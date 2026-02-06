Johannes Hoesflot Klaebo to jedna z największych gwiazd współczesnych biegów narciarskich. Norweg od lat dominuje w sprincie i biegach dystansowych, imponując nie tylko techniką, ale też regularnością na największych imprezach. Jego nazwisko stało się synonimem zwycięstw, a rywale zgodnie przyznają, że gdy Klæbo jest w formie, walka o złoto staje się wyjątkowo trudna.

Dorobek olimpijski Johannesa tylko to potwierdza. Na igrzyskach zdobywał już medale w różnych konkurencjach, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych, wielokrotnie stając na najwyższym stopniu podium. Przed XXV Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi ponownie jest uznawany za jednego z głównych faworytów do złota, a norweska kadra liczy, że to właśnie on będzie jej liderem w kluczowych startach.

Johannes Hoesflot Klaebo musiał zmienić pokój na igrzyskach. Kuriozalny powód

Po przyjeździe do Włoch Klaebo musiał jednak zmierzyć się z dość nietypowym problemem. Od niedawna Norweg dzieli się na Snapchacie kulisami swojego codziennego życia i w środę zdradził, że był zmuszony zmienić pokój hotelowy. Powodem okazało się... zbyt słabe Wi-Fi, które uniemożliwiało mu realizowanie jednego z ulubionych hobby.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej gwiazdor przyznał, że zawsze wozi ze sobą tzw. "walizkę do gier", czyli przenośny zestaw z ekranem i konsolą. Problem w tym, że gra online bez stabilnego internetu była praktycznie niemożliwa.

"Mamy problemy z internetem. W pierwszym pokoju internet był słaby, więc wziąłem pokój Arilda (Monsena, trenera sprinterów - przyp. red.). Wniosek był taki, że wczoraj internet był trochę za słaby. Teraz zabraliśmy się za Włochy, więc zobaczymy, czy ktoś przyjdzie i to naprawi. W najgorszym wypadku przyjdzie facet i podłączy mi internet. Wtedy igrzyska olimpijskie będą uratowane. Jestem od tego całkowicie uzależniony, więc jestem gotów zapłacić dużo, żeby to naprawić" - powiedział Klaebo, cytowany przez "Nettavisen".

W czwartek ogłoszono też skład norweskiej drużyny na bieg narciarski i sprint. W skiatlonie wystartują Johannes Hoesflot Klaebo, Harald Oestberg Amundsen, Mattis Stenshagen i Martin Loewstroem Nyenget, co oznacza, że Emil Iversen wypadł ze składu. Selekcjoner Eirik Myhr Nossum podkreślił jednak, że decyzja była wynikiem ogólnej oceny formy zawodników.

