Kilka dni przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich Lindsey Vonn miała poważny wypadek podczas zawodów w szwajcarskiej Crans-Montanie. 41-latka zerwała więzadła krzyżowe przednie w kolanie, ale nie miała zamiaru odpuścić walki o medale we Włoszech.

Koszmarny wypadek Vonn. Iga Świątek natychmiast zareagowała

W niedzielne popołudnie stanęła na starcie finału w zjeździe. Chwilę po starcie doszło do wypadku. Podczas pokonywania jednego z wybojów jej kij zahaczył bowiem o bramkę, co spowodowało niekontrolowany obrót w powietrzu. Zawodniczka runęła na ziemię, a chwilę później podbiegły do niej służby medyczne. Ostatecznie ze stoku zabrał ją helikopter.

Na wypadek Vonn natychmiast zareagował cały sportowy świat. Do wypadku odniosła się także Iga Świątek. - Moje myśli są z Tobą - napisała 24-latka, która szykuje się do startu w turnieju WTA 1000 w Dosze.

Świątek i Vonn bardzo dobrze się znają. Polka podkreślała w wywiadach, że Amerykanka jest dla niej inspiracją. Panie wielokrotnie gratulowały sobie sukcesów w mediach społecznościowych.

