów do najwyższych laurów, natomiast Stoch już nie raz potrafił zaskoczyć swych fanów. Niezależnie od końcowych rezultatów, dla skoczka impreza w Italii będzie wyjątkowa - bo to dla niego ostatnie zawody takiej rangi w karierze, którą zakończy po sezonie 25/26.

Kamil Stoch Damian Klamka East News

Kamil Stoch AFP

Kamil Stoch FREDRIK SANDBERG/TT NEWS AGENCY AFP

