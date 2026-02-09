Kuriozalna wpadka organizatorów IO. Nie do wiary, co przydarzyło się mistrzyni

W pierwszym oficjalnym dniu tegorocznych zimowych Igrzysk olimpijskich odbyły się zawody w zjeździe alpejskim mężczyzn. Zmagania, choć z dość sensacyjnym rozstrzygnięciem, obyły się na szczęście bez poważnych problemów.

Raptem dzień później mogliśmy natomiast obserwować rywalizację pań. Wielu przewidywało, że i w tym przypadku nie doświadczymy żadnych niepożądanych sytuacji. Niestety, rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Jednym z głośniejszych nazwisk, które zameldowały się tego dnia na starcie, była Lindsey Vonn. Amerykańska gwiazda zawitała do Włoch mimo poważnego urazu kolana. Ta decyzja poskutkowała ogromnym dramatem utytułowanej narciarki.

W tak ciężkich okolicznościach po złoty medal sięgnęła rodaczka Vonn - Breezy Johnson. Pokonała ona wyznaczoną trasę w imponującym czasie 1:36,10. Podczas całych zawodów tylko jedna zawodniczka, Emma Aicher, realnie była bliska zdetronizowania Amerykanki (1:36,14).

Cieszyła się złotem medalem IO. Ten niespodziewanie... zerwał się z jej szyi

Radość Johnson choć naturalnie przyćmiona przez dramat jej rodaczki, wciąż była bardzo widoczna. Podczas ceremonii medalowej amerykańska narciarka zalała się łzami wzruszenia. Chwilę później wydarzyło się jednak coś, co momentalnie zmieniło odczucia świeżo upieczonej mistrzyni IO.

W rozmowie z dziennikarzami "Eurosportu" Johnson ujawniła bowiem zawstydzającą organizatorów IO prawdę. Złoty medal, który kilka chwil wcześniej pojawił się na jej szyi, podczas celebrowania tego wiekopomnego sukcesy... zerwał się ze wstążki dekoracyjnej.

Jest ciężki, ale jest uszkodzony. Tak to wygląda. Podskakiwałam z podekscytowania, a on po prostu odpadł

Na twarzy zawodniczki widoczne było spore rozczarowanie spowodowane kiepską jakością wykonania jej najważniejszego życiowego trofeum. Co więcej, nie był to pierwszy tego typu przypadek. Podobna przykrość spotkała bowiem szwedzką biegaczkę Ebbę Andersson, która została srebrną medalistką w biegu łączonym kobiet. Jej krążek, w odróżnieniu od medalu Amerykanki, zwyczajnie rozpadł się na trzy części. Trofeum nie udało się naprawić, ponieważ jeden z elementów zaginął w śniegu. Obie te sytuacja stawiają organizatorów tegorocznych zimowych IO w dość negatywnym świetle.

Breezy Johnson Daniel Kopatsch/VOIGT Getty Images

Breezy Johnson i Lindsey Vonn Al Bello Getty Images

Breezy Johnson ze złotym medalem IO NurPhoto Getty Images

