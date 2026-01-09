Partner merytoryczny: Eleven Sports

Komunikat na niecały miesiąc przed igrzyskami. Jednak koniec, legenda ogłasza

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Już tylko kilka tygodni pozostało do rozpoczęcia najważniejszej zimowej imprezy tego roku, czyli Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Kibice nie mogą doczekać się ceremonii otwarcia, a następnie walki o medale. Tuż przed startem imprezy fani otrzymali jednak dosyć spory cios związany z obecnością legendy narciarstwa alpejskiego. Marcel Hirscher, bo o nim mowa, opublikował film w mediach społecznościowych. Austriak miał do przekazania ważną nowinę, która zasmuci wielu jego sympatyków.

Mężczyzna w białej czapce z logo Red Bull oraz kurtce w kolorze oliwkowym, z identyfikatorem zawieszonym na szyi, znajduje się w tłumie ludzi ubranych w zimowe ubrania.
Marcel HirscherKLAUS PRESSBERGER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Marcel Hirscher nie bez powodu należy do grona największych legend narciarstwa alpejskiego. Austriak w swoich najlepszych latach był wręcz nie do zatrzymania przez pozostałych rywali. Doskonale świadczą o tym sukcesy, jakie ma na swoim koncie. Od 2011 do 2019 roku aż ośmiokrotnie zdobywał Kryształową Kulę za triumf w Pucharze Świata. Do tego dorzucił dwa złote medale olimpijskie oraz kilka triumfów na globalnym czempionacie.

W ostatnim czasie doświadczony zawodnik znacznie częściej przegrywał z dużo młodszymi rywalami. Na przeszkodzie stawały mu dodatkowo kontuzje. Ostatni raz w najbardziej prestiżowych zimowych zmaganiach wystartował ponad rok temu, bo dokładnie 24 listopada 2024. Kibice z tego powodu zastanawiali się czy 36-latek wystąpi podczas nadchodzących Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Narciarz w niepewności trzymał ich dosyć długo. Oficjalny komunikat pojawił się dopiero dzisiaj.

Marcel Hirscher nie wystąpi na igrzyskach olimpijskich. Ogłosił to oficjalnie

Marcel Hirscher postanowił nagrać wideo wiadomość na Instagramie. Ogłosił w niej bolesną decyzję związaną z odpuszczeniem zmagań we Włoszech. "Prawda jest taka, że to w tej chwili nie jest możliwe. Moje tempo nie przystaje poziomem do Pucharu Świata. Miałem okazję trenować z najlepszymi i świetnie było zobaczyć, co jest wymagane, by zaliczać się do klasy światowej. Dla mnie to teraz nieosiągalne" - powiedział, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Z dobrych wiadomości, póki co nie zamierza kończyć zawodowej kariery. "Zdecydowałem, że jeśli mam rywalizować w Pucharze Świata, to muszę to robić na odpowiednio wysokim poziomie. Dlatego nie startuję w zawodach w tym sezonie. To też dotyczy igrzysk olimpijskich. Hejterzy będą zachwyceni, a do wszystkich tych, którzy czekali, żeby zobaczyć mnie na nartach: przykro mi, ja też nie jestem z tej sytuacji zadowolony" - dodał.

O narciarzu rozpisują się w tym momencie portale z całego świata, w tym między innymi oficjalna strona poświęcona igrzyskom olimpijskim. "Ósmiokrotny zwycięzca Pucharu Świata pracował nad powrotem do formy po poważnej kontuzji kolana, ale w piątek (9 stycznia) powiedział, że jego obecny poziom nie wystarcza, by rywalizować na najwyższym szczeblu" - poinformowano w artykule.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Tomasz Karolak
Sportowe życie

Niebywałe hobby Tomasza Karolaka. Zajmuje się tym od lat

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Marcel Hirscher
Marcel HirscherAFP
Mężczyzna w szarej czapce z logo Red Bull, ubrany w czerwoną kurtkę sportową i czarną bluzę z logo Audi, patrzy w bok na tle rozmytego czerwonego banera. Twarz dobrze oświetlona, wyraz skupienia.
Marcel HirscherJoerg Mitter / Red Bull Content Pool / Red Bull Content Pool via AFPAFP
Mężczyzna z krótką brodą i tatuażami na przedramieniu, ubrany w białą koszulkę z napisem 'THE MOUNTAIN STUDIO', stoi na brukowanej ulicy, patrząc w bok.
Marcel HirscherROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja