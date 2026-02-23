"Król igrzysk" zdeklasowany przez Tomasiaka. Nie pomogło nawet sześć złotych medali

Jeszcze nie tak dawno temu cały świat zachwycał się ceremonią otwarcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, których gospodarzem był Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Przez ponad dwa tygodnie mogliśmy podziwiać zacięte zmagania, honorowane przyznaniem jednego z najcenniejszych sportowych trofeów - kultowych medali olimpijskich.

22 lutego święto światowego sportu oficjalnie dobiegło końca. Wszystkie przygotowane przez organizatorów medale trafiły tym samym w ręce nowych właścicieli. Nasi reprezentanci powrócili do kraju z 4 "krążkami". Tegorocznymi "Biało-czerwonymi" medalistami zostali: Kacper Tomasiak (1 srebrny indywidualnie, 1 srebrny drużynowo i 1 brązowy indywidualnie), Władimir Semirunnij (1 srebrny indywidualnie) Paweł Wąsek (1 srebrny drużynowo).

Tegoroczne ZIO doczekały się również swojego "króla". Został nim norweski narciarz Johannes Hoesflot Klaebo, który z Włoch przywiózł rekordową ilość 6 złotych medali. Wydawałoby się, że w ramach podziękowania utytułowany zawodnik będzie mógł liczyć na ogromny zastrzyk gotówki. Nic bardziej mylnego.

Tomasiak i Semirunnij "ozłoceni" po IO. Klaebo może o tym tylko pomarzyć

Tuż po zakończeniu ZIO w mediach pojawiły się doniesienia o premii olimpijskiej, jaką Norwegowie przewidzieli dla swoich medalistów. W odróżnieniu od kraju nad Wisłą, jest ona niezależna od kruszcu z jakiego wykonano medal, a także finalnej ilości "krążków".

Nasi medaliści olimpijscy otrzymują automatycznie stypendium sportowe w wysokości 15 tys. euro rocznie

Przedstawiciel związku przyznał również, że norweski komitet nie przyznaje premii swoim medalistom, ponieważ przeznacza środki pieniężne na rozwój młodych utalentowanych zawodników, a także finansowanie mniej popularnych, a przez to gorzej opłacanych dyscyplin.

Oznacza to, że za swój historyczny sukces Klaebo otrzymywać będzie około 1.250 euro miesięcznie. Kwota ta blednie przy benefitach, jakie PKOl przygotował dla "Biało-czerwonych" olimpijczyków. Za 2 srebrne oraz 1 brązowy medal Kacper Tomasiak mógł bowiem liczyć na nagrody finansowe oraz rzeczowe, których wartość opiewa na ponad 2 mln złotych (około 567 tys. euro przy obecnym kursie waluty).

Powodów do narzekania nie ma także wspomniany wcześniej Władimir Siemirunnij. Za srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 metrów może on bowiem liczyć na nagrody o łącznej wartości około 600 tys. złotych (bez uwzględnienia nagrody od MSiT). Po przeliczeniu daje to równowartość 142 tys. euro. To kwota 9,5 razy większa od tej, którą w ciągu najbliższych 12 miesięcy otrzyma Klaebo. Przepaść między przytoczonymi honorariami jest więc ogromna.

Johannes Hoesflot Klaebo JONATHAN NACKSTRAND AFP

Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026 Olimpik/Action Plus/Shutterstock East News

Władimir Semirunnij zdobył pierwszy dla Tomaszowa Mazowieckiego medal w łyżwarstwie szybkim Jan Dijks/MTB-Photo/Shutterstock East News

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport