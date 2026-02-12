Koszmar Niemców. Zderzyli się ze sobą i odpadli. Nie ma odwrotu

Podczas ćwierćfinału snowboard crossu mężczyzn doszło do zderzenia z udziałem niemieckich zawodników. Leon Ulbricht i Martin Nörl wylądowali na siatce i mogli się pożegnać z awansem do półfinałów. Znaleźli się tam Lorenzo Sommariva i Amerykanin Nick Baumgartner, którzy jednak nie dali rady później wejść do finału.

Zawodnicy snowboardowi wykonujący skoki na stoku podczas zawodów zimowych, w tle rozmyta grupa obserwatorów. W prawym górnym rogu, na kole powiększenia, pokazany jest moment upadku kilku snowboardzistów podczas wyścigu.
w kółku: upadek Nörla i UlbrichtaHannah PetersGetty Images
Czwartek był dniem decydujących rozstrzygnięć w snowboard crossie mężczyzn. W 1/8 finału Niemcy mieli czterech reprezentantów - Niels Conradt i Julius Reichle odpadli w tej fazie, natomiast awans uzyskali Leon Ulbricht oraz Martin Nörl.

W ćwierćfinale numer 3, w którym jechali wraz z Włochem Lorenzo Sommarivą oraz 44-letnim Amerykaninem Nickiem Baumgartnerem (dla niego to piąte igrzyska), kibiców naszych zachodnich sąsiadów czekała niemiła niespodzianka.

Wszystko zaczęło się dobrze, bo uznawany za najlepszego z tego grona Ulbricht odjechał nieco konkurentom, którzy bili się o drugą pozycję. Po chwili jednak zaczęły się przetasowania w stawce, bo podkręcił tempo reprezentant gospodarzy, który debiutował w Pucharze Świata w 2005 r., gdy Ulbricht miał roczek. Po chwili ten ostatni spadł nawet na 3. lokatę, bo "ocknął" się jego rodak.

Kraksa Niemców. Sami wyeliminowali się w ćwierćfinale

Niemcy nie przejechali zbyt długo tuż obok siebie. Za lewym zakręcie znaleźli się niesamowicie blisko, Nörl minimalnie wyrzucony z przewidywanej linii przejazdu podciął Ulbrichta i obaj wylądowali na siatce.

Nörl powiedział na gorąco Baumgartnerowi, że sędziowie przeglądają nagranie wideo, ale nie dostrzegają w nim żadnej winy reprezentanta USA. Rozmowy między zawodnikami przebiegły w przyjaznej atmosferze.

Nörl się rozbija i zabiera ze sobą Ulbrichta. To gorzka pigułka do przełknięcia!
relacjonował niemiecki portal focus.de

Na metę jako pierwszy wjechał Sommariva, jako drugi Baumgartner. Trzeci był Nörl, ale z dużą stratą, to był dojazd "do statystyk". Ulbricht nie kontynuował przejazdu, więc wpisano mu "DNF".

Włoch ostatecznie w tej konkurencji zajął 8. miejsce, a Amerykanin 7. Przegrali w półfinale z późniejszym mistrzem Alessandro Hämmerle i wicemistrzem Eliot Grondinem, więc jechali w tzw. małym finale. Brąz wywalczył Jakob Dusek.

