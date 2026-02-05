Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmarny upadek przed igrzyskami. Ratownicy ruszyli na ratunek, jest komunikat

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę na olimpijskim treningu we Włoszech. Mark McMorris, trzykrotny medalista olimpijski i legenda snowboardowego slopestyle'u, tuż przed startem igrzysk zaliczył potwornie wyglądający upadek, po którym został zniesiony z trasy na noszach. Na ten moment nie wiadomo, czy Kanadyjczyk będzie w stanie walczyć o medale olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo.

Snowboardzista w czerwonym stroju i kasku z goglami, skupiony na trasie, w tle widoczne osoby oraz fragment toru. W okrągłej wstawce ratownicy udzielają pomocy leżącemu sportowcowi.
Mark McMorrisLindsey Wasson/Associated Press/East News, Ben STANSALLAFP
Mark McMorris od lat uchodzi za jedną z największych ikon światowego snowboardu. Kanadyjczyk zapisał się w historii igrzysk jako trzykrotny brązowy medalista olimpijski w slopestyle'u, stając na podium kolejno w Soczi, Pjongczangu i Pekinie. Jest ostatnim zawodnikiem, który startuje w olimpijskim slopestyle'u od momentu wprowadzenia tej konkurencji do programu igrzysk w 2014 roku aż do teraz. Przez lata imponował nie tylko regularnością, ale też niezwykłą odpornością psychiczną, wielokrotnie wracając do rywalizacji po ciężkich kontuzjach. Dla wielu kibiców i ekspertów był symbolem determinacji oraz sportowej długowieczności na najwyższym poziomie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo miały być dla 32-latka kolejną szansą na powiększenie medalowej kolekcji. McMorris przyjechał do Włoch z jasnym celem - poprawić serię trzech brązowych krążków w slopestyle'u, a jednocześnie powalczyć o medal w big air, z którym wiązał ogromne nadzieje. Tym razem przygotowania przebiegały bez większych problemów, a sam zawodnik zapowiadał, że czuje się gotowy, by jeszcze raz stanąć do walki z młodszymi rywalami.

Mark McMorris opuścił stok na noszach. Upadek Kanadyjczyka przed igrzyskami

Plany Kanadyjczyka brutalnie przerwał jednak dramatycznie wyglądający wypadek, do którego doszło tuż przed startem olimpijskiej rywalizacji. W środę, 4 lutego, podczas treningu big air w Livigno McMorris doznał poważnego upadku. Trzykrotny medalista olimpijski został zniesiony z trasy na noszach, zaledwie dzień przed rundą kwalifikacyjną oraz ceremonią otwarcia igrzysk. Obrazy z treningu błyskawicznie obiegły świat, wywołując ogromny niepokój wśród fanów snowboardu.

Upadek wyglądał wyjątkowo groźnie, a służby medyczne natychmiast pojawiły się na stoku. McMorris długo pozostawał na śniegu, po czym został unieruchomiony i przetransportowany poza trasę. W chwili zdarzenia nie było wiadomo, jak poważny jest uraz Kanadyjczyka ani czy pozwoli mu on na dalszy udział w igrzyskach. To kolejny bolesny moment w jego olimpijskiej historii - przed Soczi 2014 oraz Pjongczangiem 2018 również zmagał się z kontuzjami, które nie przeszkodziły mu jednak sięgnąć po medal. Tym razem los znów wystawił go na ciężką próbę, stawiając pod znakiem zapytania jego marzenia o kolejnym olimpijskim sukcesie.

Snowboardzista w czerwonej kurtce trzymający deskę snowboardową, w tle niebieskie tło z logotypami Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz napisem Beijing 2022.
Mark McMorrisHUANG ZONGZHIAFP
Mężczyzna ubrany w czarną kurtkę zimową i kask narciarski z goglami, stojący na śniegu podczas opadów. Na kasku widoczne są logotypy Oakley oraz Red Bull. W tle rozmazana sylwetka innej osoby i ciemne, zaśnieżone otoczenie.
Mark McMorrisMichael ReavesAFP
Mark McMorris
Mark McMorrisKUNIHIKO MIURAAFP
