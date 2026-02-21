Według krytyków, Jutta Leerdam naruszyła zasady wprowadzone przez MKOl związane z zakazanym marketingiem. Chodziło o moment, w którym po "złotym" biegu rozpięła kombinezon i pokazała całemu światu swój stanik sportowy z widoczną marką. Według zasad tylko firmy, które są oficjalnymi sponsorami reprezentacji mogą widnieć na logotypach strojów, a reszta powinna być możliwie zakryta.

Jutta Leerdam ze złotem, ale co działo się dalej

Po ukończeniu biegu na 1000 metrów Jutta Leerdam w radości rozpięła swój kombinezon i jechała dalej, pokazując siłą rzeczy kamerom znajdujący się pod spodem stanik sportowy marki Nike. Choć wiele zawodniczek i zawodników niemal od razu po przejeździe rozpinało swoje kombinezony, to Leerdam przykuła szczególną uwagę.

Panczenistka od niedawna współpracuje z firmą Nike, a to, co zrobiła na torze, mogło zostać uznane za pewnego rodzaju kampanię reklamową, w tym przypadku wartą ponad milion dolarów. Zastanawiano się nad tym, czy Holenderka poniesie jakieś konsekwencje związane ze swoim zachowaniem. Domagali się tego nawet jej rodacy, którzy nazwali jej zachowanie "odrażającym".

Zasady MKOl mówią jasno - podczas igrzysk jedynie niektóre marki, te współpracujące bezpośrednio z MKOl lub z reprezentacjami, mogą być prezentowane podczas zawodów. W przewodniku dotyczącym marketingu medialnego dla igrzysk Mediolan/Cortina 2026 podkreślono, że "zachowanie wartości komercyjnej marki olimpijskiej" jest najwyższym priorytetem. Dokument ostrzega również, że tzw. "zasadzka marketingowa" - nieautoryzowane wykorzystanie obiektów i symboli olimpijskich - grozi "podważeniem wartości oficjalnych partnerstw", co ma bezpośrednio wpływać na zdolność MKOl do "generowania przychodów wspierających sportowców i organizacji sportowych".

Jutta Leerdam ukarana? Dyrektorka z MKOl przekazała

W rozmowie z "The Sun" dyrektorka pionu związanego z telewizją i marketingiem igrzysk w MKOl, Anne-Sophie Voumard, stwierdziła, że w przypadku Jutty Leerdam nie powinno mówić się o wcześniej wskazanej "zasadzce marketingowej", nawet jeśli sama marka postanowiła wykorzystać to do promowania swoich produktów w sieci.

Nie jestem ekspertką w łyżwiarstwie szybkim, ale rozumiem, że to [rozpinanie stroju po wyścigu - przyp. red.] jest normalną praktyką dla panczenistek po zakończeniu wyścigu, bo strój jest bardzo ciasny (...) To normalna praktyka, a nie zasadzka marketingowa

Podobne przypadki można było zresztą zobaczyć w przypadku polskich zawodniczek. Kaja Ziomek-Nogal również rozpinała swój kombinezon i prezentowała markę na swoim sportowym biustonoszu. Wydaje się więc, że w tym przypadku MKOl postawił na względy praktyczne, unikając kolejnych problemów.

