Koszmar legendy przed igrzyskami, teraz ogłosiła oficjalnie. Zaskakujący komunikat

W końcówce ubiegłego miesiąca, podczas zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, w szwajcarskiej Crans-Montanie doszło do naprawdę groźnie wyglądającego wypadku w trakcie zawodów pań.

Lindsey Vonn, legenda dyscypliny, w pewnej chwili straciła równowagę, wypadła z toru i zatrzymała się na siatce ochronnej ustawionej obok trasy. Obraz był zatrważający, a sama zawodniczka, mimo, że zdołała się podnieść o własnych siłach i samodzielnie zjechać na metę, została niebawem przetransportowana do szpitala na szczegółowe badania.

Zawody PŚ następnie odwołano, a fani Vonn zaczęli zadawać sobie uzasadnione pytania, czy ich ulubienica zdoła wziąć udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo, do których z zapałem się przygotowywała. Odpowiedź nadeszła po kilku dniach, 3 lutego 2026 r.

Lindsey Vonn się nie poddaje. Mimo kontuzji weźmie udział w igrzyskach

41-latka zwołała we wtorek konferencję prasową, w trakcie której stwierdziła wprost, że doszło o u niej do całkowitego zerwania więzadła krzyżowego w kolanie. Mimo to, weteranka postanowiła tak czy inaczej podejść do walki o medale w Italii.

"Jestem przekonana, że mogę wystąpić w niedzielę" - powiedziała reprezentantka USA, wskazując, że wcześniej zdołała już pojeździć na nartach i czuje się w tym kontekście pewnie, zwłaszcza mając założoną ortezę.

"Oczywiście to nie wygląda tak, jakbym sobie tego życzyła" - wskazała przy tym sportsmenka. "Wiem, jakie miałam szanse [na medal] przed wypadkiem, a jakie mam teraz i że nie są one już takie same. Jakieś szanse jednak dalej istnieją, więc będę próbować" - podkreśliła.

Lindsey Vonn w przeszłości zdobyła już trzy medale igrzysk

Lindsey Vonn to trzykrotna medalistka zimowych IO - dwukrotnie zdobywała ona brązowe medale, a raz sięgnęła po złoto (doszło do tego w Vancouver w 2010 roku). Ponadto Amerykanka ma na koncie długą listę medali MŚ oraz cztery Kryształowe Kule za triumfy w Pucharze Świata.

Rywalizacja w ramach narciarstwa alpejskiego rozpocznie się w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo od zmagań w zjeździe panów i pań - odpowiednio 7 i 8 lutego. Ostatnia walka o najwyższe laury w tej dyscyplinie została zaplanowana tymczasem na 18 lutego - wówczas dojdzie do konkursu kobiet w slalomie.

Lindsey Vonn Mark Brown/Getty Images/AFP AFP

Lindsey Vonn FABRICE COFFRINI AFP

Lindsey Vonn BEN STANSALL AFP

