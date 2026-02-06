Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kuriozalna sytuacja mistrza olimpijskiego na igrzyskach. "Jestem gotów dużo zapłacić"

Johannes Hoesflot Klaebo jeszcze przed pierwszym startem na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich musiał zmierzyć się z nieoczekiwanym problemem. Norweski mistrz, który uchodzi za jednego z największych faworytów do złota, po przyjeździe do Włoch zmuszony być zmienić swój pokój hotelowy. Powód może zaskoczyć.

Johannes Hosflot Klaebo
Johannes Hosflot KlaeboAFP
Johannes Hoesflot Klaebo to jedna z największych gwiazd współczesnych biegów narciarskich. Norweg od lat dominuje w sprincie i biegach dystansowych, imponując nie tylko techniką, ale też regularnością na największych imprezach. Jego nazwisko stało się synonimem zwycięstw, a rywale zgodnie przyznają, że gdy Klæbo jest w formie, walka o złoto staje się wyjątkowo trudna.

Dorobek olimpijski Johannesa tylko to potwierdza. Na igrzyskach zdobywał już medale w różnych konkurencjach, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych, wielokrotnie stając na najwyższym stopniu podium. Przed XXV Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi ponownie jest uznawany za jednego z głównych faworytów do złota, a norweska kadra liczy, że to właśnie on będzie jej liderem w kluczowych startach.

Pierwsze takie igrzyska, wielka zmiana na szczycie. W tle pytania o Donalda Trumpa

Johannes Hoesflot Klaebo musiał zmienić pokój na igrzyskach. Kuriozalny powód

Po przyjeździe do Włoch Klaebo musiał jednak zmierzyć się z dość nietypowym problemem. Od niedawna Norweg dzieli się na Snapchacie kulisami swojego codziennego życia i w środę zdradził, że był zmuszony zmienić pokój hotelowy. Powodem okazało się... zbyt słabe Wi-Fi, które uniemożliwiało mu realizowanie jednego z ulubionych hobby.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej gwiazdor przyznał, że zawsze wozi ze sobą tzw. "walizkę do gier", czyli przenośny zestaw z ekranem i konsolą. Problem w tym, że gra online bez stabilnego internetu była praktycznie niemożliwa.

"Mamy problemy z internetem. W pierwszym pokoju internet był słaby, więc wziąłem pokój Arilda (Monsena, trenera sprinterów - przyp. red.). Wniosek był taki, że wczoraj internet był trochę za słaby. Teraz zabraliśmy się za Włochy, więc zobaczymy, czy ktoś przyjdzie i to naprawi. W najgorszym wypadku przyjdzie facet i podłączy mi internet. Wtedy igrzyska olimpijskie będą uratowane. Jestem od tego całkowicie uzależniony, więc jestem gotów zapłacić dużo, żeby to naprawić" - powiedział Klaebo, cytowany przez "Nettavisen".

W czwartek ogłoszono też skład norweskiej drużyny na bieg narciarski i sprint. W skiatlonie wystartują Johannes Hoesflot Klaebo, Harald Oestberg Amundsen, Mattis Stenshagen i Martin Loewstroem Nyenget, co oznacza, że Emil Iversen wypadł ze składu. Selekcjoner Eirik Myhr Nossum podkreślił jednak, że decyzja była wynikiem ogólnej oceny formy zawodników.

Wioska na terenie wojskowym, najlepsze ekipy zrezygnowały. Tak Polacy komentują warunki

Johannes Hoesflot Klaebo
Johannes Hoesflot KlaeboJONATHAN NACKSTRANDAFP
Johannes Klaebo
Johannes KlaeboAFP
Johannes Klaebo
Johannes KlaeboAFP
Igrzyska olimpijskie 2026. Dekoracje w mieście zapowiadające zimowe zmagania. WIDEOOLIVIER FENIET / AFPTV / AFPAFP

