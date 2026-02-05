Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kryzys w wiosce olimpijskiej już na starcie. Wróciły "zmory" poprzednich igrzysk

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Jeszcze nie doszło do ceremonii otwarcia igrzysk, a już pojawiły się pierwsze problemy. Przed rozpoczęciem imprezy wróciły dawne demony imprezy - z tym samym zmagały się wioski olimpijskie w Pjongczangu i Pekinie. Zanotowano pierwsze ogniska zaraźliwych chorób i doszło do pierwszych odwołanych treningów oraz wskazań do izolacji. W niebezpieczeństwie mogło znaleźć się parę dużych reprezentacji.

Grupa osób ubranych w zimowe stroje porusza się ośnieżoną alejką pomiędzy drewnianymi budynkami, w tle widoczne olimpijskie koła oraz gęsty las pokryty śniegiem.
Wioska olimpijskaKoji ITOAFP
Pierwsze "chorobowe" doniesienia pojawiły się jeszcze pod koniec stycznia. Zaczęło się od osób powiązanych z reprezentacją Australii. Między 28 a 31 stycznia zdiagnozowano u dwóch sztabowców COVID-19. Szybko zostali oni odizolowani, ale to nie koniec problemów.

Godziny do rozpoczęcia igrzysk, a tu takie wieści. Wirus w reprezentacji, trening odwołany

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Kryzys w wiosce olimpijskiej

Najpierw doniesienia o COVID-19, a potem o szalejącym w wiosce Finów norowirusie - igrzyska olimpijskie w Mediolanie jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęły, a już pojawiły się pierwsze problemy związane z chorobami. W tak wielkim skupisku ludzi roznoszenie się chorób jest całkowicie naturalne, może jednak przeszkodzić w olimpijskiej rywalizacji.

Oprócz Australijczyków w najgorszej sytuacji znalazły się fińskie hokeistki. Ich trening odwołano przez szerzącego się w reprezentacji norowirusa, który zaatakował cztery zawodniczki. Jak donosi fińska telewizja Yle, zawodniczki zostały już odizolowane po tym, jak zgłosiły objawy zatrucia. Finki walczą o medal - w przeszłości kilkukrotnie zdobywały brąz. Aktualna sytuacja stawia jednak ich dyspozycję pod znakiem zapytania.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Inne reprezentacje w niebezpieczeństwie?

Zajmująca się hokeistkami doktor Maarit Valtonen przekazała, że norowirus, którego ofiarą stały się Finki, jest bardzo zaraźliwy i został wprowadzony do ich organizmu przez zanieczyszczone jedzenie lub wodę.

Ma być jedną z największych gwiazd zimowych igrzysk, ale boi się... Polaka

"Wszystkie obiekty drużyny w wiosce olimpijskiej i na lodowisku są dezynfekowane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Staramy się również na razie unikać wszelkiego kontaktu" - przekazała w rozmowie z mediami Valtonen.

Szwedzki portal "Expressen" szczegółowo opisał sprawę zakażenia. Wskazano, że zawodniczki jadły posiłek poza wioskową stołówką - zdjęcia ze świętowania pojawiły się nawet na stronie fińskich związków sportowych. Norowirus zaś rozprzestrzenia się w bliskim kontakcie. Według doniesień szefa szwedzkiej delegacji olimpijskiej, do podobnych objawów chorobowych doszło wśród reprezentantów Francji i USA. Póki co nie ma z pewnością mowy o epidemii, ale wiadomo już, że wszystkie kadry muszą mieć się na baczności.

