Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmarny upadek Vonn. Aż Iga Świątek zabrała głos. Jedno zdanie

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Aktualizacja

Lindsey Vonn pojechała na zimowe igrzyska olimpijskie mimo poważnej kontuzji. Amerykanka stanęła na starcie zjazdu i skończyło się to koszmarnym upadkiem. Głos w sprawie tego wydarzenia zabrała Iga Świątek, która przyjaźni się z 41-latką.

Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju stoi na korcie w trakcie meczu, trzyma rakietę w jednej dłoni i gestykuluje drugą. W prawym górnym rogu widoczna jest grafika z portretem kobiety w stroju zimowym oraz napisem My thoughts are with you, ozdobiona ...
Iga Świątek zareagowała na wypadek Lindsey VonnAsanka Brendon Ratnayake/Associated Press/East News / IG Iga ŚwiątekEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Kilka dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich Lindsey Vonn miała poważny wypadek podczas zawodów w szwajcarskiej Crans-Montanie. 41-latka zerwała więzadła krzyżowe przednie w kolanie, ale nie miała zamiaru odpuścić walki o medale we Włoszech.

Koszmarny wypadek Vonn. Iga Świątek natychmiast zareagowała

W niedzielne popołudnie stanęła na starcie finału w zjeździe. Chwilę po starcie doszło do wypadku. Podczas pokonywania jednego z wybojów jej kij zahaczył bowiem o bramkę, co spowodowało niekontrolowany obrót w powietrzu. Zawodniczka runęła na ziemię, a chwilę później podbiegły do niej służby medyczne. Ostatecznie ze stoku zabrał ją helikopter.

Na wypadek Vonn natychmiast zareagował cały sportowy świat. Do wypadku odniosła się także Iga Świątek. - Moje myśli są z Tobą - napisała 24-latka, która szykuje się do startu w turnieju WTA 1000 w Dosze.

Świątek i Vonn bardzo dobrze się znają. Polka podkreślała w wywiadach, że Amerykanka jest dla niej inspiracją. Panie wielokrotnie gratulowały sobie sukcesów w mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Aleksandra Król-Walas w rozmowie z mediami na igrzyskach olimpijskich
Polacy

Polska gwiazda nie gryzie się w język. Przegrała medal i wypaliła wprost

Artur Gac
Artur Gac
Felix Auger-Aliassime - Titouan Droguet. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja